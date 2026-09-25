Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Яккасарайский район
  3. Жилая
  4. Дом

Дома в Яккасарайский район, Узбекистан

;
особняки
3
190 объектов найдено
Дом 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Premium Premium
Дом 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 864 м²
Количество этажей 2
В самом сердце легендарной махалли Ракатбоши (ориентир — Катакомба) открыта продажа дома, ко…
$1,50 млн
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Zamira Real Estate
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Дом 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
#Яккасарай #МЯккасарай - Ор-р Мечеть - Соток - 2,7 - Фасад - 9м - Этажность - 2 - Площадь ст…
$380 385
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Baht Residence
Языки общения
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Дом 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 850 м²
Количество этажей 2
#Яккасарай #МБогСарай - Ор-р Медицинский центр Doktor Shahnoza Fayz - Фасад - 25м - Соток -…
$1,80 млн
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Baht Residence
Языки общения
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
BPNBPN
Дом 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 41 м²
Количество этажей 1
Yakkasaroy tumanida hovli sotiladi sentirda qiziqanla tel qlila bekorcila bezota qmasn
$320 000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Larisa Home Property
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
#Яккасарай #ММукими - Ор-р ресторан Сим Сим - Фасад - 9м - Соток - 2,5 - Строение - 1 - Эт…
$295 001
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Baht Residence
Языки общения
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
#Яккасарай #РакатБоши #МТепа #ЕвроДом - Ор-р Hotel Samir - Соток - 3,6 - Фасад - 12м - Этажн…
$1,20 млн
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Baht Residence
Языки общения
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
#Яккасарай #Госпиталка #МХСулейманов - Ор-р Мирабад авеню - Фасад - 14м - Соток - 6 - Площа…
$650 659
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Baht Residence
Языки общения
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Дом 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
#Яккасарай #РакатБоши #МТепа - Ор-р Бассейн - Соток - 4,93 - Фасад - 15м - Этажность - 3 - П…
$1,30 млн
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Baht Residence
Языки общения
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Дом 8 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 8 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Продам отличный новый 8 комнатный 4 уровневый дом на 4.8 сотках на 1 линии. Фасад дома 15м*3…
$549 998
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Zamira Real Estate
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Дом 11 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 11 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 11
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
#Яккасарай #МЯккасарай #до2 - Ор-р Grandys Hotel - Фасад - 15/30 - Соток - 4,7 - Этажность -…
$330 001
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Baht Residence
Языки общения
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Дом 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 1 м²
Количество этажей 3
Продаётся Дом 2,8 сот - 6 ком Ракатбоши Адрес: Яккасарайский район, Ракатбоши Кол-во к…
$520 000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
West End Consulting
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
#Яккасарай #МБогСарай #до5 - Ор-р Давр банк - Фасад - 14,5м - Соток - 3,7 - Этажность - 2 - …
$600 000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Baht Residence
Языки общения
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Дом 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продаётся дом от собственника в центре города (Ракат махалля) В продаже дом от собственни…
$570 000
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Дом 8 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 8 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
#Яккасарай #Ракат #МБеларык - Ор-р Гостиница Sato - Соток - 6 - Фасад - 20/30м - Уровня - 3 …
$1,10 млн
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Baht Residence
Языки общения
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Дом 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 550 м²
Количество этажей 2
Если не отвечу, я Вам перезвоню. А лучше всего напишите в телеграмм и отправьте скриншот за…
$718 502
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
TIAN Real Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Дом 8 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 8 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 460 м²
Количество этажей 2
#Яккасарай #МРакатБоши - Ор-р ТЦ Некст - Фасад - 16м - Соток - 6 - Строения - 2 - Этажность …
$560 000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Baht Residence
Языки общения
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 480 м²
Количество этажей 1
#Яккасарай #МБогсарай #ПодЗастройку - Ор-р Медицинский центр Doktor Shahnoza Fayz - Фасад -…
$634 592
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Baht Residence
Языки общения
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 320 м²
Количество этажей 3
#Чиланзар #Узбекфильм #МЧархКамалан1 #до5 - Ор-р Центр Экономических Исследований - Фасад - …
$390 395
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Baht Residence
Языки общения
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Дом 8 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 8 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Продам отличный новый 8 комнатный 4 уровневый дом на 4.8 сотках на 1 линии. Фасад дома 15м*3…
$549 996
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Zamira Real Estate
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 420 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЕТСЯ ДОМ на махалле Саламатина Яккасарайский район Соток: 3 Комната: 5 Общая площадь:…
$652 497
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
CENTRAL REALTY
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Дом 12 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 12 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 12
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
#Яккасарай #МХамидСулейманов - Ор-р Mirabad Avenue - 2 УЧАСТКА - Фасад - 28м - Соток - 8.76 …
$840 002
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Baht Residence
Языки общения
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Дом 8 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 8 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продам отличный 8 комнатный дом на 4.6 сотках. Общая площадь 200кв.м. . На 1 этаже располо…
$499 998
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Zamira Real Estate
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 100 м²
Количество этажей 3
#Яккасарай #МБогсарай - Ор-р Hermes family - Фасад - 35м на 27 - Соток - 10 - Этажность - 3…
$2,20 млн
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Baht Residence
Языки общения
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
#Яккасарай #МРакат - Ор-р Europe Hotel Tashkent - Фасад - 16м - Соток - 3 - Строения - 1 - Э…
$277 657
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Baht Residence
Языки общения
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Дом 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
#Яккасарай #Ракат #МБеларык #Ипатека - Ор-р Мечеть - Соток - 3,5 - Фасад - 18м - Этажность …
$1,30 млн
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Baht Residence
Языки общения
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Дом 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
#Яккасарай #Глинка #МАКаххар #до7 - Ор-р ГАИ Глинка - Фасад - 20м - Соток - 3,5 - Этажность …
$440 001
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Baht Residence
Языки общения
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Дом 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 230 м²
Количество этажей 3
#Яккасарай #Глинка #МХамидСулейманов - Ор-р ГАИ глинка - Фасад - 18м - Соток - 3 - Этажност…
$450 000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Baht Residence
Языки общения
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Дом 8 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 8 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
#Яккасарай #Глинка - Ор-р Гостиница Tashkent Atlas - Фасад - 15м - Соток - 6 - Этажность - 3…
$1,00 млн
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Baht Residence
Языки общения
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Дом 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 764 м²
Количество этажей 3
#Яккасарай #МБогсарай - Ор-р Retro palace - Фасад - 30м - Соток - 7.64 - Площадь строения…
$2,00 млн
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Baht Residence
Языки общения
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Дом 9 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 9 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 9
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
#Яккасарай #МЯккасарай - Ор-р ЖК Саламатина - Соток - 5,5 - Фасад - 11м - Строения - 2 - Эта…
$590 000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Baht Residence
Языки общения
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку

Параметры недвижимости в Яккасарайский район, Узбекистан

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная