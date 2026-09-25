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Дома в Ташкенте, Узбекистан

;
Мирзо-Улугбекский район
446
Юнусабадский район
361
Сергелийский район
306
Яккасарайский район
190
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2 086 объектов найдено
Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
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Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Sotaman : 2-qatorda, 9 sotixda ., yaxlit g'ishtli uy (5 xona, oshxona, shiftlari 3,5 m). Bas…
$604 996
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Zamira Real Estate
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Дом 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
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Дом 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 864 м²
Количество этажей 2
В самом сердце легендарной махалли Ракатбоши (ориентир — Катакомба) открыта продажа дома, ко…
$1,50 млн
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Zamira Real Estate
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Дом 8 комнат в Ташкент, Узбекистан
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Дом 8 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 20 м²
Количество этажей 2
Поселок Улугбек Кибрайский район Рядом с речкой Дачный участок 20 соток На участке 3 до…
$449 406
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Dilshod Real Estate
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BPNBPN
Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
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Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный Коттедж в Бектемирском районе 1,7сотки,5комнат,2санузель
$140 000
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Guzal Real Estate
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Дом 9 комнат в Ташкент, Узбекистан
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Дом 9 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 9
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Продам отличный 9 комнатный дом на 4.8 сотках. Фасад 24м * 19.5 м..Общая площадь дома состав…
$429 997
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Zamira Real Estate
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Дом 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
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Дом 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Sotaman : 14 sotix maydonda joylashgan, zamonaviy, yangi qurilgan va mustahkam konstruksiya…
$514 996
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Zamira Real Estate
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Дом 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
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Дом 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 368 м²
Количество этажей 2
Срочно Продаю готовый евродом | Дурмень Кибрай р-н, ориентир: Дурмень, Янги Узбекистон Ко…
$340 000
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West End Consulting
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Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
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Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
Продается коттедж 2 сот . Яшнабадский район.ул.джаркурганская. Кирпичный.2 этажа,теплый п…
$116 000
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SV Real Estate
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Коттедж 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Коттедж 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Продается коттедж на м Чкалова .151 школа  1.3 сотки 2 этажный 4 комнат  новый ремонт …
$92 000
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SV Real Estate
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Дом 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
TOP TOP
Дом 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продаётся Дом | Центр Мирабадского района | Идеально для бизнеса и проживания Адрес: Мираба…
$279 657
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West End Consulting
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Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 600 м²
🏡 Продается земельный участок с двумя домами в Яшнабадском районе, махалля Бойсун Отлично…
$210 000
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Частный продавец
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Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Ориентир: Чайхона Салом Продаётся шикарный Евро Дом 3 уровня 3,5 сотки 5 Комнат 600 м…
$999 998
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REITATW
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Дом в Ташкент, Узбекистан
Дом
Ташкент, Узбекистан
Площадь 35 м²
🏢 ПРОДАЁТСЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕЕ ЗДАНИЕ С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ 📍 Локация: Янги Узбекистан 📌 …
$1,60 млн
НДС
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ANJEL BENJAMIN REAL ESTATE
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Дом в Ташкент, Узбекистан
Дом
Ташкент, Узбекистан
Площадь 5 000 м²
🏢 ПРОДАЁТСЯ ЗДАНИЕ 📍 Адрес: Аккурганский район 📌 Ориентир: Хокимият района 🔹 Общая …
$200 000
НДС
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ANJEL BENJAMIN REAL ESTATE
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Дом 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается просторный и полностью раздельный дом. 🔹 Комнат 3 🔹 Площадь 70м2 🔹 Евро ремон…
$72 000
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SV Real Estate
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Дом 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 330 м²
Количество этажей 2
Если не отвечу, я Вам перезвоню. А лучше всего напишите в телеграмм и отправьте скриншот за…
$451 920
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TIAN Real Estate
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Дом 8 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 8 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
#Мирабад #Куйлюк #МФайзиабад #до3 - Ор-р Школа 214 - Соток - 5,8 - Фасад - 20м - Этажность -…
$380 385
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Baht Residence
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Дом 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Продам отличный 6 комнатный дом на 2 сотках. Общая площадь 300кв.м. . На 1 этаже расположено…
$275 741
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Zamira Real Estate
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Дом 8 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 8 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 1 300 м²
Количество этажей 2
Новомосковская, 6 соток (13694)
$720 000
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TIAN Real Estate
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Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продам отличный дом из 5 комнат на 3.7 сотках.Общая площадь 200кв.м..В доме имеется : холл, …
$120 000
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Zamira Real Estate
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Дом 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
Продаётся Дом Хасанбой Юнусабадский район Сот: 4 Ком: 7 Уревен: 3 Площадь: 450кв.м Состо…
$394 999
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CENTRAL REALTY
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Дом 9 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 9 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 9
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Продам отличный 9 комнатный дом на 4.8 сотках. Фасад 24м * 19.5 м..Общая площадь дома состав…
$429 998
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Zamira Real Estate
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Дом 8 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 8 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
🏡 ПРОДАЕТСЯ Евро Дом| махаля ТИКЛАНИШ - ЗЕНИТ | 📍Адрес: Юнусабадский р-н, махаля Тикланиш…
$400 000
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West End Consulting
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Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается #Мирабад #Госпиталка #ПодЗастроку - Ор-р Мирабад Авенью - Фасад - 17м×18м углово…
$284 661
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Baht Residence
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Дом 8 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 8 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
Продаётся евро участок Мирзо-Улугбекский район Агрошкола 7 соток 8 комнат 4 санузла Фасад 42…
$420 000
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SV Real Estate
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Дом 8 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 8 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
#Мирабад #ММирабад #ПодБизнес #ПодЗастройку - Ор-р Dream Garden School - Фасад - 4м - Соток…
$450 000
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Baht Residence
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Коттедж 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 370 м²
Количество этажей 2
Регистон махалля, 6 соток (10514)
$440 000
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TIAN Real Estate
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Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 410 м²
Количество этажей 1
САМПИ, 4-сотки (N 12927 )
$380 000
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Дом 12 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 12 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 12
Площадь 700 м²
Количество этажей 2
Продам отличный дом для большой семьи на 6 сотках и 12 комнат. Общая площадь дома составляет…
$352 589
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Zamira Real Estate
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Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Если не отвечу, я Вам перезвоню. Посредникам просьба не беспокоить
$129 974
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Типы недвижимости в Ташкенте

