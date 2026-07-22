  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Turar-joy majmuasi INFINITY

Turar-joy majmuasi INFINITY

Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$162,000
;
9
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
ID: 39627
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

Xaritada ko'rsatish
  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Юнусабадский район
  • Metro
    Abdulla Qodirii (~ 1000 m)
  • Metro
    Amir Temur Xiyoboni (~ 500 m)
  • Metro
    Mustaqilliq Maidoni (~ 900 m)
  • Metro
    Yunus Rajabiy (~ 500 m)

Kompleks haqida

Tarjima
asl nusxasini ko'rsatish
Русский Русский

Uy-joy majmuasi "Infiniti 2/5/14
Mirobod tumani
Aziz Sodiq Azimova, Ts-1
Rivojlanish "Oltin uy

Umumiy maydoni: 47m2+Balkon
Holati: Euro LUX
Dizayner ta'mirlash/

Tugallangan/yangi
Mebel va maishiy texnika

Narxi: 162.000

Joylashuvi xaritada

Toshkent, Oʻzbekiston
ta'lim
sog'liqni saqlash
Oziq-ovqat va ichimliklar
moliyaviy

Ipoteka kalkulyatori

Foiz stavkasi, %
Kredit muddati, yillar
Uy-joy narxi
Dastlabki to'lov, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
E'tibor bering! Siz uy-joy qiymati parametrini o'zgartirdingiz {{ differentPrice }}%. Bu joriy mulk uchun oylik to'lovlarni hisoblashning dolzarbligiga ta'sir qiladi. Orqaga qaytaring
Foiz stavkasi
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Foiz stavkasi
Kredit miqdori
{{ mortgageAmount }} USD
Kredit miqdori
Muddati
{{ loanPeriodValue | pluralize("yil", "yillar") }}
Muddati
Oylik to'lov
{{ paymentPerMonth }} USD
Oylik to'lov
Shunga o'xshash komplekslar
Turar-joy majmuasi "Salar"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$30,074
Kvartira binosi ЖК « FAYZLI UYLAR»
Namangan, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Turar-joy majmuasi Паркентский Продается 3-комнатная СРОЧНО
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$145,000
Turar-joy majmuasi Sokin Diyor продажа квартир Бизнес-класса Яшнабад 1-4 комн. квартиры
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$33,573
Turar-joy majmuasi ЖК Binkat
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$714
Siz ko'rib chiqasiz
Turar-joy majmuasi INFINITY
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$162,000
Sizni qiziqtirgan barcha savollarni bering
Arizangizni qoldiring
Rahmat! Sizning arizangiz qabul qilindi
Men sizning reklamangizdagi mulkka qiziqaman. Ob'ekt haqida ko'proq ma'lumot olishni xohlayman. Chet elliklar uchun qanday sotib olish shartlari mavjud? Men kvartiraga/uyga tashrif buyurishni xohlayman. Menga umumiy narx (soliq, agentlik toʻlovi va h.k.lar bilan) haqida maʼlumot berishni xohlayman. Kredit/ipoteka sotib olish mumkinmi?
Orqaga Arizani qoldiring Kontaktlarni ko'rsatish
Boshqa komplekslar
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "Charx Novza"
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Qavatlar soni 12
Charx Novza — Toshkent shahridagi komfort klassdagi zamonaviy turar-joy majmuasi bo‘lib, shahar hayoti qulayligi, xavfsizlik va osoyishta muhitni qadrlaydiganlar uchun yaratilgan. Loyiha zamonaviy qurilish formati, oqilona rejalashtirish va obodonlashtirilgan hududni uyg‘unlashtirib, qulayli…
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК "Bodomzor "
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$1,131
“Bodomzor” - это элитный жилой комплекс, подходящий для тех, кто предпочитает совершенство во всем. В Юнусабадском районе построено 7 современных домов площадью 31 000 м². Дома состоят из 16 этажей, на верхних этажах каждого из которых организована зеленая зона для отдыха на открытых терраса…
Quruvchi
Dream House
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Dream House
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi Продажа квартир Alfa City | Комфорт-класс Зангиата 1-2 комн. квартиры
Turar-joy majmuasi Продажа квартир Alfa City | Комфорт-класс Зангиата 1-2 комн. квартиры
Turar-joy majmuasi Продажа квартир Alfa City | Комфорт-класс Зангиата 1-2 комн. квартиры
Zangiota Tumani, Oʻzbekiston
dan
$14,451
Topshirish muddati 2027
Qavatlar soni 12
🏗 Alfa Siti 4,9 gektar maydonda turar-joy mega-loyihasi! Bu shunchaki uy emas, balki oʻzining ekotizimiga, savdo markaziga va katta piyodalar tirbandligiga ega shahar faoliyatining yangi markazidir. 📍 Manzil: Zangiota, Toshkent viloyati Maktab, bog'cha va bozor piyoda masofada. Yashil maydo…
Agentlik
КупиДом
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
КупиДом
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tegishli yangiliklar O‘zbekistonda
9-Xalqaro "Ipak yo‘li" tovarlar ko‘rgazmasi Toshkentda bo‘lib o‘tadi
22.07.2026
9-Xalqaro "Ipak yo‘li" tovarlar ko‘rgazmasi Toshkentda bo‘lib o‘tadi
Avtoturargoh — bozor yetukligining yangi mezoni: nega Toshkentga endi faqat kvadrat metr yetarli emas
04.03.2026
Avtoturargoh — bozor yetukligining yangi mezoni: nega Toshkentga endi faqat kvadrat metr yetarli emas
Toshkentda universitetlar yaqinidagi tijorat ko‘chmas mulkiga investitsiya: sotib olib ijaraga berish foydalimi?
11.01.2026
Toshkentda universitetlar yaqinidagi tijorat ko‘chmas mulkiga investitsiya: sotib olib ijaraga berish foydalimi?
Toshkentda ofisni qayerdan foydaliroq ijaraga olish mumkin: tumanlar, narxlar va biznes uchun real imkoniyatlar sharhi
08.01.2026
Toshkentda ofisni qayerdan foydaliroq ijaraga olish mumkin: tumanlar, narxlar va biznes uchun real imkoniyatlar sharhi
“Portlovchi” hududlar: nega Jizzax va Surxondaryoda ko‘chmas mulkka qiziqish tez sur’atlarda oshmoqda
06.01.2026
“Portlovchi” hududlar: nega Jizzax va Surxondaryoda ko‘chmas mulkka qiziqish tez sur’atlarda oshmoqda
O‘zbekistonda yerga investitsion qiziqishning oshishi: uchastkani qanday to‘g‘ri baholash va sarmoyada xatoga yo‘l qo‘ymaslik
03.01.2026
O‘zbekistonda yerga investitsion qiziqishning oshishi: uchastkani qanday to‘g‘ri baholash va sarmoyada xatoga yo‘l qo‘ymaslik
Toshkent bosim ostida — poytaxtning asosiy muammolari va real yechimlar
31.12.2025
Toshkent bosim ostida — poytaxtning asosiy muammolari va real yechimlar
Yangi Toshkentga nega ko‘cha sathidan pastda butun boshli shaharlar kerak
30.12.2025
Yangi Toshkentga nega ko‘cha sathidan pastda butun boshli shaharlar kerak
Barcha nashrlarni ko'rsatish