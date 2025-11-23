  1. Realting.uz
Oʻzbekiston, Toshkent
Ko'chmas mulk agentligi
2017
Bir oydan kam
English, Русский, Oʻzbekcha
Agentlik haqida

KUPIDOM — агентство недвижимости в Ташкенте.

Наша команда профессионалов быстро и выгодно поможет:

  • купить или продать недвижимость
  • сдать или снять квартиру, дом, участок
  • оформить документы без лишних хлопот
  • обеспечить полную безопасность сделки

Мы находим индивидуальный подход и оптимальную стоимость под каждого клиента.

Выбирая нас — вы экономите своё драгоценное время.

KUPIDOM — надёжность и комфорт в каждой сделке.

 

 

KUPIDOM — Toshkentdagi ko‘chmas mulk agentligi.
Professional jamoamiz sizga tez va foydali tarzda yordam beradi:

  • ko‘chmas mulkni sotib olish yoki sotish
  • kvartira, uy yoki yer uchastkasini ijaraga berish yoki olish
  • hujjatlarni ortiqcha ovorasiz rasmiylashtirish
  • bitimning to‘liq xavfsizligini ta’minlash

Biz har bir mijozga individual yondashuv va eng maqbul narxni topamiz.
Bizni tanlab, siz qimmatli vaqtingizni tejaysiz.

KUPIDOM — har bir bitimda ishonchlilik va qulaylik.

 

 

KUPIDOM — a real estate agency in Tashkent.
Our team of professionals will help you quickly and выгодно:

  • buy or sell real estate
  • rent out or rent an apartment, house, or land plot
  • handle documents without unnecessary hassle
  • ensure full security of the transaction

We provide an individual approach and optimal pricing for each client.
By choosing us, you save your valuable time.

KUPIDOM — reliability and comfort in every deal.

Ish vaqti
Hozir yopiq
Hozirda kompaniyada: 23:12
(UTC+5:00, Asia/Tashkent)
Dushanba
10:00 - 20:00
Seshanba
10:00 - 20:00
Chorshanba
10:00 - 20:00
Payshanba
10:00 - 20:00
Juma
10:00 - 20:00
Shanba
10:00 - 20:00
Yakshanba
10:00 - 20:00
Bizning agentlarimiz O‘zbekistonda
Лилиана Прохорова
Лилиана Прохорова
1 obyekt