коттеджи
особняки
таунхаусы

Параметры недвижимости в Ташкенте, Узбекистан

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная

Рынок частных домов в Ташкенте уже не воспринимается как запасной вариант на случай отказа от квартиры. Это отдельный и вполне зрелый сегмент недвижимости со своей экономикой, спросом и правилами игры. Дома в Ташкенте покупают для постоянного проживания, под аренду и как долгосрочный актив, где на первый план выходит не эмоция, а холодный расчёт.

Продажа домов в Ташкенте остаётся активной даже в периоды снижения общей активности на рынке недвижимости. Причина проста: предложение земли внутри города ограничено, а частный дом даёт то, чего не может дать ни один жилой комплекс — пространство и автономность.

Почему выгодно купить дом в Ташкенте

Если смотреть на рынок без иллюзий, дома в Ташкенте сильно отличаются друг от друга, даже в пределах одного района. На цену и ликвидность влияет не только площадь, но и происхождение объекта. Дома старой застройки, реконструированные под современные требования, конкурируют с новыми коттеджами, но решают разные задачи.

Дом в Ташкенте купить можно в разных форматах: полностью готовый к проживанию, с частичной отделкой или под капитальный ремонт. И здесь важно понимать, что более низкая цена почти всегда означает будущие вложения. Это не минус, а особенность сегмента, которую стоит учитывать на этапе выбора.

Ипотека, рассрочка и кредитные схемы

Финансовая модель покупки стала гибче. Дом в ипотеку сегодня — рабочий инструмент, если объект соответствует банковским требованиям. Чаще всего это дома с оформленным кадастром и понятной историей владения.

Дом в рассрочку Ташкент предлагает реже, но такие варианты появляются при прямых договорённостях с собственниками или застройщиками. Дома в кредит в Ташкенте выбирают покупатели, которые хотят зафиксировать цену на фоне постепенного роста рынка и распределить нагрузку по времени.

Покупка дома всё чаще рассматривается как долгосрочное вложение. Даже при отсутствии планов на перепродажу, дом сохраняет ценность и остаётся востребованным активом.