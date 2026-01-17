  1. Realting.uz
SV ESTATE

Oʻzbekiston, Toshkent
Ko'chmas mulk agentligi
2023
1 yil 1 oy
English, Русский
www.facebook.com/profile.php
Ish vaqti
Hozir yopiq
Biz ijtimoiy tarmoqlardamiz
Agentlik haqida

salom! Men 3 yoshli ish tajribasi bilan shaxsiy rieltorman. Malakali mutaxassis Malaka Sertifikati -2339 - o'g'li (Amal Qilish Muddati: 05.12.2024 Yilgachi
). Ko'chmas mulkni ushbu sohadagi mutaxassislarga sotib olish yoki sotishni yoqing va o'z vaqtingizni tejang!  Hozirgi narxlar va ob'ektlardan xabardor bo'ling, Telegram //t.me/proestate23.
Men sizning so'rovingiz uchun sotib olish uchun bir nechta variantni tanlashingiz mumkin (joylashuv, pol, holati, shart-shartnomasi). Boshlanishni boshdan oxirigacha, shuningdek hujjatlarni qonuniy ravishda bajarishda amalga oshiring, shuningdek, Rieltorlikning asosiy vazifasi !!! Men hamkorlik qilishdan xursand bo'laman!

Xizmatlar
  • Bu sizning dunyomiz, unda yashang.
  • kelajakning uyi.  Bugun!
  • uyi uyi
  • Biz sizga ko'chmas mulkni sotishga va sotib olishga yordam beramiz!
  • Ko'chmas mulk - Sizniki, parvarish - bizniki! Kelgusida ishonch hosil qiling! Mahalliy bozordagi mutaxassislar!
Kvartiralar
Kvartira 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Toshkent
Xonalar 3
Hammomlar soni 1
Maydoni 73 m²
Qavat 3/10
3/3/10 Magtimguli ko'chasi, Poytaxt yangi uy turar-joy majmuasi, 73 kv., ikki tomonlama, ta'…
$118,000
Kvartira 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Toshkent
Xonalar 3
Hammomlar soni 2
Maydoni 120 m²
Qavat 5/10
Район - Яккасарайский Квартал - 10 Ориентир -  кушбеги Комнат - 3 Этаж - 5 Этажность …
$155,000
Kvartira 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Toshkent
Xonalar 3
Hammomlar soni 1
Maydoni 68 m²
Qavat 2/4
Продаётся 3 комнатная квартира Яшнабадский район, Лисунова 1А, Авиасозлар 2, ориентир 151…
$66,000
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 45 m²
Qavat 5/9
2/5/9 Махтумкули ул. Новостройка ЖК Poytaxt Residence с кадастром 45 кв., евроремонт, мебель…
$95,000
Bizning agentlarimiz O'zbekistonda
Вера Ничка
Вера Ничка
621 obyekt
