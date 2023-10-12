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13 объектов найдено
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Дом 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
4
80 м²
1
Продаётся участок Кукча Дарвоза Ул .Марс Дом старая постройка В хорошем состоянии 4 комн…
1,89 млрд сум
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
4
80 м²
1
Продаётся участок Наккашлык Домрабад Участок 3,6 сотки Все коммуникации есть Ровный учас…
1,96 млрд сум
Рекомендовать
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
5
126 м²
2
Продаётся участок Домрабад Ориентир Мечеть Площадь дома 126квМ 5 комнат Без ремонта Женны…
2,45 млрд сум
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
5
126 м²
2
Продаётся участок Домрабад Ориентир Мечеть Участок на сужение Фасад 16,5 метров Площадь…
2,45 млрд сум
Рекомендовать
Коттедж 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
6
126 м²
2
Продаётся участок Домрабад Ориентир Мечеть Участок - 4,5сотки/все комуникации/на сужение/…
2,45 млрд сум
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
3
70 м²
1
Продаётся участок Кукча - Дарвоза Ориентир Ул.Марс Дом 3 комнаты Старая постройка Хороши…
1,89 млрд сум
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
4
70 м²
1
Продаётся участок Кукча Дарвоза /Арча - Куча Ориентир Ул.Марс Не тупик Все коммуникации е…
1,89 млрд сум
Рекомендовать
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
5
126 м²
2
Продажа участка Домрабад Ориентир Мечеть Участок 4,7 сотки На сужение Дом 2 Этажа 126к…
2,45 млрд сум
Рекомендовать
Дом 4 комнаты с мебелью
Ташкент, Узбекистан
4
400 м²
1
Продаётся дом / участок 4-сотки Рисовый Базар (Ислам Ота Мечеть) Площадь участка: 4-сотки …
1,16 млрд сум
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
4
100 м²
1
Срочно продается участок 2 сотки На куйлюке, Парвона Расположения шикарное все в шаговой до…
1,00 млрд сум
Рекомендовать
Дом 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
7
160 м²
1
МАНЗИЛ: Тошкент шахар, #Сергели тумани, Масжид кўча Кенг Макон 4-тор кўча МЎЛЖАЛ: 9-бекатдан…
2,20 млрд сум
Рекомендовать
Дом 8 комнат
Ташкент, Узбекистан
8
320 м²
1
Срочно! Купить дом в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента. Выгодный вариант, арзон. Скидка, торг, ипоте…
5,04 млрд сум
Рекомендовать
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
6
4
300 м²
2
ПРОДАЕТСЯ ЕВРОДОМ на Полевом / Саватчи (Сергелийский район) Комнат: 6 Уровней: 2 + под…
2,69 млрд сум
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Параметры недвижимости в Сергелийский район, Узбекистан
с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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