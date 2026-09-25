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Olmazor tumanidagi uylar, Toshkent

;
коттеджи
6
53 объекта найдено
Дом 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
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$350 327
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TIAN Real Estate
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Дом 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Дом 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 1 м²
Количество этажей 1
ID: 100133 Продажа земельный участок, площадь 14 соток. Район: Алмазарский район Орие…
$560 000
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КупиДом
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Дом 10 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 10 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 10
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
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$344 680
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TIAN Real Estate
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BPNBPN
Дом 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
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$279 740
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TIAN Real Estate
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Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 530 м²
Количество этажей 2
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$300 000
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TIAN Real Estate
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Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Тел: 908077060 ЕВРОДОМИК. Рабочий городок Ремонт: Новая Коробка Фасад готов Махалля элит…
$165 000
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OOO "TORA TOWER"
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Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Сдам в аренду Евродом (Чукурсай) - Жомий Алмазарский район 2 соток земли, 2 этажа 3 спа…
$2 200
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Частный продавец
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Дом 9 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 9 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 9
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
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$349 571
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TIAN Real Estate
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Коттедж 12 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 12 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 12
Площадь 1 300 м²
Количество этажей 2
Катта Хансанбай, 6 сотки (13549)
$520 000
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TIAN Real Estate
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Дом 8 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 8 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 470 м²
Количество этажей 1
#Olmazor #Ohunboboyev #Ahil mahalla #Uchaska #4.7-Sotok #8-Hona Manzil:Ahil mahalla Состоян…
$170 000
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Baraka
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Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 166 м²
Количество этажей 1
Olmazor Chorsu Langar kuchasi Orientir Versal руппараси. 1,66 Sotok 3 xona SanUzel Razdel…
$75 000
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Агентство
Baraka
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Дом 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Продаётся дом улица Нурафшон Сагбон 2 этажный Евро дом 3.3 соток с ремонтом Алмазарский район
$150 000
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Агентство
ESTATE AGENT
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Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 123 м²
Количество этажей 2
Продаётся двухэтажный кирпичный дом от собственника 📍 Проезд Мевазор (вторая линия) До…
$435 000
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Частный продавец
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Дом 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Продаётся дом коробка 2 этажный 2.5 соток 6 комнатная + подвал кухня коробка угловая орентир…
$150 000
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Агентство
ESTATE AGENT
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Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
#Алмазар Район #Участок #5-соток #7ком Ориентир:Клиника Доктора Д,Кафе Шаршара Состояние:Ср…
$160 000
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Агентство
Baraka
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Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
#Olmazor #Taxtapul #Uchaska #2.7-Sotok Uglavoy 18,5×15,5 Manzil:Tagatapuldigi yangi qurila…
$224 000
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Агентство
Baraka
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Дом 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
контактные номера Алмазар Район Участок 4,5-соток 7ком Ориентир:Клиника Доктора Д,Кафе Шарш…
$160 000
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Baraka
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Дом 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Продаётся Евро дом Махалля мевазор Охунбабаев 3.8 соток 6 комнатная 2 этажный Евро дом Соти…
$260 000
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ESTATE AGENT
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Дом 10 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 10 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 10
Площадь 700 м²
Количество этажей 3
Объявление № 330 Продается Новый Евро Дом! Адресс: Алмазарский район Ориентир: Карима, но…
$550 000
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Best Homes Uzbekistan
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Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 374 м²
Количество этажей 2
Ховли(коробка) Янги 16 йилликда сотилади 2,5 сотих 5 хонали кухня, хол. Подвал бутун уйнинг …
$130 000
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Частный продавец
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Дом 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 3 м²
Количество этажей 1
350 метров от дороги за пределами Куктерака Ташкентского района Магазин «Атрофида», рядом со школой
$95 000
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Агентство
NOZA Real Estate
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Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
#Olmazor #Ohunboboyev #Uchaska #6-Sotok #14-Hona Fasadi:20×30 SanUzel:4ta Manzil:Mevazor  O…
$400 000
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Агентство
Baraka
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Коттедж 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЖА- Коттедж #Новостройка  Адрес: Алмазарский район, улица О.Хотамова. (от бетонки 2…
Цена по запросу
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Агентство
Nigina Real Estate
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Дом 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продаётся дом Мевазор махалла 6 соток 27 метров фасад 1 этажный 6 комнатная можно под застр…
$200 000
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Агентство
ESTATE AGENT
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Дом 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 412 м²
Количество этажей 1
#Olmazor #Shlanba #Uchaska #4.12-Sotok(Yo‘lli yuzida) #Uglavoy 20.85×16.60 1-Liniya Manzil:D…
$250 000
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Baraka
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Дом 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
#Алмазар Район #Участок #4,2-соток #7ком Ориентир:Клиника Доктора Д,Кафе Шаршара Состояние:…
$160 000
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Агентство
Baraka
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Дом 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Продаётся Евро дом Медгородок 4 соток 7 комнатная 3 сан узла орентир Коледж
$375 000
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Агентство
ESTATE AGENT
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Дом 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 3 м²
Количество этажей 1
999957040 Тошкент - Тошкент вилоят Тутзор - Ориентир: Тошми дан 5 км утгандан Пабеда - Майдо…
$77 000
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Агентство
ASR - Агентство недвижимости
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Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЖА- Коттедж #Новостройка Адрес: Алмазарский район Охунбобоева, улица Сагдиев Ком…
$100 000
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Агентство
Nigina Real Estate
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Дом 11 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 11 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 11
Площадь 650 м²
Количество этажей 3
контактные номера Olmazor Chiltig‘on махалла, Тахтапул масжид. Taxtapul 6,5-Sot 10-Hona 3-q…
$350 000
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Агентство
Baraka
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Русский

Параметры недвижимости в Алмазарском районе, Узбекистан

с гаражом
Недорогая
Элитная