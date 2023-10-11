Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Юнусабадский район
  3. Жилая
  4. Дома

Дома в Юнусабадский район, Узбекистан

коттеджи
2
34 объекта найдено
Дом 4 комнаты с мебелью, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Дом 4 комнаты с мебелью, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Дом, где Вы ощутите тепло и уют. Юнусабадский р-н., ор-р Бадамзар (телевышка) Селитебная зо…
4,46 млрд сум
Дом 5 комнат с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Продается дом! Юнусабадский район, Хасанбай. 3 - этажа вместе с подвалом. Площадь участка …
4,71 млрд сум
Дом 6 комнат с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 6
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Продаются 2 Евро Коробки! Адрес: Юнусабадский район Ориентир: Бодомзор Мечеть 6 ком | 3 э…
3,06 млрд сум
Дом 8 комнат с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Дом 8 комнат с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 8
Площадь 840 м²
Количество этажей 3
Қаватлар сони — 3 Хоналар сони — 8 Уй майдони — 840 кв.м Аниқ манзил — Зенит элита маҳалласи…
8,31 млрд сум
Дом 6 комнат с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 6
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Катта оилалар учун 6 хонали катта ҳовлли энг тўғри қарор. Кенг, шинам ва ёруғ хоналардан иб…
2,69 млрд сум
Дом 11 комнат с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Дом 11 комнат с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 11
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Хоналар сони — 11 Қавати — 1 Уй майдони — 600 кв.м Аниқ манзил — Юқори Хасанбай Афзалликлар…
3,17 млрд сум
Дом 5 комнат с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Барча шароитларга эга 3 қаватли уй. Мебель, техника, ремонт деб бошингизни оғритиб ўтирмайси…
3,06 млрд сум
Дом 3 спальни в Ташкент, Узбекистан
Дом 3 спальни
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Продаётся Дом Юнусабад Сампи  3 соток земли 3 уровня дом+ подвал.  Состояние Коробк…
4,28 млрд сум
Дом 4 спальни с мебелью, в центре города, с бытовой техникой в Ташкент, Узбекистан
Дом 4 спальни с мебелью, в центре города, с бытовой техникой
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продаётся участок 3,25 соток в экологическом чистом районе города.   👉Читайте до конца…
3,42 млрд сум
Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Продаётся евро коробка Юнусобод район 3 соток 5 комнатная все коммуникации есть канализац…
2,26 млрд сум
Дом 6 комнат с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 6
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Продаётся Новый Евро дом Хасанбой 3 соток 6 комнатная 4 сан узла Юнусобод район
2,69 млрд сум
Дом 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 7
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Продаётся дом Хасанбой 3 соток 2 этажный 7 комнатная 85% готовый 50 метров от битонки
1,77 млрд сум
Дом 10 комнат с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Дом 10 комнат с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 10
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Сотилади Евродом Юнусобод район Элитная новый махалля Тикланиш дом 9 сотих 10 комнат 700…
8,31 млрд сум
Дом 5 комнат с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Продаётся Евро дом Юнусабад район 2 соток 5 комнатная 2 этажный дом орентир Омина Мечеть Бозсу
2,32 млрд сум
Дом 5 комнат с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Продаётся Евро дом Юнусабад район рай газ 4 соток 5 комнатная + подвал дом с ремонтом нов…
3,36 млрд сум
Дом 6 комнат с центральным отоплением, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат с центральным отоплением, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 6
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продаю дом новостройка 5.7 соток 6 комнатныый Цена 105у.е окончательно мечеть Гулистан п…
1,28 млрд сум
Дом 6 комнат с гаражом, с центральным отоплением, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат с гаражом, с центральным отоплением, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 6
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продаю красивый 6 комнатный дом 4 сотки земли на Гвардейской махалля Актепа или дом Актера…
2,20 млрд сум
Дом 12 комнат с центральным отоплением, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Дом 12 комнат с центральным отоплением, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 12
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Продаю 2х этажный Евродом Хасанбае Городская сторона Ориентир спорткомплекс Ешлик Земля 6 с…
5,50 млрд сум
Дом 3 спальни с мебелью, в центре города, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Дом 3 спальни с мебелью, в центре города, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 172 м²
Количество этажей 1
ПРОДАЕТСЯ ЕВРОДОМ на махалле Бадамзар (Юнусабадский район) Комнат: 5 Общая площадь: 17…
3,30 млрд сум
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, в центре города в Ташкент, Узбекистан
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, в центре города
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЕТСЯ ЕВРОДОМ на Бадамзаре (Юнусабадский район) Комнат: 5 Уровня: 2 Площадь участ…
3,67 млрд сум
Дом 6 спален со стеклопакетами, с мебелью, в центре города в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 спален со стеклопакетами, с мебелью, в центре города
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 6
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЕТСЯ ЕВРОДОМ на Хасанбай (Юнусабадский район) Комнат: 6 Уровней: 2 Общая площадь…
6,72 млрд сум
Дом 5 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 9
Срочно продается участок на Зените. Юнусабадский район. Участок угловой. Элитная махалля.…
6,48 млрд сум
Дом в Ташкент, Узбекистан
Дом
Ташкент, Узбекистан
Юнусабадский район 14 квартал 1[2]/5/5 42м2 Балкон 2*6 Мебель и техника договорная. В
624,95 млн сум
Дом 8 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 8 комнат
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 347 м²
Количество этажей 2
Срочно! Купить дом в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента. Выгодный вариант, арзон. Скидка, торг, ипоте…
4,03 млрд сум
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, в центре города в Ташкент, Узбекистан
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, в центре города
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЕТСЯ ЕВРОДОМ на Бадамзаре (Юнусабадский район) Комнат: 5 Уровня: 2 Площадь участ…
3,91 млрд сум
Дом 4 спальни со стеклопакетами, в центре города, с парковка в Ташкент, Узбекистан
Дом 4 спальни со стеклопакетами, в центре города, с парковка
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 720 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЕТСЯ ЕВРОДОМ  на Бадамзаре ор-р: кинот. Казахстан  (Юнусабадский район) Комнат: 7…
7,95 млрд сум
Дом 7 комнат со стеклопакетами, в центре города, с парковка в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат со стеклопакетами, в центре города, с парковка
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 7
Площадь 155 м²
Количество этажей 3
ПРОДАЕТСЯ КОТТЕДЖ на Ц-5  (Юнусабадский район) Комнат: 7 Уровней: 3 Общая площадь: 15…
2,75 млрд сум
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
2-этажный дом Бадамзар (напротив телевышки) 4 сотки Бассейн Подвал Беседка 4 спальни …
4,59 млрд сум
Дом 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Зудлик блан ховли сотилади Юнусобод Хасанбой  Узи учун курилган Уй Махалла тинч ахил куча…
4,03 млрд сум
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 4
🔷 Продаётся дом в Ташкенте. Район: Юнусабадский. Новая махаля - Обод махаля.  ♦️4 сотки…
4,89 млрд сум

Параметры недвижимости в Юнусабадский район, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная