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Дома в Яшнабадском районе, Ташкент

;
коттеджи
32
179 объектов найдено
Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
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Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
Продается коттедж 2 сот . Яшнабадский район.ул.джаркурганская. Кирпичный.2 этажа,теплый п…
$116 000
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SV Real Estate
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Коттедж 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Коттедж 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Продается коттедж на м Чкалова .151 школа  1.3 сотки 2 этажный 4 комнат  новый ремонт …
$92 000
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SV Real Estate
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Особняк 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Особняк 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Продаётся современный одноэтажный дом — новый ремонт, техника, и атмосфера “заходи и живи” …
Цена по запросу
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Vector Estate
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BPNBPN
Дом 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 360 м²
Количество этажей 2
Если не отвечу, я Вам перезвоню. Посредникам просьба не беспокоить
$125 000
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TIAN Real Estate
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Дом 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Если не отвечу, я Вам перезвоню. А лучше всего напишите в телеграмм и отправьте скриншот за…
$325 000
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TIAN Real Estate
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Дом 10 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 10 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 10
Площадь 4 м²
Этаж 1/1
Продаётся объект с просторной территорией площадью 4,5 сотки. На территории имеются все нео…
$280 000
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OTABEK REAL ESTATE
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Дом 10 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 10 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 423 м²
Количество этажей 1
Продаю 1.5 уровневый дом 4.23 сотки на Фаргона йули 3-й проезд, 4 комнаты 2 больших размеров…
$185 000
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Частный продавец
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Коттедж 15 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 15 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 15
Площадь 550 м²
Количество этажей 3
40 лет, 50 соток (12746)
$2,10 млн
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TIAN Real Estate
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Коттедж 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Новый Узбекистан, 2 сотки (13761)
$177 000
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TIAN Real Estate
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Коттедж 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Олмос махалля, 1,1 соток (13320)
$118 000
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TIAN Real Estate
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Дом 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Новый Евродом !-3сотки! 4 ком. + цоколь!Паркентский базар! 2,5 сот.земли по кадастру! плюс…
$250 000
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Dilshod Real Estate
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Дом 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 290 м²
Количество этажей 2
Если не отвечу, я Вам перезвоню. Посредникам просьба не беспокоить
$214 737
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TIAN Real Estate
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Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 320 м²
Количество этажей 4
Новый Узбекистан, 1,7 соток (10948)
$190 000
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TIAN Real Estate
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Коттедж 9 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 9 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 9
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Новый Узбекистан, 12-соток (N 12899 )
$310 000
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TIAN Real Estate
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Дом 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Дом 4 сот на янгиабаде.яшнабадский район. Рядом Кадышева. 1 сот 42000. Баходыр Ниязов соб
$42 000
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SV Real Estate
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Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Продается коттедж,новой постройки. Яшнабадский район..ул Табибий. Площадь земельного у…
$148 000
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SV Real Estate
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Дом 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продажа коттеджа новый дизайнерский ремонт три уровня на двух сотках земли за более подробно…
$199 736
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Dilshod Real Estate
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Коттедж 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 750 м²
Количество этажей 2
Бирлашган, 7 соток (12897)
$600 000
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TIAN Real Estate
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Дом 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
срочно срочно продам участок с первых рук от застройщика 1 5 сотки 4 ком теплый пол 2 конт…
$80 000
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OOO "TORA TOWER"
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Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
5 sotihli maydonda 5 xonali uy sotaman. Uyning umumiy maydoni 200 kv.m. Uyda joylashgan : m…
$218 905
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Zamira Real Estate
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Дом 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 2
Если не отвечу, я Вам перезвоню. А лучше всего напишите в телеграмм и отправьте скриншот за…
$748 440
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TIAN Real Estate
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Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
Адрес: Яшнабадский район,  Ориентиры: 40-лет. Метро Олмос,  Авторский проект, с эксклюзивн…
$315 000
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Baht Residence
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Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 600 м²
🏡 Продается земельный участок с двумя домами в Яшнабадском районе, махалля Бойсун Отлично…
$210 000
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Частный продавец
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Дом 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Дом-3сот.4 ком. + цоколь!Паркентский базар! 2,5 сот.земли по кадастру! плюс 0,5сот.двор! Ц…
Цена по запросу
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Dilshod Real Estate
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Дом 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Яшнабадский район Ул Фаргона йули Участок 1.92 сотки 3 комнаты + столовая Санузел совмещ…
$180 000
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Частный продавец
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Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Тузель, 6 соток (12201)
$165 000
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TIAN Real Estate
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Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продаётся уютный участок 2,7 сотки с новым евро-ремонтом — район Рисового базара Если ище…
Цена по запросу
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Агентство
Vector Estate
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Дом 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
продам новый евро участок яшнабад 1 сотка 3 ком кухня одельная в месте с кухней 4 ком все ра…
$67 000
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Агентство
OOO "TORA TOWER"
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Дом 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продам отличный 4 комнатный дом , расположенный на 3 сотках. Общая площадь дома составляет 1…
$110 000
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Zamira Real Estate
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Дом 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Если не отвечу, я Вам перезвоню. Посредникам просьба не беспокоить
$155 999
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TIAN Real Estate
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Параметры недвижимости в Яшнабадском районе, Узбекистан

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
Недорогая
Элитная