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Дома в Учтепинский район, Узбекистан

21 объект найдено
Дом 3 комнаты с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Дом 3 комнаты с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается участок. Яшнабадский район Ор-р рисовый мост 1.2 сотки Площадь - 90 кв.м С рем…
1,10 млрд сум
Дом 5 комнат с мебелью, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат с мебелью, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продаётся участок Учтепинский район Площадь 3.5 сотки 1 этажный дом Можно поднять 2 этаж …
3,67 млрд сум
Дом 5 комнат с мебелью, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат с мебелью, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продаётся участок Можно под не жилое Махаля Бешкарагач Канализация городская Площадь 3.5 сот…
3,67 млрд сум
Дом 5 комнат с мебелью, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат с мебелью, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продаётся участок Учтепинский район Махаля Бешкарагач Площадь 3.5 сотки Комнат 5 Канализаци…
3,67 млрд сум
Дом 5 комнат с мебелью, с кондиционером, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат с мебелью, с кондиционером, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продаётся участок Учтепинский район Махаля Бешкарагач Площадь 3.5 сотки 1 этажный дом Мож…
3,67 млрд сум
Дом 3 комнаты с гаражом, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Дом 3 комнаты с гаражом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Уч тепа райони боғбод кўчада Учаска сотилади 4.5 Соту Фасад 12/30 орентир 15квартал Кафе Ш…
2,08 млрд сум
Дом 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Участок 5 соток 3 комнаты дом Квадратный участок Состояние среднее Комуникации все имеют…
1,87 млрд сум
Дом 15 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 15 комнат
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 15
Площадь 2 200 м²
Количество этажей 3
Мирзо Улугбек паркентский 22 сотки Фасад 42 метра Ор р паркентский базар 2 дома в средне…
12,23 млрд сум
Дом 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
ул. Богобод 3 комнаты 4,5 сотки Размер 12х30 Ориентир: 15 квартал кафе Ширин Все коммуникаци…
2,08 млрд сум
Дом 8 комнат с мебелью, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Дом 8 комнат с мебелью, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 8
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
Продаётся Евро дом Махалля Изза углавой дом 2 этажный на 1 этаже большой холл 2 спальня боль…
5,26 млрд сум
Дом 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 6
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Продаётся дом Литературный Уй бозор 1.5 соток 2 этажный 6 комнатная дом Учтепинский район
1,04 млрд сум
Дом 7 комнат с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 7
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Продаётся дом Махалля Шофоиз 3.5 соток 7 комнатная 3 сан узла Евро ремонт Ховли Сотилади …
2,69 млрд сум
Дом 10 комнат с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Дом 10 комнат с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 10
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Урикзор Лагерь кучада 8 сотих ховли 10 хона 3 та санузел Ошхона подвал бор канализация сув…
2,69 млрд сум
Дом 5 комнат с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продаётся дом Учтепинский район шофоиз Махалля 3.5 соток 5 комнатная 2 сан узла все коммуник…
2,02 млрд сум
Дом 7 комнат с мебелью, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат с мебелью, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 7
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Продаётся дом Урикзор 8 соток 2 этажный 7 комнатный дом Состояние среднее 350 кв.м дом …
3,61 млрд сум
Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Продаётся дом Махалля Бирлик 2.25сре соток 5 комнатная 2 этажный 2 сан узла
1,71 млрд сум
Дом 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 6
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Продаётся Евро Коробка 2.1 соток 2 этажный + Подвал Махалля Бирлик Такачи Токимачилик Махал…
1,89 млрд сум
Дом 8 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 8 комнат
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 8
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Продаётся дом 4.7 соток 2 этажный 8 комнатная дом 2 сан узла дом находится Махалля так…
2,69 млрд сум
Дом 9 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 9 комнат
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 9
Площадь 740 м²
#510 Срочно! Быстрая продажа! Купить дом в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent)…
3,15 млрд сум
Дом 10 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 10 комнат
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 10
Площадь 570 м²
Количество этажей 1
Срочно! Купить дом в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента. Выгодный вариант, арзон. Скидка, торг, ипоте…
3,03 млрд сум
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Продаётся новый дом Учтепинский район, Дадил махалла -9 соток -Количество комнат: 6 + 2…
9,17 млрд сум

Параметры недвижимости в Учтепинский район, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная