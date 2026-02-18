B.A TECHNO PARK — Sirdaryo tumanida joylashgan sanoat majmuasi bo‘lib, ishlab chiqarish va ombor faoliyati uchun mo‘ljallangan.
Kompaniya quyidagilarni taklif etadi:
Turli darajadagi tayyorgarlikka ega ishlab chiqarish sexlari
Ijarachining talabiga ko‘ra obyektni to‘liq yakunlab topshirish
Sanoat elektr quvvati (transformator, kran-balkalar)
Temir yo‘l tarmog‘i va qulay avtomobil yo‘llari
Xodimlar uchun infratuzilma (yotoqxona, oshxona, ofis xonalari)
24/7 videokuzatuv va hudud xavfsizligi
B.A TECHNO PARK mahalliy va xorijiy investorlarni jalb qilish hamda sanoat rivojlanishini qo‘llab-quvvatlashga yo‘naltirilgan.
Qo‘shimcha aloqa:
📞
(Xitoy va ingliz tillarida murojaat qilish mumkin)
Ishlab chiqarish sexlari va omborlarni ijaraga berish
Obyektlarni ijarachi talabi asosida yakunlab topshirish
Sanoat elektr quvvati bilan ta’minlash
Kran-balkalar va ishlab chiqarish infratuzilmasini taqdim etish
Temir yo‘l va avtomobil yo‘llariga chiqish imkoniyati
Ofis xonalari
Xodimlar uchun yotoqxona va oshxona
Hududni qo‘riqlash va videokuzatuv