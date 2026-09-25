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Дома в Сергелийском районе, Ташкент

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коттеджи
8
306 объектов найдено
Дом 9 комнат в Ташкент, Узбекистан
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Дом 9 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 9
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Продам отличный 9 комнатный дом на 4.8 сотках. Фасад 24м * 19.5 м..Общая площадь дома состав…
$429 997
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Zamira Real Estate
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Дом 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
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Дом 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Sotaman : 14 sotix maydonda joylashgan, zamonaviy, yangi qurilgan va mustahkam konstruksiya…
$514 996
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Zamira Real Estate
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Дом 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Продам отличный 6 комнатный дом на 2 сотках. Общая площадь 300кв.м. . На 1 этаже расположено…
$275 741
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Zamira Real Estate
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BPNBPN
Дом 9 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 9 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 9
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Продам отличный 9 комнатный дом на 4.8 сотках. Фасад 24м * 19.5 м..Общая площадь дома состав…
$429 998
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Zamira Real Estate
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Дом 12 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 12 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 12
Площадь 700 м²
Количество этажей 2
Продам отличный дом для большой семьи на 6 сотках и 12 комнат. Общая площадь дома составляет…
$352 589
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Zamira Real Estate
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Дом 4 комнаты в Кухна Кумарык, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Кухна Кумарык, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 420 м²
Количество этажей 1
Тел: 908077060 Сергели. Узгариш идеальный вариант для застройки. Фасад 13/35 Остальное инф…
$90 000
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OOO "TORA TOWER"
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Дом 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
Если не отвечу, я Вам перезвоню. А лучше всего напишите в телеграмм и отправьте скриншот за…
$78 113
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TIAN Real Estate
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Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
2 sotixda 5 xonali zo'r uy sotaman. Umumiy maydoni: 250 kvadrat metr. 1 qavatda : holl , m…
$184 999
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Zamira Real Estate
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Дом 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 6 м²
Количество этажей 4
$120 000
НДС
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Частный продавец
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Дом 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Sotaman : 2,2 sotixli yer maydonida joylashgan ajoyib 4 xonali uy. Umumiy maydoni: 100 kv. m…
$90 054
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Zamira Real Estate
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Дом 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
5,18 sotix maydonda 2 xonali ajoyib uy sotaman . Umumiy maydoni 60 kvadrat metr. Uyda yotoqx…
$45 333
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Zamira Real Estate
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Дом 9 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 9 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 9
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продам отличный дом из 9 комнат на 6 сотках .Общая площадь 300кв.м.. На территории участка …
$273 500
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Zamira Real Estate
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Дом 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Sotaman : 1 sotix maydonda 6 xonali 2 qavatli ajoyib uy. Uyning umumiy maydoni 110 kvadrat …
$113 836
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Zamira Real Estate
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Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Если не отвечу, я Вам перезвоню. Посредникам просьба не беспокоить
$180 421
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TIAN Real Estate
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Дом 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 71 м²
Количество этажей 2
Продам отличный 2 этажный кирпичный дом из 3 комнат. На общем  участке - двор 300кв.м., в…
$52 353
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Zamira Real Estate
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Дом 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Sotaman : 1,3 sotix maydonga ega ajoyib 2 qavatli, 4 xonali uy. Uyning umumiy maydoni — 90…
$92 871
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Zamira Real Estate
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Дом 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Sotaman : 14 sotix maydonda joylashgan, zamonaviy, yangi qurilgan va mustahkam konstruksiya…
$514 998
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Zamira Real Estate
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Дом 9 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 9 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 9
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Продам отличный новый 3 уровневый 9 комнатный дом на 2.5 сотках.Общая площадь дома составляе…
$314 999
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Zamira Real Estate
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Дом 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Sotaman : 1 sotixli yer maydonida joylashgan, ajoyib 4 xonali va 2 qavatli uy. Hozirgi holat…
$65 000
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Zamira Real Estate
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Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Sotaman : 1,25 sotix yerdagi ajoyib yangi ikki qavatli kottej. Umumiy maydoni: 150 kv.m. Kot…
$159 999
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Zamira Real Estate
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Дом 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Sotaman : 3,3 sotix yerdagi 3 qavatli 6 xonali chiroyli uy. Umumiy maydoni: 300 kv.m. Uyda m…
$299 806
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Zamira Real Estate
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Дом 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
Sotaman : hashamatli 6 xonali 3 qavatli uy 5,5 sotixda joylashgan . Umumiy maydoni: 450 kv.…
$364 998
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Zamira Real Estate
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Дом 9 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 9 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 9
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Продам отличный новый 3 уровневый 9 комнатный дом на 2.5 сотках.Общая площадь дома составляе…
$314 998
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Zamira Real Estate
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Дом 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продам 4 комнатный дом на 5 сотках. Ориентир : Сергели , Узгариш , Навруз махалля. 5 соти…
$125 000
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Zamira Real Estate
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Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 219 м²
Количество этажей 1
$155 000
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Baht Residence
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Дом 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 335 м²
Количество этажей 2
Если не отвечу, я Вам перезвоню. Посредникам просьба не беспокоить
$190 962
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TIAN Real Estate
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Дом 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Если не отвечу, я Вам перезвоню. А лучше всего напишите в телеграмм и отправьте скриншот за…
$660 956
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TIAN Real Estate
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Дом 5 комнат в Кухна Кумарык, Узбекистан
Дом 5 комнат
Кухна Кумарык, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Тел: 908077060 Сергели. Бобур махалля 5 комнатная Ремонт: Новая под ключ Общая площадь: 1,…
$95 000
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OOO "TORA TOWER"
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Дом 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Sotaman : 2 sotixli , 7 xonali, yevropacha uslubda ta'mirlangan, mukammal uy. Umumiy maydoni…
$128 000
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Zamira Real Estate
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Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Sotaman : 1,7 sotixli yer maydonida joylashgan, ajoyib holatdagi 5 xonali, ikki qavatli uy. …
$149 792
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Zamira Real Estate
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Параметры недвижимости в Сергелийском районе, Узбекистан

с гаражом
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