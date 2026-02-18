  1. Realting.uz
B.A TECHNO PARK

Oʻzbekiston, Toshkent
Lizing beruvchi
Bir oydan kam
English, Русский, Oʻzbekcha
Ish vaqti
Hozir oching
Uy egasi haqida

B.A TECHNO PARK — Sirdaryo tumanida joylashgan sanoat majmuasi bo‘lib, ishlab chiqarish va ombor faoliyati uchun mo‘ljallangan.

Kompaniya quyidagilarni taklif etadi:

  • Turli darajadagi tayyorgarlikka ega ishlab chiqarish sexlari

  • Ijarachining talabiga ko‘ra obyektni to‘liq yakunlab topshirish

  • Sanoat elektr quvvati (transformator, kran-balkalar)

  • Temir yo‘l tarmog‘i va qulay avtomobil yo‘llari

  • Xodimlar uchun infratuzilma (yotoqxona, oshxona, ofis xonalari)

  • 24/7 videokuzatuv va hudud xavfsizligi

B.A TECHNO PARK mahalliy va xorijiy investorlarni jalb qilish hamda sanoat rivojlanishini qo‘llab-quvvatlashga yo‘naltirilgan.

Xizmatlar

 

  • Ishlab chiqarish sexlari va omborlarni ijaraga berish

  • Obyektlarni ijarachi talabi asosida yakunlab topshirish

  • Sanoat elektr quvvati bilan ta’minlash

  • Kran-balkalar va ishlab chiqarish infratuzilmasini taqdim etish

  • Temir yo‘l va avtomobil yo‘llariga chiqish imkoniyati

  • Ofis xonalari

  • Xodimlar uchun yotoqxona va oshxona

  • Hududni qo‘riqlash va videokuzatuv

