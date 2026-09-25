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Дома в Бектимирском районе, Узбекистан

;
коттеджи
13
35 объектов найдено
Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Premium Premium
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный Коттедж в Бектемирском районе 1,7сотки,5комнат,2санузель
$140 000
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Guzal Real Estate
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Дом 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Если не отвечу, я Вам перезвоню. Посредникам просьба не беспокоить
$155 001
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TIAN Real Estate
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Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Бектемирский пост, 4 сотки (12234)
$148 000
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TIAN Real Estate
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BPNBPN
Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Количество этажей 2
Продается  коттедж в Бектемирском районе! Местоположение:  ориентир — новая мечеть,  Жил…
$210 000
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REITATW
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Таунхаус 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Таунхаус 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Количество этажей 2
Продается роскошный таунхаус в Бектемирском районе! Местоположение:  ориентир — новая меч…
$210 000
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Частный продавец
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Дом 8 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 8 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 510 м²
Количество этажей 2
Если не отвечу, я Вам перезвоню. А лучше всего напишите в телеграмм и отправьте скриншот за…
$409 619
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TIAN Real Estate
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Коттедж 8 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 8 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Бектемирский пост, 2 сотки (12133)
$115 000
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TIAN Real Estate
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Дом 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продам отличный 4 комнатный дом , расположенный на 2 сотках. Общая площадь дома составляет 1…
$103 031
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Zamira Real Estate
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Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Хакимият, 3 сотки (13345)
$135 000
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TIAN Real Estate
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Дом 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продам отличный 4 комнатный дом , расположенный на 2 сотках. Общая площадь дома составляет 1…
$103 000
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Zamira Real Estate
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Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 139 м²
Количество этажей 1
Юкори Чирчик, 5,5 соток (12558)
$130 000
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TIAN Real Estate
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Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Продам новый участок в бектемириском районе 1.3 сотки 2 этажный 5 комнат новый ремонт 3 с.у.…
$110 000
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SV Real Estate
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Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 380 м²
Количество этажей 2
Продается  коттедж в Бектемирском районе! Местоположение:  ориентир — новая мечеть,  Жил…
$210 000
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REITATW
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Коттедж 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Мажнунтол, 4 сотки (12196)
$155 000
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TIAN Real Estate
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Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Если не отвечу, я Вам перезвоню. Посредникам просьба не беспокоить
$105 000
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TIAN Real Estate
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Коттедж 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Боги Эрам, 3 сотки (11826)
$155 000
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TIAN Real Estate
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Коттедж 8 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 8 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Боги Эрам, 3 соток (12105)
$165 000
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TIAN Real Estate
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Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Ийк Ота, 2,2 соток (13053)
$125 000
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TIAN Real Estate
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Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Если не отвечу, я Вам перезвоню. А лучше всего напишите в телеграмм и отправьте скриншот за…
$128 000
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TIAN Real Estate
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Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Бектемирское шоссе, 3,9 соток (11787)
$240 000
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TIAN Real Estate
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Дом 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Свой участок, можно построить еще два коттеджа не ломая старый дом, локация отличная,рядом г…
$120 900
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Частный продавец
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Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 235 м²
Количество этажей 2
Если не отвечу, я Вам перезвоню. Посредникам просьба не беспокоить
$126 978
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TIAN Real Estate
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Таунхаус 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Таунхаус 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Количество этажей 2
Продается  таунхаус в Бектемирском районе! Местоположение:  ориентир — новая мечеть, неда…
$210 000
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Агентство
REITATW
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Дом 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 188 м²
Количество этажей 2
ID: AGEN10-100004. 6-комнатный дом, 188 м², участок 150 соток, 2 этажа, капитальный, кирпич.…
Цена по запросу
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Ruslan Prime Real Estate
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Дом 8 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 8 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается дом 4,3 сот.район куйлюк(ориентир кафе наргиз). 8 комнат. Аваз
$140 000
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SV Real Estate
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Дом 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Это бинокор(бектемирский район) 7,5 соток + самозахват  Неля
$152 000
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SV Real Estate
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Дом 8 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 8 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Евро элит дом с мебелью и техникой,есть вариант без мебели Чистый уютный дом с евро ремонто…
$200 000
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UYTEC
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Дом 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продаётся коттедж в Бектемире, 2 дома, 6 комнат, Главный дом: 3 спальни, зал, кухня, туале…
$201 000
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SV Real Estate
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Дом 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 6 м²
Количество этажей 1
Tashkent Viloyati, chirchiq tumani Orta Saroyda 6sotx 4x honali yengi uy jihozlari blan tyop…
$58 000
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Агентство
NOZA Real Estate
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Дом 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Дом 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок 4 сотки. Фасад 16 метров. Все коммуникации имеются. Ориентир: Бе…
$15 000
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Zolotiy Kluchik
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Параметры недвижимости в Бектимирском районе, Узбекистан

с гаражом
с садом
Недорогая
Элитная