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Дома в Учтепинском районе, Узбекистан

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37 объектов найдено
Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 150 м²
Количество этажей 4
Продаётся! Новый дом! Адрес:Учтепинский район Ориентир: Штаб. Кор егди махалла. 75 школа …
$145 557
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CENTRAL REALTY
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Дом 8 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 8 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продажа дом с земельным участком. ID 100139 ID: 100139 Продажа дом с земельным участком.…
$275 000
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КупиДом
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Дом 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Продам 2 дома для большой семьи из 8 комнат на 6 сотках. Фасад участка составляет 20м*30м …
$339 999
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Zamira Real Estate
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BPNBPN
Дом 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
Продаётся компактный 2-этажный коттедж в Учтепинском районе ​Отличный вариант для комфортно…
$120 000
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COSMOS
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Дом 12 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 12 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 12
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 900 м²
Количество этажей 3
Продаётся шикарный Евро Дом в классическом стиле Мирзо Улугбекский район Центр Луначарск…
$930 000
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HOT LOTs by Irina Markova
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Дом 18 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 18 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 18
Площадь 650 м²
Количество этажей 3
Если не отвечу, я Вам перезвоню. А лучше всего напишите в телеграмм и отправьте скриншот за…
$464 568
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TIAN Real Estate
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Дом 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Продам 2 дома для большой семьи из 8 комнат на 6 сотках. Фасад участка составляет 20м*30м …
$339 999
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Zamira Real Estate
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Дом 11 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 11 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 11
Площадь 650 м²
Количество этажей 2
Если не отвечу, я Вам перезвоню. А лучше всего напишите в телеграмм и отправьте скриншот за…
$439 591
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TIAN Real Estate
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Дом 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Уй сотилади 7 хона + подвал Мебеллари билан сотилади Яхши махаллада жойлашган хамма шароитл…
$260 000
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Larisa Home Property
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Дом 8 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 8 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 1 100 м²
Количество этажей 2
Если не отвечу, я Вам перезвоню. А лучше всего напишите в телеграмм и отправьте скриншот за…
$449 582
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TIAN Real Estate
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Дом 8 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 8 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 465 м²
Количество этажей 2
Если не отвечу, я Вам перезвоню. Посредникам просьба не беспокоить
$215 735
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TIAN Real Estate
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Дом 8 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 8 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 480 м²
Количество этажей 2
Если не отвечу, я Вам перезвоню. Посредникам просьба не беспокоить
$204 960
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TIAN Real Estate
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Дом 10 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 10 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 10
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
❗️СРОЧНО СРОЧНО❗️ ПРОДАЕТСЯ ДОМ Учтепа хокимият, Тукимачи Учтепаинский район, рядом Бе…
$278 000
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SV Real Estate
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Дом 8 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 8 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Продаётся дом 4.7 соток 2 этажный 8 комнатная дом 2 сан узла дом находится Махалля так…
$220 000
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Агентство
ESTATE AGENT
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Русский
Дом 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 205 м²
Количество этажей 2
Контактный номер 999048474 Наш сайт Bayt.Olx.uz Янгихаёт Количество комнат: 3+холл Этаж: 2…
$72 000
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Агентство
Агентство недвижимости Bayt
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Дом 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
#ховли #участок #жилой Учтепа туманида 6 соток Ховли сотилади. Му́лжал: Саккокий Умумий ма…
$220 000
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Агентство
UCOM
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Русский
Дом 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Продаётся Евро Коробка 2.1 соток 2 этажный + Подвал Махалля Бирлик Такачи Токимачилик Махал…
$155 000
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Агентство
ESTATE AGENT
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Русский
Дом 10 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 10 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 10
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Урикзор Лагерь кучада 8 сотих ховли 10 хона 3 та санузел Ошхона подвал бор канализация сув…
$220 000
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Агентство
ESTATE AGENT
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Русский
Дом 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Учтепа район Бирлик, Саккокийда 3.2 сотихли ховли сотилади. 6 та хона (2 та зал, 4 та спаль…
$135 000
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Агентство
UCOM
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Русский
Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Уй-ховли сотилади Котта Кани махаллада Учтепа тумани Ориентир Котта Кани круги Атрофида м…
$180 000
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Summit group
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Дом 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 375 м²
Количество этажей 2
#ховли #участок #учтепа Учтепа туманида ховли сотилади Му́лжал: Учтепа тумани, Бедапоя ма…
$240 000
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UCOM
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Русский
Дом 8 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 8 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
#ховли #участок #учтепа Учтепа туманида 4 соток ховли сотилади Ориентир: Штаб, Хондамир м…
$220 000
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Агентство
UCOM
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Русский
Дом 8 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 8 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Уч тепа район Саккокийда 6 сотихли участка сотилади 8 та хона, фасади 17,5 метр Дарвозаси …
$220 000
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UCOM
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Дом 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Продаётся дом Литературный Уй бозор 1.5 соток 2 этажный 6 комнатная дом Учтепинский район
$85 000
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ESTATE AGENT
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Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продаётся дом Учтепинский район шофоиз Махалля 3.5 соток 5 комнатная 2 сан узла все коммуник…
$165 000
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Агентство
ESTATE AGENT
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Русский
Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
#Uchtepa #Birlik #Uchaska #3.5-Sotok #5-Hona Manzil:Vatanparvar DOSAF,Mosh Tabib mahallasi Ф…
$135 000
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Baraka
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Дом 8 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 8 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 750 м²
Количество этажей 3
Объявление № 334 Продается Новый Евро Дом! Адресс: Учтепинский район Ориентир: Изза махал…
$385 000
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Best Homes Uzbekistan
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Дом 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Продаётся дом Махалля Шофоиз 3.5 соток 7 комнатная 3 сан узла Евро ремонт Ховли Сотилади …
$220 000
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Агентство
ESTATE AGENT
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Дом 12 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 12 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 12
Площадь 800 м²
Количество этажей 2
Продаётся дом 8 соток 12 комнатная 3 сан узла дом в хорошем состоянии с бассейном ор…
$220 000
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ESTATE AGENT
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Русский
Дом 8 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 8 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 460 м²
Количество этажей 3
Учтепа тумани Лабзак махаллада 4.6 сотикли евро участка сотилади хоналар сони 8 та. санузелл…
$355 000
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Параметры недвижимости в Учтепинском районе, Узбекистан

с гаражом
Недорогая
Элитная