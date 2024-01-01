ЖК YANGI DARHON

Ташкент, Узбекистан

аша новая уютная квартира бизнес-класса в Ташкенте. Отлично подходит как для жизни, так и под инвестиции В наличии квартиры: 1-комнатные — от 38,83 м2 до 55,07 м2 2-комнатные — от 66,61 м2 до 72,43 м2 3-комнатные — от 97,31 м2 до 108 м2 4-комнатные — от 127,22 м2 до 129,31 м2 Жилой Комплекс JOMIY создаёт идеальное пространство для жизни, где каждый житель может насладить красотой и гармонией. Использование передовых строительных технологий гарантирует высокое качество и надёжность. Уникальное сочетание современного дизайна и традиционной архитекуры. Лаконичность в деталях — сочетание эстетики и функциональности в каждом элементе. — комфортные и уютные квартиры бизнес-класса; — закрытый и безопасный двор, охрана и видеонаблюдение 24/7; — декоративные элементы в национальном стиле; — лаконичность в элементах и функционализм; — алюминиевые витражные окна; — кирпичные межквартирные стены, наружные и межкомнатные — из газоблока; — игровые площадки с безопасным покрытием, двор без машин, дорожка для мам с колясками; — тихие зоны отдыха, workout зона, барбекю зона; — уникальный и современный дизайн холлов, мягкие зоны ожидания; — бесшумные лифты, электронные замки и IP-домофония; — колясочные и кладовые комнаты для хранения сезонных вещей, спортивного инвентаря и пр.; — комната для просвцещения в доме, предназначенная только для жильцов; — двухуровневый подземный паркинг для ваших и гостевых машин, зарядка для электроавтомобилей, отдельная велопарковка; Имеетсся рассрочка и ипотека. ___ Мы — RED — эксперты по недвижимости. Помогаем выбрать и выгодно купить квартиры, лофты и пентхаусы в Ташкенте. Работаем без комиссии и переплат — для клиентов наши услуги абсолютно бесплатны. Продаём только то, что купили бы сами. Работаем только с надёжными компаниями-застройщиками. Поможем подобрать наиболее оптимальную под ваш запрос недвижимость. Сэкономим ваше время и силы. Адрес нашего офиса: ул. Мирабад, 2/1, MIRABAD PLAZA, 2 этаж, 1 кабинет Ориентир: GRAND MIR HOTEL ___ Позвоните по номеру — наши эксперты проконсультируют вас и предложат оптимальный вариант.