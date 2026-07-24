  1. Realting.uz
  2. Agentliklar
  3. NOZA Real Estate

NOZA Real Estate

Oʻzbekiston, Toshkent
;
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Kompaniya turi
Kompaniya turi
Ko'chmas mulk agentligi
Plattaformada
Plattaformada
1 yil 6 oylar
Aloqa tillari
Aloqa tillari
Русский
Ish vaqti
Hozir yopiq
Biz ijtimoiy tarmoqlardamiz
Agentlik haqida

NOZA Real Estate — turar joy va tijorat ko‘chmas mulki bozorida professional xizmat ko‘rsatuvchi zamonaviy kompaniya.

Biz mijozlarimizga ko‘chmas mulkni sotib olish, sotish va ijaraga olish jarayonida ishonchli hamkor bo‘lamiz. Har bir mijozning ehtiyojini inobatga olgan holda eng maqbul yechimni taklif qilamiz hamda bitimning barcha bosqichlarida professional yordam ko‘rsatamiz.

Biz uchun halollik, mas'uliyat, ishonch va sifatli xizmat ko‘rsatish eng muhim qadriyatlardir. Maqsadimiz — har bir mijoz uchun xavfsiz, qulay va muvaffaqiyatli bitimni ta'minlash.

Xizmatlar
  • Turar joy ko‘chmas mulkini sotish.
  • Ko‘chmas mulk xarid qilish.
  • Kvartira va uylarni ijaraga berish hamda ijaraga olish.
  • Tijorat ko‘chmas mulkini sotish.
  • Tijorat binolarini ijaraga berish.
  • Mijoz talabiga mos obyektlarni tanlash.
  • Bitimlarni to‘liq kuzatib borish.
  • Ko‘chmas mulk bo‘yicha professional maslahatlar.
  • Ko‘chmas mulkka investitsiya bo‘yicha xizmatlar.
  • Obyektlarning huquqiy tekshiruvi.
  • Muzokaralar va hujjatlarni rasmiylashtirishda yordam.
Uyda
Hammasini tomosha qiling 38 ob'ektlar
Uy 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Toshkent
Xonalar 5
Hammomlar soni 2
Maydoni 3 m²
Qavatlar soni 1
Продаётся новый участок  Новый Ташкентский район  Ориентир: Иик Ота  2.5 сотки 4 ком + хо…
$90,000
Uy 3 xonalar _just_in Zangiata, Oʻzbekiston
Uy 3 xonalar
Zangiata
Xonalar 3
Qavatlar soni 1
Уй 4.5 сот 2 та сен узел ,тепл пол ярими , ярими паров отопление зангиата
$125,000
Uy 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Toshkent
Xonalar 5
Hammomlar soni 2
Maydoni 180 m²
Qavatlar soni 2
Продается или сдается в аренду дом: 💥 Город - Ташкент  💥 Район - Мирабадский  💥 Ориенти…
$280,000
Uy 6 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 6 xonalar
Toshkent
Xonalar 6
Hammomlar soni 2
Maydoni 3 m²
Qavatlar soni 2
Продаётся участок под коттеджи в стадии строительства:  - Район: Мирзо Улугбекский  - ор…
$1,50M
Bizning agentlarimiz O‘zbekistonda
Shahnoza Shausmanova
Shahnoza Shausmanova
177 obyektlar
Yaqin atrofdagi agentliklar
New House Elite
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 3 Yer uchastkalari 1
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
English, Русский, Türkçe, Oʻzbekcha
STATUS HOME
Oʻzbekiston, Toshkent
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский
My Home Real Estate Agency
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 5 Tijorat mulki 1
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Jasur Rieltor Estate
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 93 Tijorat mulki 6 Uzoq muddatli ijara 12 Yer uchastkalari 3
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Premium Premium
PRO Silver
DOMLINE.UZ
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 1 Qisqa muddatli ijara 208
DOMLINE.UZ — Тошкент шаҳрида sutkalik (kunlik) ijara xizmatlariga ixtisoslashgan ko‘chmas mulk agentligi. Biz mijozlarga 1 kundan boshlab bir necha haftagacha yashash uchun mo‘ljallangan, to‘liq jihozlangan kvartiralar, uylar va kottejlarni taklif qilamiz. Barcha obyektlar tekshirilgan va…
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Orqaga Arizani qoldiring Kontaktlarni ko'rsatish