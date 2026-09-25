Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Ташкент
  3. Жилая
  4. Таунхаус

Таунхаусы в Ташкенте, Узбекистан

;
Чиланзарский район
3
Таунхаус Удалить
Очистить
10 объектов найдено
Таунхаус 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Таунхаус 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Количество этажей 2
Продается роскошный таунхаус в Бектемирском районе! Местоположение:  ориентир — новая меч…
$210 000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Таунхаус 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Таунхаус 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Количество этажей 2
Продается  таунхаус в Бектемирском районе! Местоположение:  ориентир — новая мечеть, неда…
$210 000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
REITATW
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Таунхаус 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Таунхаус 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Продается коттедж в хорошем спальном районе-Мирзо-улугбек!!ориентир Буюк Ипак Йули метро. …
$326 000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
SV Real Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
BPNBPN
Таунхаус 12 комнат в Ташкент, Узбекистан
Таунхаус 12 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 12
Площадь 12 000 м²
Количество этажей 3
Срочно продам Роскошный особняк в элитном районе Мирза-Улугбекский район 12-ком/3-этажа/12…
$2,20 млн
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
ORIENT HOUSE
Языки общения
Русский
Таунхаус 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Таунхаус 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
К продаже представлен новый коттедж с ремонтом. Коттедж состоит из 3-х уровней. Коттедж сос…
$150 000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Jasur Rieltor Estate
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Таунхаус 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Таунхаус 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Количество этажей 4
Продажа Евро Дома Адрес : Шайхантахурский район. Махаля Ипакчили Площадь земли : 2 сот…
$390 000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
West End Consulting
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Таунхаус 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Таунхаус 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
ЕСЛИ ЕСТЬ ВОПРОСЫ ПИШИТЕ В ВОТСАП ИЛИ ТЕЛЕГРАММ, ТЕЛЕФОН В ОБЬЯВЛЕНИИ! Продается кирпичны…
$139 000
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский
Таунхаус 12 комнат в Ташкент, Узбекистан
Таунхаус 12 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 12
Площадь 2 500 м²
Количество этажей 3
Продается роскошный Таунхаус Мирза-Улугбекский район Общаяплощадь:2500м2 12-ком/3-этаж /…
$1,80 млн
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
ORIENT HOUSE
Языки общения
Русский
Таунхаус 12 комнат в Ташкент, Узбекистан
Таунхаус 12 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 12
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 2
Продается роскошный особняк Мирза-Улугбекский район Общая площадь:1200м2 12-ком/2-этаж+по…
$2,20 млн
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
ORIENT HOUSE
Языки общения
Русский
Таунхаус 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Таунхаус 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Количество этажей 2
Новый кирпичный дом на земле в общем дворе(300кв.м.) с евроремонтом. 2 этажа, 3 комнаты, кух…
$50 500
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский

Параметры недвижимости в Ташкенте, Узбекистан

с гаражом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная