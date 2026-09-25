Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Farg'ona Viloyati
  3. Turar joy

in Farg'ona Viloyati, Oʻzbekiston ko'chmas mulk

;
Farg'ona
34
Fargʻona
292
Marg'ilon
3
333 ob'ekt topildi
Kvartira 2 xonalar _just_in Fargʻona, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Fargʻona, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 33 m²
Qavat 2/4
Farg'ona markazida 2 xonali kvartira sotiladi! Kvartira shaharning qulay joylaridan birida …
$29 083
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Fargʻona, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Fargʻona, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 1
Maydoni 78 m²
Qavat 4/4
Qisqacha ma’lumot Tarif: Panel, yevro remont Qoladigan jihozlar: Oshxona jihozlari, kondi…
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Fargʻona, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Fargʻona, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 43 m²
Qavat 3/4
Qisqacha ma’lumot Tarif: Panel, isitish tizimi bor Qoladigan jihozlari: oshxona mebellari…
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Kvartira 2 xonalar _just_in Fargʻona, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Fargʻona, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 56 m²
Qavat 2/4
Polniy remont kilingan, srochno sotiladi
$40 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 1 xona _just_in Fargʻona, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Fargʻona, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Maydoni 29 m²
Qavat 4/4
Qisqacha ma’lumot Tarif: Panel Qoladigan jihozlar: Oshxona jihozlari, gilamlar Qo'shim…
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Marg'ilon, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Marg'ilon, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 56 m²
Qavat 2/5
Sotiladi – Qulay joylashuvdagi shinam kvartira Kvartira juda qulay va tinch hududda joyla…
$30 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 8 xonalar _just_in Qoʻqon, Oʻzbekiston
Uy 8 xonalar
Qoʻqon, Oʻzbekiston
Xonalar 8
Hammomlar soni 2
Maydoni 600 m²
Qavatlar soni 1
🏡 Sotiladi! Orzudagi uy! 🏡 Assalomu alaykum! Yuragingiz izlagan tinch va issiq uy egasini …
$100 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 1 xona _just_in Fargʻona, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Fargʻona, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Maydoni 33 m²
Qavat 1/4
Qisqacha ma’lumot Tarif: Panel, yevro remont Qo'shimcha manzil Sharq mehmonxonasi
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Fargʻona, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Fargʻona, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 85 m²
Qavat 4/5
КВАРТИРА СОТИЛАДИ ЯНГИ ПЛАНИРОВКА ОТОПЛЕНИЕ КИЛИНГАН МАНЗИЛ: ФАРҒОНА ШАХАР - КИРГИЛИ - 2…
$25 800
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Агентство недвижимости Фергана
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 2 xonalar _just_in Fargʻona, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Fargʻona, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 60 m²
Qavat 2/2
КВАРТИРА СОТИЛАДИ АРЗОН МАНЗИЛ: МАРГИЛОН ШАХАР - КУШТЕПА ТУМАНИ - ДЕХКОНОБОД 2 КАВАТЛИ У…
$11 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Агентство недвижимости Фергана
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 2 xonalar _just_in Fargʻona, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Fargʻona, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 58 m²
Qavat 3/5
Qisqacha ma’lumot Tarif: Panel Qo'shimcha manzil Sharq mehmonxonasi
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Farg'ona, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Farg'ona, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 84 m²
Qavat 7/12
G'ishtli, isitish tizimi mavjud
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Farg'ona, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Farg'ona, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 51 m²
Qavat 4/5
Qisqacha ma’lumot Tarif: G'ishtli, holati karobka Qo'shimcha manzil 1 oylik harbiy qism
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Fargʻona, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Fargʻona, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 67 m²
Qavat 5/5
Qisqacha ma’lumot Tarif: Eski plan, panel, yevro remont Qo'shimcha manzil Ansot kafesi
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 1 xona _just_in Fargʻona, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Fargʻona, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Maydoni 36 m²
Qavat 2/4
КВАРТИРА СОТИЛАДИ ЗУДЛИК БИЛАН МАНЗИЛ: ФАРҒОНА ШАХАР - КИРГИЛИ - ДРУЖБА 4 КАВАТЛИ УЙНИНГ …
$14 500
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Агентство недвижимости Фергана
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 1 xona _just_in Fargʻona, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Fargʻona, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 33 m²
Qavat 1/4
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Farg'ona, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Farg'ona, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 46 m²
Qavat 1/4
Panel, isitish tizimi mavjud, oshxona mebellari muzlatgich
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 1 xona _just_in Fargʻona, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Fargʻona, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Maydoni 36 m²
Qavat 3/4
Qo'shimcha manzil Pelikan
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Fargʻona, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Fargʻona, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 78 m²
Qavat 2/4
Qisqacha ma’lumot Tarif: 3 xona 4 xona qilingan, g'ishtli, yevro remont, isitish tizimi b…
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 5 xonalar _just_in Fargʻona, Oʻzbekiston
Kvartira 5 xonalar
Fargʻona, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 65 m²
Qavat 3/4
eski plan, panel, pol laminat, isitish tizimi mavjud, barja jihozlar qoladi
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 4 xonalar _just_in Fargʻona, Oʻzbekiston
Kvartira 4 xonalar
Fargʻona, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Hammomlar soni 1
Maydoni 121 m²
Qavat 2/6
Tennis kord yaqinida
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira _just_in Fargʻona, Oʻzbekiston
Kvartira
Fargʻona, Oʻzbekiston
Hammomlar soni 1
Qavat 5/3
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Fargʻona, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Fargʻona, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 55 m²
Qavat 4/4
eski plan, panel, isitish mavjud, ariston bor
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Fargʻona, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Fargʻona, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 56 m²
Qavat 4/4
Tarif: Panel, yevro remont Qoladigan jihozlar: Konditsioner, muzlatkich
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Farg'ona, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Farg'ona, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 42 m²
Qavat 1/5
yangi plan, asosi g'isht
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Fargʻona, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Fargʻona, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 56 m²
Qavat 3/4
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 8 xonalar _just_in Avval, Oʻzbekiston
Uy 8 xonalar
Avval, Oʻzbekiston
Xonalar 8
Hammomlar soni 2
Maydoni 900 m²
Qavatlar soni 1
🏡Uy uchastkasi: Xonalar soni: -8 xona Umumiy maydoni: 8,6 sotix Ta'mirlash: O'rta ta'mirlash…
$120 330
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Fargʻona, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Fargʻona, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 1
Maydoni 75 m²
Qavat 3/4
Qisqacha ma’lumot Tarif: Panel, isitish tizimi bor Qoladigan jihozlar: Kir yuvish mashina…
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Fargʻona, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Fargʻona, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 1
Maydoni 76 m²
Qavat 8/9
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 1 xona _just_in Fargʻona, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Fargʻona, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Maydoni 29 m²
Qavat 1/4
Notural qilsa bo'ladi Tarif:Panel, isitish tizimi mavjud Oshxona mebellari qoladi
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Mulk turlari in Farg'ona Viloyati

kvartiralar
uyda

Ko'chmas mulk parametrlari

3 xonali uy Bog'
arzon
elita