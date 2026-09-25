AL QAMAR REALTY — ko‘chmas mulk sohasida professional xizmat ko‘rsatuvchi agentlik bo‘lib, mijozlarga ko‘chmas mulk bilan bog‘liq barcha masalalarda kompleks yordam beradi.
Biz turar joy va tijorat ko‘chmas mulklarini sotib olish, sotish va ijaraga berish bilan shug‘ullanamiz. Kvartiralar, uylar, yer uchastkalari, ofislar, savdo obyektlari va investitsion ko‘chmas mulklarni tanlash va realizatsiya qilishda yordam beramiz.
Mutaxassislarimiz mijozga bitimning barcha bosqichlarida hamrohlik qiladi: mos obyektni tanlash, ko‘riklarni tashkil etish, muzokaralar olib borish, hujjatlarni tekshirish va bitimni yakunlashgacha.
Biz mulk egalari, xaridorlar, ijarachilar, investorlar va kompaniyalar bilan ishlaymiz. Bizning asosiy tamoyillarimiz — professionallik, shaffoflik, individual yondashuv va natijaga yo‘naltirilgan xizmat.
AL QAMAR REALTY — ko‘chmas mulk, yechimlar va imkoniyatlar bir joyda.