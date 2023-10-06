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Дома в Ташкенте, Узбекистан

коттеджи
3
84 объекта найдено
Дом 8 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Ташкент, Узбекистан
Дом 8 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 8
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается участок 10соток,в Мирабадском районе ул. Мироншох у речки. Территория поделена на …
5,13 млрд сум
Дом 3 комнаты с мебелью, с кондиционером, с центральным отоплением в Ташкент, Узбекистан
Дом 3 комнаты с мебелью, с кондиционером, с центральным отоплением
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продаётся Дом 2,6 соток Город - Ташкент Район - Миробад Ориентир - Школа 83 , Тип Строени…
1,34 млрд сум
Коттедж 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
706 Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) недорого. Выгодный в…
782,08 млн сум
Дом 3 спальни с мебелью, в центре города, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Дом 3 спальни с мебелью, в центре города, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 172 м²
Количество этажей 1
ПРОДАЕТСЯ ЕВРОДОМ на махалле Бадамзар (Юнусабадский район) Комнат: 5 Общая площадь: 17…
3,30 млрд сум
Дом 1 спальня с мебелью, в центре города в Ташкент, Узбекистан
Дом 1 спальня с мебелью, в центре города
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЁТСЯ ДОМ ор-р: сзади гост. Россия  (Яккасарайский район) Комнат: 4 Этажность: 2+п…
5,01 млрд сум
Дом 1 спальня с балконом, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Дом 1 спальня с балконом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
ПРОДАЕТСЯ ЕВРОДОМ  в самом центре Города на Ракат Боши (Яккасарайский район) Комнат: 4…
5,13 млрд сум
Дом 1 спальня с мебелью, в центре города в Ташкент, Узбекистан
Дом 1 спальня с мебелью, в центре города
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЕТСЯ ДОМ на Ивлеева улица Катта Мирабад (Яккасарайский район) Комнат: 8 Уровней:…
7,45 млрд сум
Дом 1 спальня в центре города в Ташкент, Узбекистан
Дом 1 спальня в центре города
Ташкент, Узбекистан
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 650 м²
Количество этажей 2
Продаётся дом! В Яккасарайском районе, элитная махаля, ориентир Яккасарайский Суд. Участок …
9,78 млрд сум
Дом 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 62 м²
Количество этажей 1
#598  Срочно! Быстрая продажа! Купить дом в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent…
503,46 млн сум
Дом 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Дом 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 24 м²
Количество этажей 1
#592 Срочно! Быстрая продажа! Купить дом в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent)…
348,27 млн сум
Дом 9 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 9 комнат
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 9
Площадь 740 м²
#510 Срочно! Быстрая продажа! Купить дом в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent)…
3,15 млрд сум
Дом 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 6
Площадь 346 м²
Количество этажей 1
510 Срочно! Быстрая продажа! Купить дом в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent).…
4,65 млрд сум
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, в центре города в Ташкент, Узбекистан
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, в центре города
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЕТСЯ ЕВРОДОМ на Бадамзаре (Юнусабадский район) Комнат: 5 Уровня: 2 Площадь участ…
3,67 млрд сум
Дом 6 спален со стеклопакетами, с мебелью, в центре города в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 спален со стеклопакетами, с мебелью, в центре города
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 6
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЕТСЯ ЕВРОДОМ на Хасанбай (Юнусабадский район) Комнат: 6 Уровней: 2 Общая площадь…
6,72 млрд сум
Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
#3411 Срочно! Быстрая продажа! Купить дом в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent…
14,66 млрд сум
Дом 4 спальни в Ташкент, Узбекистан
Дом 4 спальни
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
🏡 Продаётся Евро Дома КЛАССА ЛЮКС В ЦЕНТРЕ ТАШКЕНТА! 📍 Ориентир: Номовосковская, Гидромет…
4,89 млрд сум
Дом 5 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 9
Срочно продается участок на Зените. Юнусабадский район. Участок угловой. Элитная махалля.…
6,48 млрд сум
Дом 5 спален со стеклопакетами, с мебелью, с бытовой техникой в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 спален со стеклопакетами, с мебелью, с бытовой техникой
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 285 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЕТСЯ ДОМ на Ракат Махалля (Яккасарайский район) Два дома на участке Комнат: 5+4 …
6,11 млрд сум
Дом 8 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 8 комнат
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 8
Площадь 750 м²
Количество этажей 3
Срочно! Быстрая продажа! Купить дом в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent). Выгод…
8,07 млрд сум
Дом 10 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 10 комнат
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 10
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Срочно! Быстрая продажа! Купить дом в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent). Выгод…
2,14 млрд сум
Дом 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Дом 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Срочно! Быстрая продажа! Купить дом в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent). Выгод…
3,06 млрд сум
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с подвалом в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с подвалом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Готовые : 3 сотих коробка 230 000$ (остался 1 коттедж) 3 сотих под ключ 330 000$ (ос…
2,81 млрд сум
Дом 10 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 10 комнат
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 10
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Срочно! Быстрая продажа! Купить дом в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent). Выгод…
4,79 млрд сум
Дом 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Дом 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 620 м²
Количество этажей 1
Срочно! Быстрая продажа! Купить дом в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent). Выгод…
3,06 млрд сум
Дом 3 спальни в Ташкент, Узбекистан
Дом 3 спальни
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
Продается дом по улице Баку. Общая площадь 3 сотки, в доме 4 комнат. Ремонт свежий. Тихая …
1,41 млрд сум
Дом 10 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 10 комнат
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 10
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Срочно! Быстрая продажа! Купить дом в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent). Выгод…
3,48 млрд сум
Дом 10 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 10 комнат
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 10
Площадь 570 м²
Количество этажей 1
Срочно! Купить дом в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента. Выгодный вариант, арзон. Скидка, торг, ипоте…
3,02 млрд сум
Дом в Ташкент, Узбекистан
Дом
Ташкент, Узбекистан
Юнусабадский район 14 квартал 1[2]/5/5 42м2 Балкон 2*6 Мебель и техника договорная. В
624,70 млн сум
Дом 8 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 8 комнат
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 347 м²
Количество этажей 2
Срочно! Купить дом в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента. Выгодный вариант, арзон. Скидка, торг, ипоте…
4,03 млрд сум
Дом 8 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 8 комнат
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 8
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Срочно! Купить дом в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента. Выгодный вариант, арзон. Скидка, торг, ипоте…
5,03 млрд сум

Параметры недвижимости в Ташкенте, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная