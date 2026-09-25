Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Samarqand
  3. Turar joy

Samarqandda ko‘chmas mulk, O‘zbekiston

;
kvartiralar
221
uyda
56
277 ob'ektlar topildi
Uy 6 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Premium Premium
Uy 6 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Hammomlar soni 2
Maydoni 450 m²
Qavatlar soni 2
Продается 2х этажный Евро Дом Площадь дома 2.5 соток 5 комнатами + холл Есть Полупод…
$390 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
SAM ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 4 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
UP UP
Uy 4 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Yotoq xonalari soni 3
Hammomlar soni 2
Maydoni 200 m²
Qavatlar soni 1
Современный дом с возможностью строительства второго этажа | Самарканд, район Каримбек Пр…
$120 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 1 xona _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
UP UP
Kvartira 1 xona
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 59 m²
Qavat 1/4
1-комнатная квартира с евроремонтом в кирпичном доме | Самарканд, район Гагарина Предлага…
$45 500
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Kvartira 1 xona _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 32 m²
Qavat 4/4
Продаётся  1 комнатная  квартира  в престижном районе города с евро ремонтом . Кол.ком: 1 …
$42 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
SAM ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 1 xona _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 32 m²
Qavat 1/4
Продаётся  1 комнатная квартира с хорошем ремонтом в хорошем районе города кирпичном доме . …
$42 500
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
SAM ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 1 xona _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 32 m²
Qavat 1/4
Срочно продается 1 комнатная квартира 1 этаж 4 этажныц дом Еаро ремонт Ориентир ул.Гаг…
$45 500
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
SAM ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 1 xona _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 32 m²
Qavat 3/4
Продаётся  1 комнатная  квартира переделана на 2х комнатную квартиру в престижном районе гор…
$44 500
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
SAM ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 6 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Uy 6 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Hammomlar soni 2
Maydoni 5 m²
Qavatlar soni 1
Продаем в связи с переездом.комуникация новая.электро тоже.
$81 000
QQS
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 1
Maydoni 81 m²
Qavat 2/7
Заходи и Живи🔥 3х комнатная квартира в Новостройке с Лифтом ( Согдиана,   ориентир мед .колл…
$87 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 3 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 1
Maydoni 73 m²
Qavat 7/15
Elit yangi binoda kvartira sotiladi. HAVAS PREMIUM Birinchi 4 qavat savdo markazi, barcha i…
$92 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Uy 8 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Uy 8 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 8
Maydoni 700 m²
Qavatlar soni 1
Narx butunlay tushib ketdi. 7 sotix katta uy sotiladi. Shahar markazidagi shinam hududda
$180 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Larisa Home Property
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 1 xona _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 32 m²
Qavat 3/4
Продаётся  1 комнатная  квартира  в престижном районе города с отличным ремонтом . Кол.ком:…
$44 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
SAM ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 52 m²
Qavat 6/6
E'lon raqami 2364 6 qavatli uyning 6-qavatida elit yangi binoda 2 xonali (mansard) 52 kv/m …
$24 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Лидер
Aloqa tillari
Русский
Uy 11 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Uy 11 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 11
Hammomlar soni 1
Maydoni 750 m²
Qavatlar soni 1
Продаётся большой уютный дом в Самарканд   Адрес: ул. М. Шайхзода (бывшая Некрасова) (…
$350 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 48 m²
Qavat 1/5
Спешите! Продаётся 2х-комнатная квартира Вторичка переделанная в 3-комнатную на 1-этаже в 5-…
$47 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Samarqand real estate Amir
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 2 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 47 m²
Qavat 3/4
Реклама № 2862 В элитной новостройке продаётся 2х комнатная квартира 47 кв/м на 3 этаже…
$39 500
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Лидер
Aloqa tillari
Русский
Uy 7 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Uy 7 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Maydoni 600 m²
Qavatlar soni 2
Евро Дом двухэтажный + с подвалом 6 соток 7 комнат Агентство Недвижимости Real Estate Parv…
$330 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Real Estate Parviz
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 49 m²
Qavat 6/6
E'lon raqami 2606 Elit yangi binoda 6 qavatli binoning 6-qavatida 49 kv/m 2 xonali (mansar…
$34 500
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Лидер
Aloqa tillari
Русский
Saroy 8 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Saroy 8 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 8
Hammomlar soni 2
Maydoni 600 m²
Qavatlar soni 3
Uy sotiladi. 3 qavat. ikkita kirish. Samarqand markazida
$550 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Uy 6 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Uy 6 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 300 m²
Qavatlar soni 3
Реклама № 1917 Евро Дом двух этажный с подвалом 3 соток 6 комнат Агентство Недвижимости R…
$295 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Real Estate Parviz
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 62 m²
Qavat 3/5
Yangi binodagi 2 xonali kvartiramni sotaman (2/3/5 - o'rta). 2020 62 m2 Mebel bilan jihozlan…
$52 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Uy 8 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Uy 8 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 8
Hammomlar soni 1
Maydoni 238 m²
Qavatlar soni 2
Продается просторный дом на участке 18 соток в Самарканде. Расположен вдоль дороги — высоки…
$250 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Uy 5 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 2
Maydoni 2 m²
Qavatlar soni 1
$76 000
QQS
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 83 m²
Qavat 2/10
Реклама № 2777 В элитном новостройке продаётся 3х комнатная квартира (коробка) 83 кв/м на…
$52 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Лидер
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 3 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 77 m²
Qavat 8/8
E'lon № 1912 8-qavatda 3 xona Ko'chmas mulk agentligi Ko'chmas mulk Parviz Telegram kana…
$48 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Real Estate Parviz
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 12 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Uy 12 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 12
Maydoni 300 m²
Qavatlar soni 2
E'lon № 1677 Shaharning nufuzli hududida 4 qavatli EURO HOUSE, premium klass, yangi binoni…
$301 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Лидер
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 3 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 110 m²
Qavat 3/8
Реклама № 2758 В элитной новостройке продаётся 3х комнатная квартира 110 кв/м на 3 этаже 8…
$68 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Лидер
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 4 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Kvartira 4 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 75 m²
Qavat 5/5
Реклама 3008 Адрес: Согдиана Ориентир: Котельная Тип жилья: Вторичка Тип строение: Панел…
$42 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Лидер
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 3 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 90 m²
Qavat 3/6
Реклама № 1836 3х комнатная на 3 этаже Агентство Недвижимости Real Estate Parviz Телегра…
$80 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Real Estate Parviz
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 45 m²
Qavat 3/5
Реклама № 2775 Продаётся 2х комнатная квартира на 3 этаже 5 этажного дома. Квартира с ев…
$43 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Лидер
Aloqa tillari
Русский

Ko'chmas mulk parametrlari

3 xonali uy Garaj
3 xonali uy Bog'
tog 'manzarasi bilan
arzon
elita