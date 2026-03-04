Klub uyi Baland Residence

Baland Residence — Toshkentning Yunusobod tumanida joylashgan zamonaviy biznes klass turar joy majmuasi. Loyiha qulay joylashuv, zamonaviy arxitektura va yashash uchun puxta o‘ylangan infratuzilmani o‘zida mujassam etgan.
Majmuada 300 dan ortiq zamonaviy va funksional rejalashtirilgan xonadonlar mavjud. Aholi uchun yopiq qo‘riqlanadigan hudud, obodonlashtirilgan hovli, bolalar maydonchalari, dam olish zonalari, yer osti va yer usti avtoturargohlari tashkil etilgan. Har bir подъездda 2 tadan zamonaviy tezkor lift o‘rnatilgan.
Majmua Yunusobodning qulay joylashuvida qad rostlamoqda. Yaqin atrofda:
• Turkiston metro bekati
• avtobus bekatlari
• Uch Qahramon va Yunusobod bozorlari
• Mega Planet va Yunusobod Gallery savdo markazlari
• maktablar, bog‘chalar, poliklinikalar va masjidlar mavjud.
Loyihada 1 xonali kvartiralardan tortib katta oilalar uchun mo‘ljallangan 4 xonali xonadonlargacha bo‘lgan variantlar taqdim etilgan. Pastki qavatlarda savdo va maishiy xizmat ko‘rsatish uchun tijoriy maydonlar ham mavjud.
Qulay to‘lov shartlari:
• 100% to‘lovda chegirmalar
• 25% boshlang‘ich to‘lov bilan 30 oygacha foizsiz muddatli to‘lov
• individual bo‘lib to‘lash imkoniyatlari mavjud.