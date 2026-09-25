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Дома в Янгихаётском районе, Узбекистан

;
коттеджи
13
33 объекта найдено
Коттедж 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Дарье Буйи, Рынок Индекс, 2,1 соток (13665)
$78 000
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TIAN Real Estate
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Коттедж 8 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 8 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
Янги Хает, 2 сотки (12032)
$225 000
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TIAN Real Estate
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Коттедж 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 3 м²
Количество этажей 1
Продается коттедж в Сергелийском районе, ориентир — Узгориш   Уютный коттедж с отдельн…
$51 500
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Larisa Home Property
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BPNBPN
Дом 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Продажа коттедж 6-комнатный Сергелийский район. ID B00059 ID: B00059 Продажа коттедж 6-к…
$225 000
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КупиДом
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Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Чорток, 1,2 соток (13879)
$105 000
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TIAN Real Estate
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Коттедж 8 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 8 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 480 м²
Количество этажей 2
Янгихает, Олчазор, 2 сотки (12833)
$225 000
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TIAN Real Estate
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Дом 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Янги Хает, 2 сотки (13030)
$145 000
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TIAN Real Estate
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Коттедж 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Чорток, 5-соток (N 12739 )
$165 000
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TIAN Real Estate
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Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 3
Массив Бинокор. Пятикомнатной двухэтажный коттедж 160 м2. Площадь участка 7,44 сот. по фа…
$120 000
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SV Real Estate
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Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Сеогели 4, 2 сотки (13244)
$168 000
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TIAN Real Estate
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Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Шокир арык, 2-сотки. (N 13304 )
$195 000
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TIAN Real Estate
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Дом 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 570 м²
Количество этажей 2
Янгихает, 5-соток (N 12537 )
$225 000
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TIAN Real Estate
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Коттедж 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Юкори Дархон, 2 сотки (13661)
$195 000
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TIAN Real Estate
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Коттедж 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Янги Хает, 3  сотки (10295)
$220 000
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TIAN Real Estate
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Дом 13 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 13 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 13
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
Олчазор махалля, 6 соток (12161)
$440 000
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TIAN Real Estate
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Коттедж 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Чорток, 4 сотки (13675)
$125 000
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TIAN Real Estate
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Дом 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Количество этажей 2
Продажа дом Янгихаётский район. ID 20002 ID: 20002 Продажа дома Этаж: 2 Состояние: нов…
$85 000
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КупиДом
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Коттедж 14 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 14 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 14
Площадь 480 м²
Количество этажей 2
Автомобильный рынок, 5 соток (13468)
$400 000
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TIAN Real Estate
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Коттедж 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Чорток, 6 соток (13222)
$280 000
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Агентство
TIAN Real Estate
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Дом в Ташкент, Узбекистан
Дом
Ташкент, Узбекистан
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Дом построен с использованием качественных стройматериалов. В доме сделан евроремонт. Комнат…
$144 500
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Агентство
Goodland Агентство Недвижимости
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Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продаётся 10 соток дом под застройку фасад 29 метров на 37 метров орентир кумарик Мечеть …
$220 000
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Агентство
ESTATE AGENT
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Дом 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Продаётся дом с новым ремонтом, 3комнаты, есть подвал, задний двор. Ориентир женская колония
$55 000
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Zamonaviy Uylar
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Дом 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается дом В Сергели.ул. Куш кургон.  В одном дворе 2 дома один большой дом и один 2 комн…
$180 000
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Агентство
SV Real Estate
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Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 590 м²
Количество этажей 1
#участок #ховли #олмазор Чимбойда 5.9 соток ховли сотилади Му́лжал: Олмазор тумани, 2-чимб…
$158 000
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Агентство
UCOM
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Дом 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
Количество этажей 1
Продается дом 4 ком, холл, кухня, 126 кв/м, 3,3 стоки, два двора, новый дом, год жили. Фе…
$88 000
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Агентство
SV Real Estate
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Дом 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 9 м²
Количество этажей 1
$272 000
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Агентство
NOZA Real Estate
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Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 2 м²
Количество этажей 1
Продаётся участок, евро дом!!! - Янгихаётский район - Ориентир: Технопарк, Достлик конечка…
$115 000
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NOZA Real Estate
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Дом 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 4 м²
Количество этажей 2
СРОЧНО СОТИЛАДИ  🏛 КОТТЕДЖ 4 СОТОК      2 ЭТАЖНИ Евро.Рем      6 ХОНА 3 САН УЗИЛ …
$183 000
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NOZA Real Estate
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Дом 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Сергели Янги дархон Новый дом 3 сотки 6 комнат Большой подвал
$140 000
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Частный продавец
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Дом в Ташкент, Узбекистан
Дом
Ташкент, Узбекистан
Площадь 6 м²
Количество этажей 2
Сергели хонабодда  6 соту участка сотилади  85% битган эшикла бн пол  Килинса болди  Нар…
$255 000
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Агентство
NOZA Real Estate
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Параметры недвижимости в Янгихаётском районе, Узбекистан

с гаражом
Недорогая
Элитная