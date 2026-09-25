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Дома в Мирзо-Улугбекском районе, Ташкент

;
коттеджи
63
446 объектов найдено
Дом 8 комнат в Ташкент, Узбекистан
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Дом 8 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 20 м²
Количество этажей 2
Поселок Улугбек Кибрайский район Рядом с речкой Дачный участок 20 соток На участке 3 до…
$449 406
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Dilshod Real Estate
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Дом 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
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Дом 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 368 м²
Количество этажей 2
Срочно Продаю готовый евродом | Дурмень Кибрай р-н, ориентир: Дурмень, Янги Узбекистон Ко…
$340 000
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West End Consulting
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Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Ориентир: Чайхона Салом Продаётся шикарный Евро Дом 3 уровня 3,5 сотки 5 Комнат 600 м…
$999 998
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REITATW
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BPNBPN
Дом 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 330 м²
Количество этажей 2
Если не отвечу, я Вам перезвоню. А лучше всего напишите в телеграмм и отправьте скриншот за…
$451 920
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TIAN Real Estate
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Дом 8 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 8 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 1 300 м²
Количество этажей 2
Новомосковская, 6 соток (13694)
$720 000
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TIAN Real Estate
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Дом 8 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 8 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
Продаётся евро участок Мирзо-Улугбекский район Агрошкола 7 соток 8 комнат 4 санузла Фасад 42…
$420 000
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SV Real Estate
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Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Если не отвечу, я Вам перезвоню. Посредникам просьба не беспокоить
$129 974
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TIAN Real Estate
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Дом 9 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 9 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 9
Площадь 610 м²
Количество этажей 2
Продаётся Дом | Амир Темур махалля Мирзо-Улугбекский р-н, Амир Темур махалля , Комнат: 9 …
$549 326
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West End Consulting
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Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 530 м²
Количество этажей 2
Если не отвечу, я Вам перезвоню. А лучше всего напишите в телеграмм и отправьте скриншот за…
$568 814
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TIAN Real Estate
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Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Хоналар сони — 5 Қавати — 2 Уй майдони — 300 кв.м Аниқ манзил — Тсиловский кўчаси Афзалликл…
$370 000
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Pronova Estates
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Дом 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
#МирзоУлугбек #Луначарский #МНодирабегим - Ор-р Санаторий турон - Соток - 5,17 - Само…
$725 361
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Baht Residence
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Коттедж 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 235 м²
Количество этажей 2
Евродом на Лимонарии
$195 000
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TIAN Real Estate
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Дом 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 360 м²
Количество этажей 2
Мирзо Улугбекский район Ориентир- Никитина Дом Комнат-6 Этажность-2 + подвал Площадь-360 …
$439 999
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CENTRAL REALTY
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Дом 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЕТСЯ ДОМ | Мирзо-Улугбекский район Адрес: Мирзо-Улугбекский район, ул. Тимура Малика…
$477 000
НДС
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West End Consulting
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Дом 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Если не отвечу, я Вам перезвоню. А лучше всего напишите в телеграмм и отправьте скриншот за…
$498 960
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TIAN Real Estate
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Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЕТСЯ ДОМ на Мирошкор Мирзо_улугбекский район Ор.р: Чайхана Салом Соток: 3,5 Комната: …
$1,00 млн
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CENTRAL REALTY
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Дом 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
#МирзоУлугбек #Никитина #МОлмачи - Ор-р osh markazi - Соток - 4,2 - Фасад - 20м - Этажн…
$900 448
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Baht Residence
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Дом 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 750 м²
Количество этажей 2
Продается дом на Никитино. Мирзо-улугбекский район. 5 соток  7 комнат + 2 хола 750кв 5 …
$750 000
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SV Real Estate
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Дом 8 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 8 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 510 м²
Количество этажей 2
Продаётся дом в Sayram Village (Мирзо-Улугбекский район Ориентир: школа Дипломатии) Фасад: …
$509 999
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CENTRAL REALTY
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Дом 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
***** ***** продажа участка под строительство 8,2 сотки фасад 19,5 за подробной информацией …
$379 499
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Dilshod Real Estate
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Дом 14 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 14 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 14
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 400 м²
Количество этажей 4
Уй Doʻrmonda joylashgan цена внизу Дом в Дурмене экологически чистая локация 14 сот…
$3,50 млн
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REITATW
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Дом 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
#МирзоУлугбек #МПодшобог #МГорький - Ор-р ресторан Салом - Соток - 5 - Фасад - 21м - Площадь…
$560 000
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Baht Residence
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Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 330 м²
Количество этажей 2
💎 Продаётся дом | Ракат 📍Мирзо Улугбекский район ,Массив Феруза,Махалля Комолот.Ориент…
$550 000
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West End Consulting
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Дом 10 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 10 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 10
Площадь 3 м²
Количество этажей 2
2016 yil qurilgan uy sotiladi 10 Ta hona remontlari yaxshi Ozizimi yashab turgan uy Bemal…
$255 000
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Vector Estate
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Дом в Ташкент, Узбекистан
Дом
Ташкент, Узбекистан
Площадь 560 м²
Количество этажей 3
Продажа дом 560 м² Мирзо-Улугбекский (ID 2) Продаётся коттедж премиум-класса. Просторный …
$360 000
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КупиДом
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Дом 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 410 м²
Количество этажей 2
Лимонари, хайтек, 3.5-сотки
$310 000
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TIAN Real Estate
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Дом 12 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 12 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 12
Площадь 900 м²
Количество этажей 3
Если не отвечу, я Вам перезвоню. А лучше всего напишите в телеграмм и отправьте скриншот за…
$948 024
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TIAN Real Estate
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Дом 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Шастри.Ор. Ресторан - Алиса,рядом Вундеркинд. Дом расположен в тупиковой улице,тихое место …
$121 800
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OOO "TORA TOWER"
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Дом 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
***** ***** продажа Дома в центре города Ташкент ориентир метро Буюк Ипак Йули за подробной …
$649 143
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Dilshod Real Estate
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Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Манзил: Учқахрамон постидан 6 км Мўлжал: Хожи ота махалласи Ер майдони: 1,7 соток Қаватл…
$140 538
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CENTRAL REALTY
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Параметры недвижимости в Мирзо-Улугбекском районе, Узбекистан

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная