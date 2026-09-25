Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Qoraqalpogʻiston Respublikasi
  3. Turar joy

in Qoraqalpogʻiston Respublikasi, Oʻzbekiston ko'chmas mulk

;
Beruniy Tumani
3
Beruniy
3
5 ob'ektlar topildi
Kvartira 2 xonalar _just_in Nukus, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Nukus, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 61 m²
Qavat 1/4
2 хонали квартира сотилади хамма шароити бор борлик зоти колади Нукусда аэропорт олдинда 1 э…
$32 199
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Goodland Property
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 4 xonalar _just_in Xo`jayli, Oʻzbekiston
Kvartira 4 xonalar
Xo`jayli, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 48 m²
Qavat 2/4
Tahyatash koshesi agro kolleji ichida zhailasgan 4 xonali kvartira remoti ortasha paigazi ba…
$20 911
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
SV ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 4 xonalar _just_in Beruniy, Oʻzbekiston
Kvartira 4 xonalar
Beruniy, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Hammomlar soni 1
Maydoni 88 m²
Qavat 8/9
Yunusobod-4 Or-r: Shoxsaroy Yangi bino Zarafshon turar-joy majmuasi 4 xonali 8-qavat 9 qava…
$116 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
NOZA Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Kvartira 2 xonalar _just_in Beruniy, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Beruniy, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 50 m²
Qavat 4/4
#Юнусобод Юнусобод 8 квартал 2/4/4 Хона: 2 Этаж: 4 (4 этажка) Квадрат: 50м2 Ремонт: Е…
$61 500
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Real estate Nodirabegim
Aloqa tillari
Oʻzbekcha
Kvartira 2 xonalar _just_in Beruniy, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Beruniy, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 57 m²
Qavat 4/4
? Юнусобод тумани, 7-кварталда #квартира сотилади Ⓜ️ 2 хона, 4-қават, 4 қаватли уй (56.24м²…
$64 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Real estate Nodirabegim
Aloqa tillari
Oʻzbekcha

Mulk turlari in Qoraqalpogʻiston Respublikasi

kvartiralar

Ko'chmas mulk parametrlari

arzon
elita