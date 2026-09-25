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Коттеджи в Ташкенте, Узбекистан

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Мирзо-Улугбекский район
63
Юнусабадский район
39
Сергелийский район
8
Яшнабадский район
32
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240 объектов найдено
Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
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Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный Коттедж в Бектемирском районе 1,7сотки,5комнат,2санузель
$140 000
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Guzal Real Estate
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Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
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Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
Продается коттедж 2 сот . Яшнабадский район.ул.джаркурганская. Кирпичный.2 этажа,теплый п…
$116 000
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SV Real Estate
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Коттедж 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Коттедж 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Продается коттедж на м Чкалова .151 школа  1.3 сотки 2 этажный 4 комнат  новый ремонт …
$92 000
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SV Real Estate
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BPNBPN
Коттедж 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 370 м²
Количество этажей 2
Регистон махалля, 6 соток (10514)
$440 000
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TIAN Real Estate
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Коттедж 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 235 м²
Количество этажей 2
Евродом на Лимонарии
$195 000
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TIAN Real Estate
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Коттедж 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 127 м²
Количество этажей 2
#Яккасарай #Саламатина - Ор-р гос-ца Истамбул - Фасад - 8м - Соток - 1.27 - Этажность -…
$150 000
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Baht Residence
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Коттедж 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Чорток, 6 соток (13222)
$280 000
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TIAN Real Estate
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Коттедж 10 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 10 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 10
Площадь 800 м²
Количество этажей 2
Хасанбай, 6 соток (13908)
$310 000
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TIAN Real Estate
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Коттедж 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Дарье Буйи, Рынок Индекс, 2,1 соток (13665)
$78 000
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TIAN Real Estate
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Коттедж 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 370 м²
Количество этажей 2
Продаётся стильный хайтек-дом в Мирабадском районе — новый, под ключ Отличный вариант для…
Цена по запросу
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Vector Estate
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Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Саракулька, 2,5 соток (13378)
$340 000
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TIAN Real Estate
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Коттедж 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
#Яккасарай #МРакат #Подзастройку - Ор-р Текстильный институт - Фасад - 22м - Соток - 4,…
$700 000
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Baht Residence
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Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Куйлюк 1, 1,6 соток (13397)
$114 000
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TIAN Real Estate
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Коттедж 6 комнат в Киргизаул, Узбекистан
Коттедж 6 комнат
Киргизаул, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Ханабад, 1,4 соток (13519)
$120 000
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TIAN Real Estate
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Коттедж 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Хасанбай, 1,7 соток (13243)
$185 000
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TIAN Real Estate
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Коттедж 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 194 м²
Количество этажей 2
Продается коттедж в Тузеле. 4 сотки. 194м2 площадь. Вся инфраструктура рядом,сады,школы.  …
$182 000
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SV Real Estate
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Коттедж 11 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 11 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 11
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 2
#Яккасарай - Ор-р Школа 144 - Фасад - 13м - Соток - 6 - Строение - 1 - Этажность - 2 -…
$1,25 млн
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Baht Residence
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Коттедж 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Зенит, Холис, 6 соток (12519)
$410 000
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TIAN Real Estate
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Коттедж 12 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 12 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 12
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
#Яккасарай #МДамарык #ПодЗастройку #ПодБизнес - Ор-р Micros - Фасад - на 2 улицы 15м и …
$395 000
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Baht Residence
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Коттедж 9 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 9 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 9
Площадь 330 м²
Количество этажей 2
Еврокоробка на Ферузе(Греческий), без подвала
$180 000
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TIAN Real Estate
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Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Бектемирский пост, 4 сотки (12234)
$148 000
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TIAN Real Estate
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Коттедж 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Лимонари, 3.5-сотки
$250 000
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TIAN Real Estate
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Коттедж 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 340 м²
Количество этажей 2
Бободехкон, 1,1 соток (13454)
$1,40 млн
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Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Количество этажей 2
Продается  коттедж в Бектемирском районе! Местоположение:  ориентир — новая мечеть,  Жил…
$210 000
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REITATW
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Коттедж 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
#Яккасарай #МХСулейманов - Ор-р Гостиница Paradise - Фасад - 9м - Соток - 2,87 - Этажно…
$297 000
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Baht Residence
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Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Вид сделки: Продажа:  Страна Узбекистан Адрес Ташкент, Мирзо Улугбекский район. Академ гор…
$280 000
НДС
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REITATW
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Коттедж 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Центр Луначарского, 3 сотки (13831)
$710 000
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TIAN Real Estate
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Коттедж 9 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 9 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 9
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Темур Малика, 4-сотки (N 13526 )
$550 000
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Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
#Яккасарай #РакатБоши #ЕвроДом - Ор-р Hotel Samir - Соток - 3,6 - Фасад - 12м - Этажно…
$1,20 млн
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Baht Residence
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Коттедж 8 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 8 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 650 м²
Количество этажей 2
Регистон махалля, 6 сотки (10053)
$645 000
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Параметры недвижимости в Ташкенте, Узбекистан

с гаражом
с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная