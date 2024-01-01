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Особняки в Ташкенте, Узбекистан

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1 объект найдено
Особняк 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Особняк 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 307 м²
Количество этажей 2
Продается дом  в Ташкенте   Махаля Амира Темура   ЦЕНА: 350.000у.е   Район…
4,45 млрд сум
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Агентство
Alliance Estate
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Параметры недвижимости в Ташкенте, Узбекистан

недорогая
элитная