Domio

Oʻzbekiston, Toshkent
Kompaniya turi
Kompaniya turi
Ko'chmas mulk agentligi
Kompaniya tashkil etilgan yil
Kompaniya tashkil etilgan yil
2015
Plattaformada
Plattaformada
2 yillar 4 oylar
Aloqa tillari
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Veb-sayt
Veb-sayt
domio.uz/
Ish vaqti
Agentlik haqida

xayrli kun, aziz mijozlar!)
Xalqaro Xususiy mulk agentligimiz.
Biz sizga eng yuqori sifatli. Biz CRM tizimida barchani ushlab turamiz.
2. Imtihonni boshqarish agentligi tomonidan tasdiqlangan. Biz sifatli va maxfiylikni kafolatlaymiz.
5. Biz o'zimizning ko'chmas mulkka sarmoya kiritamiz - biz 30 ming dollardan, 10 million dollardan, Forbes ishtirokchilari bilan tajriba o'tkazamiz. Biz reklama qilamiz - mijozlarimiz uchun boshqa agentliklarga qaraganda ko'proq pul topamiz. 8. Biz xalqaro bozorlarda, biz xalqaro bozorlarda ishlaymiz.

Xizmatlar

ko'chmas mulk sotaman

Ko'chmas mulkni tanlash

Yangi binolarni tanlash

Ko'chma uchun ko'chmas mulk

Tijorat ko'chmas mulki

uylar, uchastkalar

Uyda
Hammasini tomosha qiling 51 ob'ekt
Uy 10 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 10 xonalar
Toshkent
Xonalar 10
Maydoni 520 m²
Qavatlar soni 2
Срочно! Купить дом в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента. Выгодный вариант, арзон. Скидка, торг, ипоте…
$243,000
Uy 6 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 6 xonalar
Toshkent
Xonalar 6
Maydoni 346 m²
Qavatlar soni 1
510 Срочно! Быстрая продажа! Купить дом в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent).…
$380,600
Uy 7 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 7 xonalar
Toshkent
Xonalar 7
Maydoni 600 m²
Qavatlar soni 2
#2160 СРОЧНАЯ ПРОДАЖА! Хорошая планировка, проверенный хозяин, собственник Ориентир…
$520,000
Uy 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 4 xonalar
Toshkent
Xonalar 4
Maydoni 360 m²
Qavatlar soni 1
#1458 Срочно! Быстрая продажа! Купить дом в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent…
$120,000
Yer uchastkalari
Hammasini tomosha qiling 9 ob'ektlar
Yer uchastkasi _just_in Bekobod, Oʻzbekiston
Yer uchastkasi
Bekobod
#2046 СРОЧНАЯ ПРОДАЖА! Новая база в Сырдарье  Площадь : 3 га  Расположение: 70 к…
$4,50M
Yer uchastkasi _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Yer uchastkasi
Toshkent
Срочно! Купить участок в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента. проверенный хозяин, собственник. Прод…
$650,000
Yer uchastkasi _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Yer uchastkasi
Toshkent
#737  Срочно! Быстрая продажа! Купить участок в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Tosh…
$300,000
Yer uchastkasi _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Yer uchastkasi
Toshkent
Срочно! Купить участок в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента. проверенный хозяин, собственник. Прод…
$450,000
