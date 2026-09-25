  1. Realting.uz
  2. Agentliklar
  3. Al Qamar Realty

Al Qamar Realty

Oʻzbekiston, Samarqand
;
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Kompaniya turi
Kompaniya turi
Ko'chmas mulk agentligi
Plattaformada
Plattaformada
Bir oydan kam
Aloqa tillari
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Ish vaqti
Hozir oching
Agentlik haqida

AL QAMAR REALTY — ko‘chmas mulk sohasida professional xizmat ko‘rsatuvchi agentlik bo‘lib, mijozlarga ko‘chmas mulk bilan bog‘liq barcha masalalarda kompleks yordam beradi.

Biz turar joy va tijorat ko‘chmas mulklarini sotib olish, sotish va ijaraga berish bilan shug‘ullanamiz. Kvartiralar, uylar, yer uchastkalari, ofislar, savdo obyektlari va investitsion ko‘chmas mulklarni tanlash va realizatsiya qilishda yordam beramiz.

Mutaxassislarimiz mijozga bitimning barcha bosqichlarida hamrohlik qiladi: mos obyektni tanlash, ko‘riklarni tashkil etish, muzokaralar olib borish, hujjatlarni tekshirish va bitimni yakunlashgacha.

Biz mulk egalari, xaridorlar, ijarachilar, investorlar va kompaniyalar bilan ishlaymiz. Bizning asosiy tamoyillarimiz — professionallik, shaffoflik, individual yondashuv va natijaga yo‘naltirilgan xizmat.

AL QAMAR REALTY — ko‘chmas mulk, yechimlar va imkoniyatlar bir joyda.

Xizmatlar
  • Ko‘chmas mulk sotish
  • Ko‘chmas mulk sotib olish
  • Ijara
  • Tijorat ko‘chmas mulki
  • Shahar tashqarisidagi ko‘chmas mulk
  • Ko‘chmas mulkka investitsiya
  • Bitimlarni kuzatish
  • Hujjatlarni tekshirish
  • Ko‘chmas mulk bo‘yicha maslahat
Bizning agentlarimiz O‘zbekistonda
Камариддин Ботиров
Камариддин Ботиров
Yaqin atrofdagi agentliklar
Premium Premium
PRO Silver
DOMLINE.UZ
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 1 Qisqa muddatli ijara 208
DOMLINE.UZ — Тошкент шаҳрида sutkalik (kunlik) ijara xizmatlariga ixtisoslashgan ko‘chmas mulk agentligi. Biz mijozlarga 1 kundan boshlab bir necha haftagacha yashash uchun mo‘ljallangan, to‘liq jihozlangan kvartiralar, uylar va kottejlarni taklif qilamiz. Barcha obyektlar tekshirilgan va…
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Nedvijomas
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 1 Uzoq muddatli ijara 1 Qisqa muddatli ijara 1
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский
Premium Premium
PRO Silver
Baht
Oʻzbekiston, Toshkent
Kompaniya tashkil etilgan yil 2020
Yangi binolar 14 Turar-joy mulklari 1090 Tijorat mulki 123 Uzoq muddatli ijara 185 Qisqa muddatli ijara 2
Ko‘chmas mulk agentligi Baht Residence — Baht Residence Toshkentdagi eng yirik rieltorlik agentliklaridan biri bo‘lib, premium toifadagi ko‘chmas mulkka ixtisoslashgan. Biz barcha turdagi xizmatlarni taklif etamiz: Toshkent shahrida turar-joy va tijorat ko‘chmas mulkini ijaraga berish, so…
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Jasur Rieltor Estate
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 93 Tijorat mulki 6 Uzoq muddatli ijara 12 Yer uchastkalari 3
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Медведев
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 28 Uzoq muddatli ijara 2 Yer uchastkalari 1
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Orqaga Arizani qoldiring Kontaktlarni ko'rsatish