salom! Men 3 yoshli ish tajribasi bilan shaxsiy rieltorman. Malakali mutaxassis Malaka Sertifikati -2339 - o'g'li (Amal Qilish Muddati: 05.12.2024 Yilgachi
). Ko'chmas mulkni ushbu sohadagi mutaxassislarga sotib olish yoki sotishni yoqing va o'z vaqtingizni tejang! Hozirgi narxlar va ob'ektlardan xabardor bo'ling, Telegram //t.me/proestate23.
Men sizning so'rovingiz uchun sotib olish uchun bir nechta variantni tanlashingiz mumkin (joylashuv, pol, holati, shart-shartnomasi). Boshlanishni boshdan oxirigacha, shuningdek hujjatlarni qonuniy ravishda bajarishda amalga oshiring, shuningdek, Rieltorlikning asosiy vazifasi !!! Men hamkorlik qilishdan xursand bo'laman!