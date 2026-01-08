Soffice kompaniyasi Toshkent shahridagi ofis maydonlarini ijaraga berishda ishonchli hamkoringizdir.
Soffice 2020 yilda ofis ijarasi bozorini shaffof va samaraliroq qilish maqsadida tashkil etilgan. Kompaniya Toshkent shahridagi 15 dan ortiq biznes markazlaridan iborat o'z tarmog'ini boshqaradi va vositachilarsiz va qo'shimcha komissiyalarsiz egasidan to'g'ridan-to'g'ri ijaraga olishni taklif qiladi. Ofis
Biz kalitlarga topshirish bo'yicha ijara xizmatlarining to'liq spektrini taqdim etamiz: ofis maydoni tanlashdan tortib binolarni loyihalash, ta'mirlash va ishlatishgacha. Yillar davomida biz 1000 dan ortiq kompaniyalarga umumiy maydoni 220 000 m² dan ortiq ofislarni ijaraga olishga yordam berdik. Ofis
Soffice O'zbekiston, Qozog'iston va AQShdagi loyihalarda tajribaga ega, qurilish va tijorat ko'chmas mulkini boshqarish sohasidagi yirik kompaniya GP Group tarkibiga kiradi.
Soffice ofis maydonini ijaraga olish va unga texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha kompleks yechimlarni taklif etadi:
Ofis ijarasi
egasi bilan komissiyasiz to'g'ridan-to'g'ri ijara shartnomalari;
moslashuvchan ijara shartlari va shartlari;
turli xil formatlar, ochiq ofislar:b ofislar, alohida binolar;
kichik ish joylaridan tortib yirik korporativ ofislargacha bo'lgan hududlar;
Kalit taslim bo'lgan ofis
to'liq tsikl: dizayn loyihasi, ta'mirlash, muhandislik jihozlari va ekspluatatsiyasi;
maydonning individual ehtiyojlariga mos ravishda loyihalash imkoniyati kompaniya;
Biznes markazini boshqarish
ob'ektlarni to'g'ridan-to'g'ri boshqarish va boshqarish;
muhandislik, xavfsizlik va tozalash xizmatlari;
Qo'shimcha xizmatlar
24 soat foydalanishni nazorat qilish;li>
qabul qilish va ijarachilarni qo‘llab-quvvatlash;
biznes markazlarida avtoturargohlar va infratuzilma;
Barcha bosqichlarda qo‘llab-quvvatlash
kun davomida eng yaxshi ofisni tanlashda yordam berish;
tranzaksiyani qo‘llab-quvvatlash va ko‘chib o‘tgandan keyin yordam ko‘rsatish;
lizing va foydalanish bo‘yicha barcha masalalar bo‘yicha maslahatlar.