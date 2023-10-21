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46 объектов найдено
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Дом 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
7
450 м²
1
контактные номера Алмазар Участок 4,5-соток 7ком Ориентир:Клиника Доктора Д,Кафе Шарша…
1,96 млрд сум
Рекомендовать
Дом 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
7
450 м²
1
контактные номера Алмазар Участок 4,5-соток (по факту 4,8) 7ком Продается Участок 4,5 …
1,96 млрд сум
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
4
550 м²
1
#Шайхантахур #5,5соток #4-Хона Ориентир:Jar Ariq Фасади 20-metr Состояние:Buziladigon Площа…
1,57 млрд сум
Рекомендовать
Дом 10 комнат с гаражом
Ташкент, Узбекистан
10
420 м²
2
#Shayxontoxur #General uzoqov #Uchaska Uglavoy 22×22,8m #4.2-Sotok(Atak ko'proq sal kam 5-S…
3,06 млрд сум
Рекомендовать
Дом 9 комнат с кондиционером, с гаражом
Ташкент, Узбекистан
9
800 м²
1
#Shayxontoxur #Karima #Uchaska #8-Sotok #9-hona Razmeri: Fasadi:32m-Ichiga-25m Manzil:Darus…
5,51 млрд сум
Рекомендовать
Дом 5 комнат с гаражом
Ташкент, Узбекистан
5
550 м²
1
#Шайхантахур #5,5соток #4ком Ориентир:Jar Ariq Фасади 20-metr Состояние:Buziladigon Площадь…
1,57 млрд сум
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
5
550 м²
1
#Шайхантахур #5,5соток #4ком Ориентир:Jar Ariq Фасади 20-metr Состояние:Buziladigon Площадь…
1,53 млрд сум
Рекомендовать
Дом 6 комнат с кондиционером, с гаражом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
6
550 м²
2
#Shayxontoxur #Jar Ariq #Uchaska #5.5-Sotok #2-Qavat #6-Hona SanUzel:3-ta Holati:O‘rtacha…
3,67 млрд сум
Рекомендовать
Дом 7 комнат с гаражом
Ташкент, Узбекистан
7
1 000 м²
1
#Shayxontoxur #Hotam Moyka #Uchaska #10-Sotok Fasad:20×50 Manzil:1-Gor Bolnitsa,Xotam moyka…
5,38 млрд сум
Рекомендовать
Дом 11 комнат с кондиционером, с гаражом
Ташкент, Узбекистан
11
125 м²
1
#Шайхантахур #Участок #12,5 соток Лабзак махалла Ориентир Зулфияхоним кучаси, Минор ок масж…
10,52 млрд сум
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
4
310 м²
1
#Shayxontoxur #Hotam Moyka #Uchaska #3.10-Sotok Fasad:Yo‘q Manzil:1-Gor Bolnitsa,Xotam moy…
1,84 млрд сум
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
4
465 м²
1
#Shayxontoxur #Hotam Moyka #Uchaska #4.65-Sotok Fasad:15×15 Manzil:1-Gor Bolnitsa,Xotam moy…
2,45 млрд сум
Рекомендовать
Дом 6 комнат с гаражом
Ташкент, Узбекистан
6
300 м²
1
#Шайхонтохурский Район #Участок #3-Соток #Фасади:13м #6ком Ориентир:Taxtapul,Sazanchik(Aist)…
2,20 млрд сум
Рекомендовать
Дом 6 комнат с гаражом
Ташкент, Узбекистан
6
300 м²
1
Телефон: #Шайхонтохурский Район #Участок #3-Соток #Фасади:13м #6ком Ориентир:Taxtapul,Sazan…
2,08 млрд сум
Рекомендовать
Дом 5 комнат с кондиционером, с гаражом
Ташкент, Узбекистан
5
604 м²
1
#Shayxontoxur #Malika #6-Sotok #5-Hona #1-Qavat Fasadi:17-metr Manzil:Malika bozoriga 1-Sve…
5,14 млрд сум
Рекомендовать
Дом 6 комнат с кондиционером, с гаражом
Ташкент, Узбекистан
6
600 м²
1
