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Дома в Чиланзарском районе, Узбекистан

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132 объекта найдено
Дом 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 800 м²
Количество этажей 3
#Чиланзар #МГавхар - Ор-р Школа 188 - Фасад - 44м - Соток - 5,40 - Строение - 2 - Этажность …
$750 760
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Baht Residence
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Дом 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 166 м²
Количество этажей 1
Тел: 908077060 Чиланзар. Думбрабод махалля Элитная махалля. Идеальный места для застройки …
$80 000
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OOO "TORA TOWER"
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Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 166 м²
Количество этажей 1
Тел:908077060 Чиланзар. Думбрабод махалля Супер локация Идеальный места для застройки Общ…
$80 000
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OOO "TORA TOWER"
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BPNBPN
Дом 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 640 м²
Количество этажей 2
Продажа дом Чиланзарский район. ID 30066 ID: 30066 Продажа дом, общая площадь 640 м². Э…
$210 000
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КупиДом
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Дом 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 387 м²
Количество этажей 1
Тел: 908077060 Чиланзар. Думбрабод махалля Ремонт: Евро Элитная махалля Общая площадь: 3.…
$230 000
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OOO "TORA TOWER"
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Дом 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 347 м²
Количество этажей 1
Тел: 908077060 Чиланзар. Козирабод Элитная махалля Супер локация Ремонт: Новая Мебель и…
$310 000
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OOO "TORA TOWER"
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Дом 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Тел: 908077060 Чиланзар. Думбрабод махалля 7 комнатная ЕВРОДОМ Дом строили для себя Очень…
$350 000
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OOO "TORA TOWER"
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Дом 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Assalomu aleykum yangi yevro xaytek uslubida qurilgan 1 qavatli uchastka sotiladi 1 sotixda …
$67 000
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OOO "TORA TOWER"
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Дом 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 800 м²
Количество этажей 3
#Чиланзар #МГавхар - Ор-р Школа 188 - Фасад - 44м - Соток - 5,40 - Строение - 2 - Этажность …
$750 002
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Baht Residence
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Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
#Чиланзар #МДомбрабад - Ор- р 16 гор. Больница - Фасад - 13м - Соток - 3,75 - Этажность - 1 …
$195 000
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Baht Residence
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Дом 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
Если не отвечу, я Вам перезвоню. А лучше всего напишите в телеграмм и отправьте скриншот за…
$299 000
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TIAN Real Estate
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Дом 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 348 м²
Количество этажей 1
Тел: 908077060 Чиланзар. Козирабод махалля Ремонт: Новая Супер локация Общая площадь: 3,5…
$310 000
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OOO "TORA TOWER"
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Дом 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 166 м²
Количество этажей 1
Тел: 908077060 Чиланзар. Думбрабод махалля Супер локация Идеальная места для застройки Об…
$80 000
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OOO "TORA TOWER"
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Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Если не отвечу, я Вам перезвоню. А лучше всего напишите в телеграмм и отправьте скриншот за…
$299 721
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TIAN Real Estate
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Дом 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 356 м²
Количество этажей 1
Тел: 908077060 Чиланзар. Козирабод махалля Ремонт: Новая Уютный домик Мебель техника все …
$310 000
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OOO "TORA TOWER"
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Дом 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 166 м²
Количество этажей 1
Тел: 908077060 Чиланзар. Думбрабод махалля Супер локация. 1,7 соток Остальное информация …
$80 000
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OOO "TORA TOWER"
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Коттедж 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Chilonzor tumani S kvartalda, Solnichniy Kottejlar majmuasida zamonaviy kottej sotiladi. Ikk…
$80 000
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DLF Estate
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Дом 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
срочно срочно продам новый евро ремонт отличный ремонт окна акфа пол таркет теплый пол 2 кон…
$67 000
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OOO "TORA TOWER"
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Дом 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 349 м²
Количество этажей 1
Тел: 908077060 Чиланзар. Козирабод махалля Супер локация Ремонт: Новая Общая площадь: 3,5…
$310 000
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Агентство
OOO "TORA TOWER"
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Дом 8 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 8 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Думбрабод махалля. Хорошим фасадом Идеальный места для застройки Фасад 20/18 Общая площад…
$180 000
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OOO "TORA TOWER"
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Дом 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 166 м²
Количество этажей 1
Тел: 908077060 Чиланзар. Думбрабод Элитная махалля Идеальное место для застройки Общая пл…
$80 000
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OOO "TORA TOWER"
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Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Тел: 908077060 Чиланзар. Думбрабод махалля Идеальная места для застройки Фасад 13/27 Обща…
$165 000
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OOO "TORA TOWER"
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Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 377 м²
Количество этажей 1
Тел: 908077060 Чиланзар. Думбрабод махалля Идеальная места для застройки Супер локация Эл…
$170 000
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OOO "TORA TOWER"
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Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Тел: 908077060 Сергели. Юкори Дархан 5 комнатная ЕВРОДОМИК Авторские проект 1,3 соток Ос…
$105 000
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OOO "TORA TOWER"
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Дом 9 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 9 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 9
Площадь 550 м²
Количество этажей 2
#ID0126 Продаётся евродом #Мирзо-Улугбекиский район Ор.р:Амир темур махалля 6-соток 2…
$570 000
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Агентство
ORIENT HOUSE
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Дом 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
#ID0129 Продается новый дом в стиле ( Hi-Tech ) Мирзо-Улугбекский район Академ городок …
$550 000
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Агентство
ORIENT HOUSE
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Русский
Дом 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
#ID106 ПРОДАЁТСЯ ДОМ 6 СОТОК. АВТОРСКИЙ ПРОЕКТ В МАРАКАНСКОМ СТИЛЕ. В ДОМЕ * Комнат 6 * Хо…
$530 000
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Агентство
ORIENT HOUSE
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Русский
Дом 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
#ID09 Продаётся новый дом в элитном районе. Продаётся новый дом в районе #Юнусабадский ра…
$314 500
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ORIENT HOUSE
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Дом 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 318 м²
Количество этажей 1
Контактный номер тел 935548323 #Учтепа Количество комнат: 4 Этаж: 1 Ориентир: Катта кани Ре…
$150 000
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Агентство недвижимости Bayt
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Дом 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Звоните по номеру 935548323 #Сергели #Хонабод Количество комнат: 6 + Холл Этаж: 2 Ориентир:…
$140 000
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Агентство
Агентство недвижимости Bayt
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Параметры недвижимости в Чиланзарском районе, Узбекистан

с гаражом
с террасой
Недорогая
Элитная