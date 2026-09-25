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Дома в Юнусабадском районе, Ташкент

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коттеджи
39
361 объект найдено
Дом 10 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 10 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 10
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Хасанбай, 4,9 соток (13071)
$270 000
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TIAN Real Estate
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Дом 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Зенит, 2,5 соток (11655)
$230 000
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TIAN Real Estate
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Дом 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 4
61.000 y.e 2/3х комнатная на Юнусобод Ориентир: Шифонур / Американский посолство 54-дом Р…
Цена по запросу
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Частный продавец
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BPNBPN
Дом в Ташкент, Узбекистан
Дом
Ташкент, Узбекистан
Юнусабадский район 14 квартал 1[2]/5/5 42м2 Балкон 2*6 Мебель и техника договорная. В
$51 121
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OOO "TORA TOWER"
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Дом 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 330 м²
Количество этажей 2
Если не отвечу, я Вам перезвоню. Посредникам просьба не беспокоить
$138 000
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TIAN Real Estate
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Дом 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 412 м²
Количество этажей 3
Q🏡 Срочно продаётся 3-уровневый коттедж в Кибрайском районе! 📍 ул. Ипакчилик   🌿 Ти…
$305 000
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SquareLab innovative property solutions
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Дом 9 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 9 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 9
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 470 м²
Количество этажей 2
Мирзо-Улугбек район  Ориентир Луначарский, Агрошкола Детали: Земля-3 сотки  Площ…
$590 000
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SquareLab innovative property solutions
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Дом 8 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 8 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 8
Количество этажей 2
🏡 ПРОДАЁТСЯ НОВЫЙ ДОМ | $235 000   📍 Ташкентский район, Учкахрамон, Дархон МФЙ Орие…
$235 000
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SquareLab innovative property solutions
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Дом 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
ЕвроДом на Бадамзаре !парковка на две машины остальное место занимает дом ! общий участок 1,…
$135 000
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Dilshod Real Estate
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Дом 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Цена 185 000 USD за участок 2.8 сотки с домом 220м² в Юнусабаде: Является очень высокой. Тща…
$185 000
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BAXTIBEK REAL ESTATE
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Дом 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Продаётся! Новый дом!! Адрес:Юнусабадский район Ориентир: Бобо Дехкон махалла Параметр…
$311 191
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CENTRAL REALTY
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Коттедж 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Хасанбай, 1,7 соток (13243)
$185 000
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TIAN Real Estate
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Дом 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Хасанбай, 1,5 соток (12528)
$128 000
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TIAN Real Estate
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Дом в Ташкент, Узбекистан
Дом
Ташкент, Узбекистан
🏡 ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДОМ В ЦЕНТРЕ ТАШКЕНТА   📍 Мирзо-Улугбекский район | Центр Луначарского …
$1,90 млн
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SquareLab innovative property solutions
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Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
YNGI Uchastok 3.3 sot 5 xonali
$450 000
НДС
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ANJEL BENJAMIN REAL ESTATE
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Дом 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продаётся дом Уста ширин Махалля янги Арик 2.04сот 3ком Цена: 105 000$
$105 403
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CENTRAL REALTY
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Дом 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Продаётся  Евро Дом  Ориентир: Юнусабад-19кв махалля Сабзавот! Комнат: 7 Этажность: 2+под…
$351 345
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CENTRAL REALTY
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Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 265 м²
Количество этажей 2
Зенит, 1,4 соток (13489)
$185 000
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TIAN Real Estate
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Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Юнусабад 19, 2,7 соток (12877)
$210 000
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TIAN Real Estate
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Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продаётся дом телебашня центр гимнастики 2.5сот 5ком 2 сан узла Евро ремонт Махалля очень …
$160 000
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CENTRAL REALTY
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Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
Продам дом в элитной махалле -в махалле " Улугбек", напротив Ц-6. Широкая улица даёт возмож…
$335 588
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West End Consulting
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Коттедж 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
#Юнусабад - Ор-р Посольство США - Фасад - 8м - Соток - 1,2 - Строения - 1 - Этажность -…
$209 000
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Baht Residence
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Коттедж 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Зенит, Холис, 6 соток (12519)
$410 000
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TIAN Real Estate
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Дом 16 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 16 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 16
Площадь 530 м²
Количество этажей 2
Если не отвечу, я Вам перезвоню. А лучше всего напишите в телеграмм и отправьте скриншот за…
$678 585
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TIAN Real Estate
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Дом 12 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 12 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 12
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Если не отвечу, я Вам перезвоню. А лучше всего напишите в телеграмм и отправьте скриншот за…
$798 336
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TIAN Real Estate
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Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 440 м²
Количество этажей 2
Хасанбай, 2,7 соток (13870)
$275 000
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TIAN Real Estate
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Дом 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
#Юнусабад #ХАСАНБАЙ #МХасанбай #Ипотека - Ор-р Школа - Фасад - 14м - Соток - 2.7 - Этажност…
$280 112
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Baht Residence
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Дом в Ташкент, Узбекистан
Дом
Ташкент, Узбекистан
Площадь 306 м²
Количество этажей 2
🔥 ПРОДАЁТСЯ ПРОСТОРНЫЙ ДОМ В НОВОМ ТАШКЕНТСКОМ РАЙОНЕ 🔥   📍 Дачный посёлок «Малика» …
$172 000
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SquareLab innovative property solutions
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Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
3.7 СОТКИ НЕ ДАЛЕКО ОТ МЕТРО «БУЮК ИПАК ЙУЛИ» — ПОСЛЕДНИЕ УЧАСТКИ В РАЙОНЕ! 📍 Рядом: рестор…
$479 300
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Частный продавец
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Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЕТСЯ КОТТЕДЖ ! Продажа участка ( коттедж) Юусабадский Район Ц-5 Ор-р метро Минор Уч…
$379 500
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Baht Residence
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Параметры недвижимости в Юнусабадском районе, Узбекистан

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная