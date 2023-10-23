Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Бектимирский район
  3. Жилая
  4. Дома

Дома в Бектимирский район, Узбекистан

1 объект найдено
Дом 4 комнаты с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Дом 4 комнаты с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 4 м²
Количество этажей 1
999957040 Чирчик - Тошкент вилоят Урта чирчик тумани - Ориентир: Шоликоре около Фудситй - Ма…
1,03 млрд сум

Параметры недвижимости в Бектимирский район, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная