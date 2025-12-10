  1. Realting.uz
  2. Agentliklar
  3. S-minusa Agentligi

S-minusa Agentligi

Oʻzbekiston, Toshkent
;
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Kompaniya turi
Kompaniya turi
Ko'chmas mulk agentligi
Plattaformada
Plattaformada
10 oylar
Aloqa tillari
Aloqa tillari
Русский
Veb-sayt
Veb-sayt
www.facebook.com/share/16rREB5K7D/
Biz ijtimoiy tarmoqlardamiz
Ish vaqti
Hozir oching
Hozirda kompaniyada: 21:21
(UTC+5:00, Asia/Tashkent)
Dushanba
09:00 - 23:00
Seshanba
09:00 - 23:00
Chorshanba
09:00 - 23:00
Payshanba
09:00 - 23:00
Juma
09:00 - 23:00
Shanba
09:00 - 23:00
Yakshanba
09:00 - 23:00
Tijorat mulki
Hammasini tomosha qiling 6 ob'ektlar
ПРОДАЁТСЯ КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ в престижном жилом комплексе Akay City _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
ПРОДАЁТСЯ КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ в престижном жилом комплексе Akay City
Toshkent
Maydoni 113 m²
🏢 Tijorat binolari AKAY SHAHARNING MARKAZIDA XARAY SHAHRIDA Manzil: Zamonaviy LCD ning ik…
$320,000
ПРОДАЁТСЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕЕ ЗДАНИЕ _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
ПРОДАЁТСЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕЕ ЗДАНИЕ
Toshkent
Maydoni 1 014 m²
🏢 Alohida bino sotiladi ① "joylashgan joyi: ST. MINLAR, MARKAZ - ST. Ivlieva (200 m) va s…
$1,05M
ПРОДАЁТСЯ 2-ЭТАЖНОЕ ЗДАНИЕ с подвалом _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
ПРОДАЁТСЯ 2-ЭТАЖНОЕ ЗДАНИЕ с подвалом
Toshkent
Maydoni 611 m²
Qavatlar soni 2
① podval bilan 2 qavatli bino sotiladi Manzil: Chilonzor, 11-chorak, st. Shirin NAZORAT -…
$860,000
Tijorat 379 m² _just_in Bostanlik district, Oʻzbekiston
Tijorat 379 m²
Bostanlik district
Maydoni 379 m²
Qavatlar soni 1
 Sotish uchun yashash xonalari ③ Bo'stonliq tumani, M.G. "Bartlash" 📐 Hade: 379 M²…
$85,000
Bizning agentlarimiz O‘zbekistonda
Татьяна Костик
Татьяна Костик
23 obyekt
Оксана Лазарева
Оксана Лазарева
Yaqin atrofdagi agentliklar
Jasur Rieltor Estate
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 93 Tijorat mulki 6 Uzoq muddatli ijara 12 Yer uchastkalari 3
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
STATUS HOME
Oʻzbekiston, Toshkent
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский
КВАДРО
Oʻzbekiston, Oʻzbekiston
Kompaniya tashkil etilgan yil 2018
Turar-joy mulklari 47 Uzoq muddatli ijara 318 Qisqa muddatli ijara 1
Assalomu alaykum, mening ismim Jamshid. Toshkentda ko'chmas mulkni foydali, tez va ishonchli ijaraga, ijaraga, sotib olishingiz, sotishingizga yordam beraman. Men bilan bog‘laning, sizga yordam berishdan xursand bo‘laman.
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Nedvijomas
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 1 Uzoq muddatli ijara 1 Qisqa muddatli ijara 1
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский
Медведев
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 28 Uzoq muddatli ijara 2 Yer uchastkalari 1
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Orqaga Arizani qoldiring Kontaktlarni ko'rsatish