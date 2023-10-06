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84 объекта найдено
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Дом 8 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Ташкент, Узбекистан
8
200 м²
1
Продается участок 10соток,в Мирабадском районе ул. Мироншох у речки. Территория поделена на …
5,13 млрд сум
Рекомендовать
Дом 3 комнаты с мебелью, с кондиционером, с центральным отоплением
Ташкент, Узбекистан
3
100 м²
1
Продаётся Дом 2,6 соток Город - Ташкент Район - Миробад Ориентир - Школа 83 , Тип Строени…
1,34 млрд сум
Рекомендовать
Коттедж 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
3
70 м²
1
706 Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) недорого. Выгодный в…
782,08 млн сум
Рекомендовать
Дом 3 спальни с мебелью, в центре города, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
5
3
172 м²
1
ПРОДАЕТСЯ ЕВРОДОМ на махалле Бадамзар (Юнусабадский район) Комнат: 5 Общая площадь: 17…
3,30 млрд сум
Рекомендовать
Дом 1 спальня с мебелью, в центре города
Ташкент, Узбекистан
4
2
300 м²
2
ПРОДАЁТСЯ ДОМ ор-р: сзади гост. Россия (Яккасарайский район) Комнат: 4 Этажность: 2+п…
5,01 млрд сум
Рекомендовать
Дом 1 спальня с балконом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
4
3
450 м²
3
ПРОДАЕТСЯ ЕВРОДОМ в самом центре Города на Ракат Боши (Яккасарайский район) Комнат: 4…
5,13 млрд сум
Рекомендовать
Дом 1 спальня с мебелью, в центре города
Ташкент, Узбекистан
8
1
600 м²
2
ПРОДАЕТСЯ ДОМ на Ивлеева улица Катта Мирабад (Яккасарайский район) Комнат: 8 Уровней:…
7,45 млрд сум
Рекомендовать
Дом 1 спальня в центре города
Ташкент, Узбекистан
1
1
650 м²
2
Продаётся дом! В Яккасарайском районе, элитная махаля, ориентир Яккасарайский Суд. Участок …
9,78 млрд сум
Рекомендовать
Дом 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
2
62 м²
1
#598 Срочно! Быстрая продажа! Купить дом в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent…
503,46 млн сум
Рекомендовать
Дом 1 комната
Ташкент, Узбекистан
1
24 м²
1
#592 Срочно! Быстрая продажа! Купить дом в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent)…
348,27 млн сум
Рекомендовать
Дом 9 комнат
Ташкент, Узбекистан
9
740 м²
#510 Срочно! Быстрая продажа! Купить дом в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent)…
3,15 млрд сум
Рекомендовать
Дом 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
6
346 м²
1
510 Срочно! Быстрая продажа! Купить дом в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent).…
4,65 млрд сум
Рекомендовать
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, в центре города
Ташкент, Узбекистан
5
3
400 м²
2
ПРОДАЕТСЯ ЕВРОДОМ на Бадамзаре (Юнусабадский район) Комнат: 5 Уровня: 2 Площадь участ…
3,67 млрд сум
Рекомендовать
Дом 6 спален со стеклопакетами, с мебелью, в центре города
Ташкент, Узбекистан
6
500 м²
2
ПРОДАЕТСЯ ЕВРОДОМ на Хасанбай (Юнусабадский район) Комнат: 6 Уровней: 2 Общая площадь…
6,72 млрд сум
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
5
300 м²
2
#3411 Срочно! Быстрая продажа! Купить дом в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent…
14,66 млрд сум
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Ташкент, Узбекистан
6
3
250 м²
3
🏡 Продаётся Евро Дома КЛАССА ЛЮКС В ЦЕНТРЕ ТАШКЕНТА! 📍 Ориентир: Номовосковская, Гидромет…
4,89 млрд сум
Рекомендовать
Дом 5 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
8
9
Срочно продается участок на Зените. Юнусабадский район. Участок угловой. Элитная махалля.…
6,48 млрд сум
Рекомендовать
Дом 5 спален со стеклопакетами, с мебелью, с бытовой техникой
Ташкент, Узбекистан
9
4
285 м²
2
ПРОДАЕТСЯ ДОМ на Ракат Махалля (Яккасарайский район) Два дома на участке Комнат: 5+4 …
6,11 млрд сум
Рекомендовать
Дом 8 комнат
Ташкент, Узбекистан
8
750 м²
3
Срочно! Быстрая продажа! Купить дом в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent). Выгод…
8,07 млрд сум
Рекомендовать
Дом 10 комнат
Ташкент, Узбекистан
10
500 м²
1
Срочно! Быстрая продажа! Купить дом в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent). Выгод…
2,14 млрд сум
Рекомендовать
Дом 1 комната
Ташкент, Узбекистан
1
1 000 м²
1
Срочно! Быстрая продажа! Купить дом в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent). Выгод…
3,06 млрд сум
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с подвалом
Ташкент, Узбекистан
6
4
300 м²
2
Готовые : 3 сотих коробка 230 000$ (остался 1 коттедж) 3 сотих под ключ 330 000$ (ос…
2,81 млрд сум
Рекомендовать
Дом 10 комнат
Ташкент, Узбекистан
10
600 м²
2
Срочно! Быстрая продажа! Купить дом в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent). Выгод…
4,79 млрд сум
Рекомендовать
Дом 1 комната
Ташкент, Узбекистан
1
620 м²
1
Срочно! Быстрая продажа! Купить дом в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent). Выгод…
3,06 млрд сум
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Ташкент, Узбекистан
4
2
115 м²
2
Продается дом по улице Баку. Общая площадь 3 сотки, в доме 4 комнат. Ремонт свежий. Тихая …
1,41 млрд сум
Рекомендовать
Дом 10 комнат
Ташкент, Узбекистан
10
600 м²
1
Срочно! Быстрая продажа! Купить дом в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent). Выгод…
3,48 млрд сум
Рекомендовать
Дом 10 комнат
Ташкент, Узбекистан
10
570 м²
1
Срочно! Купить дом в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента. Выгодный вариант, арзон. Скидка, торг, ипоте…
3,02 млрд сум
Рекомендовать
Дом
Ташкент, Узбекистан
Юнусабадский район 14 квартал 1[2]/5/5 42м2 Балкон 2*6 Мебель и техника договорная. В
624,70 млн сум
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Дом 8 комнат
Ташкент, Узбекистан
8
5
347 м²
2
Срочно! Купить дом в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента. Выгодный вариант, арзон. Скидка, торг, ипоте…
4,03 млрд сум
Рекомендовать
Дом 8 комнат
Ташкент, Узбекистан
8
320 м²
1
Срочно! Купить дом в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента. Выгодный вариант, арзон. Скидка, торг, ипоте…
5,03 млрд сум
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