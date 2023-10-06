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Дома в Яшнабадский район, Узбекистан

коттеджи
2
7 объектов найдено
Коттедж 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
706 Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) недорого. Выгодный в…
782,08 млн сум
Дом 10 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 10 комнат
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 10
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Срочно! Быстрая продажа! Купить дом в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent). Выгод…
2,14 млрд сум
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с подвалом в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с подвалом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Готовые : 3 сотих коробка 230 000$ (остался 1 коттедж) 3 сотих под ключ 330 000$ (ос…
2,81 млрд сум
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 420 м²
Количество этажей 2
🔷 Продаётся дом в Ташкенте Район: Яшнабадский, Шастри ♦️4,2 сотки ♦️7 комнат ♦️Дом 2 х…
2,69 млрд сум
Дом 8 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 8 комнат
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Ховли сотилади Кадишва 2008.курилган  1-этаж 4-та хона + Холл Кухня  2-та сан узел + тё…
4,46 млрд сум
Дом 2 спальни с гаражом, в центре города, с бытовой техникой в Ташкент, Узбекистан
Дом 2 спальни с гаражом, в центре города, с бытовой техникой
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
Продаётся участок Мирзо-Улугбекский район Карасу-2 Улица Фазо   ✅ 8 соток …
5,50 млрд сум
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Ташкент, Узбекистан
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЖА ДОМА Район Юнусабадский  Ориентир Телебашня  Соток 2 160м² Этажность 2 Ком…
2,44 млрд сум

Параметры недвижимости в Яшнабадский район, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная