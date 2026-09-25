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Дома в Шайхантахурском районе, Узбекистан

;
65 объектов найдено
Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
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Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Sotaman : 2-qatorda, 9 sotixda ., yaxlit g'ishtli uy (5 xona, oshxona, shiftlari 3,5 m). Bas…
$604 996
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Zamira Real Estate
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Дом 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 6 м²
Количество этажей 2
Продается Дом  Шайхантахурский р-он  Махалля Джарарык  СОТОК: 6  Площадь: 360м2  3 уровня  П…
Цена по запросу
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CENTRAL REALTY
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Дом 11 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 11 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 11
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Продам эксклюзивный дом в марроканском стиле на 8 сотках. • Два дома на одном участке: …
$1,30 млн
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Zamira Real Estate
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BPNBPN
Дом 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 110 м²
Количество этажей 8
Продаётся просторная 4-комнатная квартира в Шайхантахурском районе Ташкента, на улице Сузук …
$260 000
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Агентство
Pronova Estates
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Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 850 м²
Количество этажей 1
Продается участок площадью 8,5 соток . На территории имеется: не сколько жилых построек обще…
$425 000
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Частный продавец
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Русский
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Дом 8 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 8 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 634 м²
Количество этажей 1
#Шайхантахур #МИлгор - Ор-р Шайхонтохур Суд, Метро Тинчлик - Соток - 5,5 - Фасад - 16м - Э…
$550 000
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Агентство
Baht Residence
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Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Sotaman : 2-qatorda, 9 sotixda ., yaxlit g'ishtli uy (5 xona, oshxona, shiftlari 3,5 m). Bas…
$604 998
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Агентство
Zamira Real Estate
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Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Еврокоробка 2 этажная, имеется подвал под всем домом. В центре города- за 1- горбольницой. …
$169 792
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Агентство
West End Consulting
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Дом 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 4 м²
Количество этажей 1
999957040 Шайхонтохур - Тошкент шахар , Ракат махалласи - Ориентир: Карзинка - Майдони: 3.…
$365 000
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Агентство
ASR - Агентство недвижимости
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Русский
Дом 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
Если не отвечу, я Вам перезвоню. А лучше всего напишите в телеграмм и отправьте скриншот за…
$449 582
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Агентство
TIAN Real Estate
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Дом 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
Продается Дом Шайхантахурский р-он Махалля Джарарык СОТОК: 6 Площадь: 360м2 3 уровня П…
$421 614
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Агентство
CENTRAL REALTY
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Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Если не отвечу, я Вам перезвоню. А лучше всего напишите в телеграмм и отправьте скриншот за…
$279 740
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Агентство
TIAN Real Estate
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Дом 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Назарбек Шлагбаум махалла 7 Соток 7 хона 2 этажли кадастрда 6 сот 500 кв.м Нархи: 99.000 …
$99 380
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Агентство
CENTRAL REALTY
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Дом 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Продаётся дом Махалля Тинчлик 4.5сот 7ком 5 сан узлов С мебелью и техникой Цена: 500 000$ …
$501 921
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Агентство
CENTRAL REALTY
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Дом 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Продаётся дом Ташкентский район Янги 16йиллик Махалля Бунёдкор 6.1сот 7ком есть подвал Ряд…
$250 960
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Агентство
CENTRAL REALTY
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Дом 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Если не отвечу, я Вам перезвоню. Посредникам просьба не беспокоить
$161 233
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Агентство
TIAN Real Estate
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Дом 8 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 8 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 508 м²
Количество этажей 1
🏡 ПРОДАЁТСЯ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК Участок расположен в спокойной, чистой и благоустроенной ма…
$350
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Частный продавец
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Дом 11 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 11 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 11
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Продам эксклюзивный дом в марроканском стиле на 8 сотках. • Два дома на одном участке: …
$1,30 млн
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Агентство
Zamira Real Estate
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Дом в Ташкент, Узбекистан
Дом
Ташкент, Узбекистан
Продаётся земельный участок в центре Ташкента. Отличное предложение для инвестиций или строи…
$1 000 000
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Агентство
КупиДом
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Дом 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
Количество этажей 1
Продаётся собственный кирпичный дом с гаражом и просторным подвалом. Дом сейсмоустойчивый, о…
$350 000
НДС
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Частный продавец
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Дом 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 117 м²
Количество этажей 1
#ДружбаНародов - Ор-р Миллий боги - Соток - 1,17 - Этажность - 1 - Жилая площадь - 80м2 - Об…
$95 000
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Агентство
Baht Residence
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Дом 15 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 15 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 15
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 2
Если не отвечу, я Вам перезвоню. Посредникам просьба не беспокоить
$380 001
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Агентство
TIAN Real Estate
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Дом 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Продаётся! Новый дом!! Адрес:Шайхонтахурский район Ориентир: Кукча Параметры: Участок…
$582 228
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Агентство
CENTRAL REALTY
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Дом 15 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 15 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 15
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 3
Если не отвечу, я Вам перезвоню. Посредникам просьба не беспокоить
$379 535
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Агентство
TIAN Real Estate
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Дом 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 720 м²
Количество этажей 4
Объявление № 362 Продается Новый Евро Дом! Адресс: Шайхантахурский район Ориентир: Кукча …
$590 000
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Агентство
Best Homes Uzbekistan
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Русский
Дом 8 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 8 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 750 м²
Количество этажей 3
Объявление № 411 Продается Новый Евро Дом! Адресс: Шайхантахурский район Ориентир: Хувай…
$620 000
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Агентство
Best Homes Uzbekistan
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Русский
Дом 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 425 м²
Количество этажей 3
К продаже представлен отличный евродом 4-х уровневый - цоколь, два этажа и мансарда. При вхо…
$420 000
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Агентство
Jasur Rieltor Estate
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Русский
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Дом 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
#Шайхонтохурский Район #Участок #3-Соток #Фасади:13м #6ком Ориентир:Taxtapul,Sazanchik(Aist)…
$180 000
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Агентство
Baraka
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Русский
Дом 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Продаётся дом Махалля кокча 4 соток 2 этажный 6 комнатная 250 кв.м
$250 000
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Агентство
ESTATE AGENT
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Русский
Дом 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
контактные номера Алмазар Участок 4,5-соток (по факту 4,8) 7ком Продается Участок 4,5 сото…
$160 000
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Агентство
Baraka
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Русский

Параметры недвижимости в Шайхантахурском районе, Узбекистан

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная