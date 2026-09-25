Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Farg'ona
  3. Turar joy

Farg'onada, Oʻzbekiston ko'chmas mulk

;
kvartiralar
32
34 ob'ekt topildi
Kvartira 3 xonalar _just_in Farg'ona, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Farg'ona, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 84 m²
Qavat 7/12
G'ishtli, isitish tizimi mavjud
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Farg'ona, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Farg'ona, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 46 m²
Qavat 1/4
Panel, isitish tizimi mavjud, oshxona mebellari muzlatgich
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Farg'ona, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Farg'ona, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 110 m²
Qavat 5/12
Tarif: G'ishtli isitish tizimi mavjud Qo'ladigan jihozlar: Oshxona mebeli, yumshoq mebellar,…
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Kvartira 6 xonalar _just_in Farg'ona, Oʻzbekiston
Kvartira 6 xonalar
Farg'ona, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Hammomlar soni 2
Maydoni 190 m²
Qavat 1/2
СОТИЛАДИ! 2та 3 хонали квартира Тепа ва пас, узини алохида подъезди бор, майдони190кв.м Общи…
$33 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 2 xonalar _just_in Farg'ona, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Farg'ona, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 90 m²
Qavat 3/5
Frunzenskiy mavze. Tarif: Yangi plan, g'ishtli holati karobka
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Farg'ona, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Farg'ona, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 60 m²
Qavat 3/4
КВАРТИРА СОТИЛАДИ ЗУДЛИК БИЛАН МАНЗИЛ: ФАРҒОНА ШАХАР - КИРГИЛИ - АТС ОЛДИДА 4 КАВАТЛИ УЙН…
$18 800
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Агентство недвижимости Фергана
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 2 xonalar _just_in Farg'ona, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Farg'ona, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 56 m²
Qavat 5/5
Qurguli, Gulshan magazini yaqinida Tarif:Eski plan, panel Qoladigan jihozlar: oshxona jihozl…
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Farg'ona, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Farg'ona, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 56 m²
Qavat 4/4
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Farg'ona, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Farg'ona, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 62 m²
Qavat 3/3
Tarif: G'ishtli, isitish tizimi mavjud, oshxona mebeli, yumshoq mebellar, bolalar va yotoqxo…
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 6 xonalar _just_in Farg'ona, Oʻzbekiston
Kvartira 6 xonalar
Farg'ona, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 220 m²
Qavat 1/5
Frunzenskiy mavze, Tarif: Yangi plan, g'ishtli, holati karobka
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Farg'ona, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Farg'ona, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 54 m²
Qavat 1/4
КВАРТИРА СОТИЛАДИ МАНЗИЛ: ФАРҒОНА ШАХАР - КИРГИЛИ - ШИРОТКА 4 КАВАТЛИ УЙНИНГ 1 - КАВАТИДА …
$18 200
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Агентство недвижимости Фергана
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 3 xonalar _just_in Farg'ona, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Farg'ona, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 1
Maydoni 70 m²
Qavat 8/8
Продается 3х комнатная квартира в новостройке в новой прланировке за наличку и за ипотеку
$31 604
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 1 xona _just_in Farg'ona, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Farg'ona, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Maydoni 36 m²
Qavat 4/4
КВАРТИРА СОТИЛАДИ ЗУДЛИК БИЛАН МАНЗИЛ: ФАРҒОНА ШАХАР - КИРГИЛИ - ПЕЛИКАН 4 КАВАТЛИ УЙНИНГ…
$13 500
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Агентство недвижимости Фергана
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 2 xonalar _just_in Farg'ona, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Farg'ona, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 65 m²
Qavat 4/5
Tarif: G'ishtli, isitish tizimi bor, yevro remont Qoladigan jihozlari: Oshxona mebellari
$27 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Farg'ona, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Farg'ona, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 92 m²
Qavat 3/4
G'ishtli, isitish tizimi mavjud, oshxona mebellari qoladi
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Farg'ona, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Farg'ona, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 62 m²
Qavat 4/4
G'ishtli, isitish tizimi mavjud, oshxona mebeli
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Farg'ona, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Farg'ona, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 65 m²
Qavat 3/4
Tarif: G'ishtli, isitish tizimi mavjud qoladigan jihozlari: Oshxona mebeli, yumshoq mebellar…
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Farg'ona, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Farg'ona, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 70 m²
Qavat 5/6
Frunzenskiy mavze, Flagman supermarketi yaqinida. Tarif: Yangi plan, g'ishtli, xolati karo'bka.
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 1 xona _just_in Farg'ona, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Farg'ona, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Maydoni 29 m²
Qavat 1/4
Tarif: Panel, isitish tizimi mavjud qoladigan jihozlar: oshxona mebeli
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Farg'ona, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Farg'ona, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 54 m²
Qavat 4/4
КВАРТИРА СОТИЛАДИ МАНЗИЛ: ФАРҒОНА ШАХАР - КИРГИЛИ - ШИРОТКА 4 КАВАТЛИ УЙНИНГ 4 - КАВАТИДА …
$16 700
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Агентство недвижимости Фергана
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 3 xonalar _just_in Farg'ona, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Farg'ona, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 100 m²
Qavat 5/6
Tarif: G'ishtli isitishi tizimi mavjud Qoladigan jihozlar: muzlatgich, oshxona mebeli, bolal…
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 1 xona _just_in Farg'ona, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Farg'ona, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Maydoni 29 m²
Qavat 4/4
Tarif: panel, isitish tizimi mavjud
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 4 xonalar _just_in Farg'ona, Oʻzbekiston
Uy 4 xonalar
Farg'ona, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 320 m²
Qavatlar soni 1
ХОВЛИ УЙ СОТИЛАДИ ЗУДЛИК БИЛАН МАНЗИЛ: МАРГИЛОН ШАХАР - ВАТСТРОЙ - 1- МАСЖИД ОРКАСИДА - КИР…
$36 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Агентство недвижимости Фергана
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 2 xonalar _just_in Farg'ona, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Farg'ona, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 65 m²
Qavat 3/4
Tarif:G'ishtli, isitish tizimi mavjud Qoladigan jihozlar: oshxona mebeli, yumshoq mebellar, …
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Farg'ona, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Farg'ona, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 90 m²
Qavat 4/5
Tarif: Yangi plan, g'ishtli, yevro remont, isitish tizimi bor.
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Farg'ona, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Farg'ona, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 54 m²
Qavat 2/4
КВАРТИРА СОТИЛАДИ МАНЗИЛ: ФАРҒОНА ШАХАР - КИРГИЛИ - ДРУЖБА 4 КАВАТЛИ УЙНИНГ 2 - КАВАТИДА Ж…
$24 900
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Агентство недвижимости Фергана
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 3 xonalar _just_in Farg'ona, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Farg'ona, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 76 m²
Qavat 7/7
G'ishtli, isitish tizimi mavjud, Oshxona jixozlari qo'ladi
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Farg'ona, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Farg'ona, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 90 m²
Qavat 4/5
Tarif:G'ishtli, isitish tizimi mavjud Qoladigan jihozlar: Oshxona mebeli
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Farg'ona, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Farg'ona, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 85 m²
Qavat 3/5
КВАРТИРА СОТИЛАДИ ЯНГИ ПЛАНИРОВКА МАНЗИЛ: ФАРҒОНА ШАХАР - КИРГИЛИ - ГУЛШАН 5 КАВАТЛИ УЙНИН…
$27 900
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Агентство недвижимости Фергана
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 2 xonalar _just_in Farg'ona, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Farg'ona, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 66 m²
Qavat 6/7
G'ishtli, isitish tizimi mavjud
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Ko'chmas mulk parametrlari

3 xonali uy Bog'
arzon
elita