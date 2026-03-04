Klub uyi Baland Residence

Toshkent, Oʻzbekiston
$39,900
$800/m²
ID: 36593
Joylashuvi

  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Юнусабадский район

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Biznes-klass
  • Yangi binoning tuzilishi turi
    Monolit
  • Topshirish muddati
    2027
  • Qavatlar soni
    12

Ichki tafsilotlar

Isitish:

  • Shaxsiy isitish tizim

Xavfsizlik tizimining xususiyatlari:

  • 24/7 Video Kuzatuv tizimi

Ta'mirlash xususiyatlari:

  • Черновая отделка

Tashqi elementlar

Avtoturargoh xususiyatlari:

  • Shaxsiy Parkovka

Tashqi xususiyatlari:

  • Xavfsiz yopiq hovli
  • Lift

Qo'shimcha

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Yashash uchun ruxsatnoma berish
  • Masofaviy tranzaksiya

Kompleks haqida

Baland Residence — Toshkentning Yunusobod tumanida joylashgan zamonaviy biznes klass turar joy majmuasi. Loyiha qulay joylashuv, zamonaviy arxitektura va yashash uchun puxta o‘ylangan infratuzilmani o‘zida mujassam etgan.

Majmuada 300 dan ortiq zamonaviy va funksional rejalashtirilgan xonadonlar mavjud. Aholi uchun yopiq qo‘riqlanadigan hudud, obodonlashtirilgan hovli, bolalar maydonchalari, dam olish zonalari, yer osti va yer usti avtoturargohlari tashkil etilgan. Har bir подъездda 2 tadan zamonaviy tezkor lift o‘rnatilgan.

Majmua Yunusobodning qulay joylashuvida qad rostlamoqda. Yaqin atrofda:
• Turkiston metro bekati
• avtobus bekatlari
• Uch Qahramon va Yunusobod bozorlari
• Mega Planet va Yunusobod Gallery savdo markazlari
• maktablar, bog‘chalar, poliklinikalar va masjidlar mavjud.

Loyihada 1 xonali kvartiralardan tortib katta oilalar uchun mo‘ljallangan 4 xonali xonadonlargacha bo‘lgan variantlar taqdim etilgan. Pastki qavatlarda savdo va maishiy xizmat ko‘rsatish uchun tijoriy maydonlar ham mavjud.

Qulay to‘lov shartlari:
• 100% to‘lovda chegirmalar
• 25% boshlang‘ich to‘lov bilan 30 oygacha foizsiz muddatli to‘lov
• individual bo‘lib to‘lash imkoniyatlari mavjud.

