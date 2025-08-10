  1. Realting.uz
  2. Agentliklar
  3. TOSHKENT UYLARI

TOSHKENT UYLARI

Oʻzbekiston, Toshkent
;
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Kompaniya turi
Kompaniya turi
Ko'chmas mulk agentligi
Plattaformada
Plattaformada
2 oylar
Aloqa tillari
Aloqa tillari
Русский
Biz ijtimoiy tarmoqlardamiz
Ish vaqti
Hozir yopiq
Hozirda kompaniyada: 05:36
(UTC+5:00, Asia/Tashkent)
Dushanba
09:00 - 20:00
Seshanba
09:00 - 20:00
Chorshanba
09:00 - 20:00
Payshanba
09:00 - 20:00
Juma
09:00 - 20:00
Shanba
09:00 - 20:00
Yakshanba
09:00 - 02:00
Bizning agentlarimiz O‘zbekistonda
Алишер Мухаммад
Алишер Мухаммад
6 obyektlar
Yaqin atrofdagi agentliklar
Медведев
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 28 Uzoq muddatli ijara 2 Yer uchastkalari 1
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
My Home Real Estate Agency
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 5 Tijorat mulki 1
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
STATUS HOME
Oʻzbekiston, Toshkent
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский
PRO Silver
Этажи
Oʻzbekiston, Oʻzbekiston
Kompaniya tashkil etilgan yil 2021
Uzoq muddatli ijara 1
"Pollar" - O'zbekistondagi birinchi xalqaro ko'chmas mulk agentligi. Kompaniya ko'chmas mulk bozorida barcha zarur xizmatlar bilan mijozlarni taqdim etadi. Ekspert xodimlari va ishonchli sheriklar mijozlarga to'g'ri tanlov qilishda yordam beradi. Kompaniya tranzaktsiyadan komissiyaga qaratil…
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский
Jasur Rieltor Estate
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 93 Tijorat mulki 6 Uzoq muddatli ijara 12 Yer uchastkalari 3
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Orqaga Arizani qoldiring Kontaktlarni ko'rsatish