  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Turar-joy majmuasi Яккасарай Новостройка ЖКСаламатина Мансарда - Ор-р мечеть Яккасарай - 1/11/11 31м2

Turar-joy majmuasi Яккасарай Новостройка ЖКСаламатина Мансарда - Ор-р мечеть Яккасарай - 1/11/11 31м2

Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$47,000
;
5
Arizani qoldiring
Kontaktlarni ko'rsatish
ID: 38211
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

Xaritada ko'rsatish
  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Яккасарайский район
  • Manzil
    Kichik Beshagach 1st dead end

Kompleks haqida

Tarjima
asl nusxasini ko'rsatish
Русский Русский

#Yakkasaroy
#Yangi bino
#JKSalamatina
#Chardaq
- Or-r Yakkasaroy masjidi
- 11/11 31m2
- Monolit
- Balkon - oxiri yo'q
- San Knot - birlashtirilgan
- Ta'mirlash - evro
- Mebel va maishiy texnika - ha
- Narxi: 47 000

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    Uy topshirildi
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    11

Joylashuvi xaritada

Toshkent, Oʻzbekiston
ta'lim
sog'liqni saqlash

Ipoteka kalkulyatori

Foiz stavkasi, %
Kredit muddati, yillar
Uy-joy narxi
Dastlabki to'lov, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
E'tibor bering! Siz uy-joy qiymati parametrini o'zgartirdingiz {{ differentPrice }}%. Bu joriy mulk uchun oylik to'lovlarni hisoblashning dolzarbligiga ta'sir qiladi. Orqaga qaytaring
Foiz stavkasi
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Foiz stavkasi
Kredit miqdori
{{ mortgageAmount }} USD
Kredit miqdori
Muddati
{{ loanPeriodValue | pluralize("yil", "yillar") }}
Muddati
Oylik to'lov
{{ paymentPerMonth }} USD
Oylik to'lov
Shunga o'xshash komplekslar
Turar-joy majmuasi ЖК NRG Yunusabad
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$1,162
Kvartira binosi ЖК «Фатхобод» 
Buxoro, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Turar-joy majmuasi 3-комнатная квартира в новостройке ЖК «Caravan Avenue»
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$78,500
Turar-joy majmuasi Паркентский Продается 3-комнатная СРОЧНО
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$145,000
Turar-joy majmuasi ЖК RAYONA 2018
Kusharyk, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Siz ko'rib chiqasiz
Turar-joy majmuasi Яккасарай Новостройка ЖКСаламатина Мансарда - Ор-р мечеть Яккасарай - 1/11/11 31м2
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$47,000
Sizni qiziqtirgan barcha savollarni bering
Arizangizni qoldiring
Rahmat! Sizning arizangiz qabul qilindi
Men sizning reklamangizdagi mulkka qiziqaman. Ob'ekt haqida ko'proq ma'lumot olishni xohlayman. Chet elliklar uchun qanday sotib olish shartlari mavjud? Men kvartiraga/uyga tashrif buyurishni xohlayman. Menga umumiy narx (soliq, agentlik toʻlovi va h.k.lar bilan) haqida maʼlumot berishni xohlayman. Kredit/ipoteka sotib olish mumkinmi?
Orqaga Arizani qoldiring Kontaktlarni ko'rsatish
Boshqa komplekslar
Turar-joy majmuasi Solaris Residential
Turar-joy majmuasi Solaris Residential
Turar-joy majmuasi Solaris Residential
Turar-joy majmuasi Solaris Residential
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$35,490
Topshirish muddati 2023
Qavatlar soni 9
Maydoni 41–118 m²
6 ko'chmas mulk ob'ektlari 6
Solaris - новое помещение, имеющий развитая инфраструктура построен в панорамном виде. Адрес - Яккасарайкий район, массив Кушбеги, улица Шота Руставели. Для вашей полной безопасности назначен видеонаблюдение и Face ID, который производен на основе высоких технологий. Для вашего максимального…
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 1 xona
41.0 – 79.0
59,623 – 114,883
Apartment 2 xonalar
118.0
171,597
Quruvchi
GRAND CAPITAL
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
GRAND CAPITAL
Aloqa tillari
English, Русский
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "Oila"
Khanabadtepa, Oʻzbekiston
dan
$38,070
Topshirish muddati 2027
Qavatlar soni 16
Oila — Toshkentdagi komfort-sinfga mansub zamonaviy turar joy majmuasi Life Group Business tomonidan, shahar hayotida qulaylik, funksionallik va xotirjamlikni qadrlaydiganlar uchun yaratilgan. Loyiha zamonaviy arxitektura, puxta rejalashtirilgan kvartiralar va obodonlashtirilgan hududni birl…
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi Navro'z
Turar-joy majmuasi Navro'z
Turar-joy majmuasi Navro'z
Turar-joy majmuasi Navro'z
Turar-joy majmuasi Navro'z
Turar-joy majmuasi Navro'z
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$38,469
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 16
Kvartira qurilishi tugallanayotgan “Navro'z” turar-joy majmuasini ipoteka kreditiga sotib olish mumkin.
Quruvchi
O'zshahar qurilish invest
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
O'zshahar qurilish invest
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Tegishli yangiliklar O‘zbekistonda
Avtoturargoh — bozor yetukligining yangi mezoni: nega Toshkentga endi faqat kvadrat metr yetarli emas
04.03.2026
Avtoturargoh — bozor yetukligining yangi mezoni: nega Toshkentga endi faqat kvadrat metr yetarli emas
Toshkentda universitetlar yaqinidagi tijorat ko‘chmas mulkiga investitsiya: sotib olib ijaraga berish foydalimi?
11.01.2026
Toshkentda universitetlar yaqinidagi tijorat ko‘chmas mulkiga investitsiya: sotib olib ijaraga berish foydalimi?
Toshkentda ofisni qayerdan foydaliroq ijaraga olish mumkin: tumanlar, narxlar va biznes uchun real imkoniyatlar sharhi
08.01.2026
Toshkentda ofisni qayerdan foydaliroq ijaraga olish mumkin: tumanlar, narxlar va biznes uchun real imkoniyatlar sharhi
“Portlovchi” hududlar: nega Jizzax va Surxondaryoda ko‘chmas mulkka qiziqish tez sur’atlarda oshmoqda
06.01.2026
“Portlovchi” hududlar: nega Jizzax va Surxondaryoda ko‘chmas mulkka qiziqish tez sur’atlarda oshmoqda
O‘zbekistonda yerga investitsion qiziqishning oshishi: uchastkani qanday to‘g‘ri baholash va sarmoyada xatoga yo‘l qo‘ymaslik
03.01.2026
O‘zbekistonda yerga investitsion qiziqishning oshishi: uchastkani qanday to‘g‘ri baholash va sarmoyada xatoga yo‘l qo‘ymaslik
Toshkent bosim ostida — poytaxtning asosiy muammolari va real yechimlar
31.12.2025
Toshkent bosim ostida — poytaxtning asosiy muammolari va real yechimlar
Yangi Toshkentga nega ko‘cha sathidan pastda butun boshli shaharlar kerak
30.12.2025
Yangi Toshkentga nega ko‘cha sathidan pastda butun boshli shaharlar kerak
Nega Toshkentda uy-joy va ijara narxlari yana oshmoqda
29.12.2025
Nega Toshkentda uy-joy va ijara narxlari yana oshmoqda
Barcha nashrlarni ko'rsatish