#Shayxontoxur #Ko‘kcha #Uchaska #6-Sotok #Yer hisobida Фасади:20-метр 20×30 Тугри Туртбурча…
3,24 млрд сум
Рекомендовать
Дом 6 комнат с гаражом
Ташкент, Узбекистан
6
600 м²
2
#Shayxontoxur #Ko‘kcha #Uchaska #6-Sotok #Yer hisobida Фасади:20-метр 20×30 Тугри Туртбурча…
3,24 млрд сум
Рекомендовать
Дом 6 комнат с кондиционером, с гаражом
Ташкент, Узбекистан
6
600 м²
2
#Shayxontoxur #Ko‘kcha #Uchaska #6-Sotok #Yer hisobida Фасади:20-метр 20×30 Тугри Туртбурча…
3,24 млрд сум
Рекомендовать
Дом 10 комнат с гаражом
Ташкент, Узбекистан
10
600 м²
1
#Шайхантахур #6соток #10ком Ориентир: Тахтапул, Сазанчик Фасад:20-м (20×30) Состояние:Треб…
4,89 млрд сум
Рекомендовать
Дом 3 комнаты с гаражом
Ташкент, Узбекистан
3
100 м²
1
У́ратарай Участок 6 соток 3х комнатный дом Баня Цена:60.000$ Торг есть Срочно продается так…
734,10 млн сум
Рекомендовать
Дом 9 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Ташкент, Узбекистан
9
500 м²
2
#92 Контакты: 908123878 ПРОДАЖА Дома Location:Шайхонтахур район Ориентир : Ул. Генерал…
3,61 млрд сум
Рекомендовать
Дом 9 комнат
Ташкент, Узбекистан
9
450 м²
2
Здравствуйте! Продаётся дом в центре города . Отличная инфраструктура: рядом парк, рестора…
2,23 млрд сум
Рекомендовать
Дом 6 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Ташкент, Узбекистан
6
200 м²
2
Здравствуйте! Продаётся дом в центре города . Отличная инфраструктура: рядом парк, рестора…
1,71 млрд сум
Рекомендовать
Дом 13 комнат с мебелью, с гаражом, с центральным отоплением
Ташкент, Узбекистан
13
1 000 м²
2
Здравствуйте! Продаётся впечатляющий премиум-дом в махалле Ипакчилик, Шайхантахурский райо…
18,35 млрд сум
Рекомендовать
Дом 10 комнат с гаражом, с центральным отоплением, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
10
900 м²
1
Здравствуйте! Продаётся дом в центре города. Отличная инфраструктура: рядом парк, ресторан…
4,65 млрд сум
Рекомендовать
Дом 5 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Ташкент, Узбекистан
5
750 м²
1
Здравствуйте! Продаётся дом в центре города. Отличная инфраструктура: рядом парк, ресторан…
4,65 млрд сум
Рекомендовать
Дом 15 комнат с кондиционером, с гаражом, с центральным отоплением
Ташкент, Узбекистан
15
1 200 м²
3
Здравствуйте! Продаётся Дома в центре города . Отличная инфраструктура: рядом парк, рестор…
23,86 млрд сум
Рекомендовать
Дом 5 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Ташкент, Узбекистан
5
260 м²
3
Здравствуйте! Продаётся дом в центре города . Отличная инфраструктура: рядом парк, рестора…
2,88 млрд сум
Рекомендовать
Дом 9 комнат с мебелью, с гаражом, с центральным отоплением
Ташкент, Узбекистан
9
400 м²
1
Здравствуйте! Продаётся дом в центре города. ( Иппакчилик махалла) Отличная инфраструктура…
3,00 млрд сум
Рекомендовать
Дом 10 комнат с гаражом, с центральным отоплением
Ташкент, Узбекистан
10
800 м²
2
Здравствуйте! Продаётся дом в центре города, в Элитном махалле Хувайдо. Фасад: 20*40. Отли…
8,56 млрд сум
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Параметры недвижимости в Шайхантахурский район, Узбекистан
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