Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Toshkent
  3. Turar joy

Toshkentda, Oʻzbekiston ko'chmas mulk

;
Mirzo Ulug‘bek Tumani
2253
Chilanzar district
2732
Yunusabad district
1609
Mirabad District
1124
Ko'proq ko'rsatish
13 099 ob'ektlar topildi
Ko'p darajali kvartiralar 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Ko'p darajali kvartiralar 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 72 m²
Qavat 11/27
•••LCD NRG U-Tower••• 11.02.27 ELITA KOMPLEKSI (yoki-r Xalqlar do'stligi) Toshkent shahrinin…
$254 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Studiya kvartirasi 1 xona _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Studiya kvartirasi 1 xona
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 30 m²
Qavat 12/14
••"Imperial Club City" turar-joy majmuasi••1 xona    hovlining koʻrinishi      balkon bor …
$95 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Kvartira 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 2
Maydoni 70 m²
Qavat 3/4
•••CHILANZOR - 1 kv.l••• 3/3/4 balkon 2x6 G'isht uyi kvartiraning oxiri emas madaniy qo'sh…
$95 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Kvartira 1 xona _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Kvartira 1 xona
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Hammomlar soni 2
Maydoni 40 m²
Qavat 3/5
••• QUSHBEGI massivi••• 1 xona 3-qavatda 5 qavatli bino balkon 2x3 umumiy maydoni 40 m2 Joy Ajoyib!
$56 500
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Kvartira 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 1
Maydoni 75 m²
Qavat 9/9
Afrosiyob ko'chasi Belgisi: marvarid 30 metr 3 xonali Maydoni 75 m2 9-qavat 9-qavat Alohida …
$120 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REITATW
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Uy 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 300 m²
Qavatlar soni 1
Sotaman : 2-qatorda, 9 sotixda ., yaxlit g'ishtli uy (5 zona, oshxona, shiftlari 3,5 m). Bas…
$604 996
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 7 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Uy 7 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Maydoni 864 m²
Qavatlar soni 2
Afsonaviy Rakatboshi mahallasining qoq markazida (koʻzga koʻringan joy - Katakomb) shaharnin…
$1,50M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 7 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Kvartira 7 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Maydoni 410 m²
Qavat 8/8
Men shaharning eng mashhur shaharlaridan birida ajoyib eksklyuziv 7 xonali penthaus sotaman.…
$2 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Kvartira
Toshkent, Oʻzbekiston
Продам действующий ресторанный комплекс 400 м² на 6 сотках на 1 линии. Продуманная посадка н…
$801 150
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Kvartira 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 91 m²
Qavat 3/4
4 qavatli binoning ideal 3-qavatida 4 xonali keng kvartira sotiladi. Nufuzli joylashuv, soki…
$159 999
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Kvartira 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 135 m²
Qavat 2/4
4 qavatli binoning ideal 2-qavatida 4 xonali keng kvartira sotaman. Nufuzli joylashuv, sokin…
$179 999
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 63 m²
Qavat 42/47
🏙️ 2 XONALI Kvartira | PIRAMIT minorasi ✨ 47 qavatdan 42-qavat 📐 63 m² 🏗️ Holati: qutis…
$170 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
S-minusa Agentligi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Kvartira 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Kvartira 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 78 m²
Qavat 4/4
Shoshilinch sotiladi 3/4/4 Mirzo Ulug'bek tumanida Dune yaqinidagi Qorasuv1da Jami 78 kvad…
$85 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Guzal Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 45 m²
Qavat 5/14
"O'z Mahal" TJMda 2 xonali kvartira SOTILADI Quruvchi: «Golden House» Tumani: Mirzo Ulug…
$113 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Eugene Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Kvartira 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 72 m²
Qavat 4/12
YANGI QURILGAN 3 XONALI KVARTIRA SOTILADI «NRG Jomiy Business» ЖК Olmazor tumani Mo‘lja…
$129 229
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Nora Blond
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 57 m²
Qavat 5/9
ZAMONAVIY 2 XONALI KVARTIRA SOTILADI Yunusobod tumani Mo‘ljal: Gidrometeorologiya markaz…
