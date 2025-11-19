  1. Realting.uz
RNB ESTATE

Oʻzbekiston, Oʻzbekiston
Kompaniya turi
Ko'chmas mulk agentligi
Plattaformada
2 yillar
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Veb-sayt
www.rnbestate.uz
Agentlik haqida

RNB Estate — одно из ведущих агентств недвижимости Ташкента, специализирующееся на посуточной аренде. Мы работаем с корпоративными клиентами, командировочными, туристами и семьями, предлагая только проверенные и безопасные варианты жилья.

Преимущества

• Большая база эксклюзивных объектов
• Опытные специалисты
• Актуальная информация
• Полная безопасность сделки

RNB Estate — надежность и комфорт в каждой аренде.

 

RNB Estate — Toshkentdagi yetakchi ko‘chmas mulk agentliklaridan biri bo‘lib, sutkalik ijara bo‘yicha ixtisoslashgan. Korporativ mijozlar, komandirovkadagilar, sayyohlar va oilalar uchun ishonchli va tekshirilgan uy-joy taklif qilamiz.

Afzalliklar

• Katta eksklyuziv baza
• Tajribali mutaxassislar
• Dolzarb ma’lumot
• Xavfsiz bitimlar

RNB Estate — qulaylik va ishonch kafolati.

 

RNB Estate is one of Tashkent’s leading real estate agencies specializing in short-term rentals. We serve corporate clients, business travelers, tourists and families, offering verified, comfortable and secure accommodation.

Advantages

• Large exclusive property database
• Experienced team
• Accurate, up-to-date listings
• Safe and transparent transactions

RNB Estate — your trusted partner in short-term rentals.

Ish vaqti
Hozir yopiq
Hozirda kompaniyada: 02:17
(UTC+5:00, Asia/Tashkent)
Dushanba
08:00 - 23:00
Seshanba
08:00 - 23:00
Chorshanba
08:00 - 23:00
Payshanba
08:00 - 23:00
Juma
08:00 - 23:00
Shanba
08:00 - 23:00
Yakshanba
08:00 - 23:00
Bizning agentlarimiz O‘zbekistonda
Наргиза Рахимова
Наргиза Рахимова
64 obyekt
