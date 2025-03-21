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Жилой комплекс "Yangi Hayot Residence"

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
;
4
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ID: 25447
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Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Янгихаётский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Каркасно-блочный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Количество этажей
    Количество этажей
    12

О комплексе

Новостройка Ташкента – Yangi Hayot Residence

Это отдельный городок, который представляет собой жилье комфорт-класса, состоящее из 26 корпусов. Кирпичные дома имеют 13 этажей, потолки высотой 3,3 метра, а также черновую отделку, готовую для индивидуальной планировки и ремонта владельцев. Он расположен в Сергелийском районе города Ташкент. Застройщиком этого огромного объекта является строительная компания Kamol Construction.

Инфраструктура

Жилой комплекс расположен в развитом районе города. В шаговой доступности находятся:
Аквапарк Солнечный Город, Korzinka, VIIA Brasserie, Asia.uz, Зелёный Базар, Mediapark, школы, колледжи, а также магазины и аптеки.

Близость к главным дорогам города обеспечивает удобную и комфортную езду на автомобиле. В шаговой доступности находится станция метро «Bekat 5». Всего 267 м. и 3 минуты пешком.

Общая площадь проекта – 4.500 кв. м. Во внутреннем дворе есть собственная детская площадка и прогулочная зона. Зелёная территория оборудована для спокойных прогулок. Жильцы могут оставлять свои автомобили на открытой или подземной парковке.

Для комфортного и безопасного проживания в зданиях имеется свой спортивный клуб, кафе, мини маркет и круглосуточное видеонаблюдение.

Цены на квартиры в комплексе Yangi Hayot Residence

На выбор предлагаются: 1, 2 и 3-комнатные квартиры.

  • Однокомнатные квартиры 33-56 кв. м., а цена начинается от 260.700.000 сум.
  • Двухкомнатные квартиры имеют площадь от 41 до 73 кв. м. Цена начинается от 323.900.000 сум.
  • Трёхкомнатные квартиры от 71 до 90 кв. м. и цена на них стартует от 559.320.000 сум.

Приобрести понравившийся вариант можно в рассрочку. Для ознакомления с условиями и процентной ставкой свяжитесь с застройщиком.

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан

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Жилой комплекс "Yangi Hayot Residence"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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