$116 846
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Nora Blond
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Kvartira 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 133 m²
Qavat 7/10
PREMIUM 4 XONALI KVARTIRA SOTILADI «LONDON» ЖК Novomoskovskaya ko‘chasi Mirzo Ulug‘bek …
$389 832
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Nora Blond
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 43 m²
Qavat 1/5
Parkentskiy 1v2 43 kV metrda kvartira sotiladi batafsil ma'lumot uchun qo'ng'iroq qiling yoki yozing
$57 156
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Dilshod Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 63 m²
Qavat 42/47
Kvartira sotiladi Toshkent markazida elit osmono'par binoda 63 kvadrat metr quti batafsil ma…
$169 776
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Dilshod Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 8 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Uy 8 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 8
Maydoni 20 m²
Qavatlar soni 2
Поселок Улугбек Кибрайский район Рядом с речкой Дачный участок 20 соток На участке 3 до…
$449 406
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Dilshod Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Kvartira 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 73 m²
Qavat 1/9
Продажа квартира 3-комнатная Янгихаётский район. ID L006 ID: L006 Продажа квартира 3-ком…
$85 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
КупиДом
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 63 m²
Qavat 42/47
Kvartira PIRAMIT TOWER majmuasining 42-qavatida joylashgan. Maydoni — 63 m², derazalaridan …
$180 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OTABEK REAL ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Kottej 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 2
Maydoni 170 m²
Qavatlar soni 2
Bektemir tumanida 2 qavatli kottej sotiladi 1,7 sotix, 5 xona, 2 ta xammom/xojatxona
$140 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Guzal Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 56 m²
Qavat 1/6
2 xonali kvartira sotiladi Yangixayot tumani. ID A0001 ID: A0001 2 xonali kvartira sotiladi…
$79 500
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
КупиДом
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Kvartira 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 100 m²
Qavat 8/8
Yakkasaroy tumani studio penthaus kvartira sotiladi. ID L003 ID: L003 Pentxaus studio kvarti…
$255 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
КупиДом
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Kvartira 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 2
Maydoni 125 m²
Qavat 8/9
Olmazor City yangi uy-joy majmuasida 5 xonali kvartira sotiladi 125 m² maydonga ega keng …
$180 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OTABEK REAL ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Kvartira 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 57 m²
Qavat 3/5
2v3/3/5 Karasu-3 54,6 m.kV Ikki xonali kvartira uch, uchinchi qavat, besh qavatli uyga aylan…
$75 400
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Dilshod Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Pentxaus 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Pentxaus 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Hammomlar soni 2
Maydoni 135 m²
Qavat 7/7
UMUMIY MA'LUMOT Toshkent uchun chinakam noyob format: keng terasli, 5 metrli shiftli yuqori…
$267 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Dilshod Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 7 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Kvartira 7 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Hammomlar soni 2
Maydoni 260 m²
Tarixga ega noyob kvartira — Shayxontohur tumanida 260 m² qulay makon 🏡 Toshkent ko‘chmas…
$240 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Uy 9 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Uy 9 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 9
Maydoni 500 m²
Qavatlar soni 2
4,8 sotda 9 xonali zo'r uy sotiladi. Fasad 24m * 19,5 m.. Uyning umumiy maydoni 500 kv.m.. …
$429 997
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Mulk turlari Toshkentda

kvartiralar
uyda

Ko'chmas mulk parametrlari

3 xonali uy Garaj
3 xonali uy Bog'
3 xonali uy Teras
tog 'manzarasi bilan
dengiz manzarasi ko'rinadigan
3 xonali uy Hovuz
3 xonali uy Ko'l ko'rinishi
3 xonali uy Golf maydoni
arzon
elita