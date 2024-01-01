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ЖК YANGI DARHON

Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
от
10,00 млн сум
;
6
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О комплексе

Новостройка в городе Ташкенте YANGI DARHON

Квартиры сдаются полным ремонтом под ключ.

1 м2: от 10 000 000 сумов.

Апартаменты:

3 Комнатные  70.3м2, 71.25м2, 72. 3м2, 80. 6м2

Преимущества
Качественные двери
Полностью качественный ремонт квартиры
Двухконтурная система отопления
Газовая плита
Два лифта

Вокруг дома:
Школа и детский сад
Игровая площадка для детей
Парковка
Парк развлечений "Цветочный сад"
10 минут езды до мечети
10 минут езды до станции метро

Субсидий и ипотеки нет

Квартиры будут сданы в августе 2024 года, в то время как внешний фасад находится в стадии сдачи.

Местонахождение новостройки
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан

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ЖК YANGI DARHON
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
от
10,00 млн сум
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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аша новая уютная квартира бизнес-класса в Ташкенте. Отлично подходит как для жизни, так и под инвестиции В наличии квартиры: 1-комнатные — от 38,83 м2 до 55,07 м2 2-комнатные — от 66,61 м2 до 72,43 м2 3-комнатные — от 97,31 м2 до 108 м2 4-комнатные — от 127,22 м2 до 129,31 м2 Жилой Комплекс JOMIY создаёт идеальное пространство для жизни, где каждый житель может насладить красотой и гармонией. Использование передовых строительных технологий гарантирует высокое качество и надёжность. Уникальное сочетание современного дизайна и традиционной архитекуры. Лаконичность в деталях — сочетание эстетики и функциональности в каждом элементе. — комфортные и уютные квартиры бизнес-класса; — закрытый и безопасный двор, охрана и видеонаблюдение 24/7; — декоративные элементы в национальном стиле; — лаконичность в элементах и функционализм; — алюминиевые витражные окна; — кирпичные межквартирные стены, наружные и межкомнатные — из газоблока; — игровые площадки с безопасным покрытием, двор без машин, дорожка для мам с колясками; — тихие зоны отдыха, workout зона, барбекю зона; — уникальный и современный дизайн холлов, мягкие зоны ожидания; — бесшумные лифты, электронные замки и IP-домофония; — колясочные и кладовые комнаты для хранения сезонных вещей, спортивного инвентаря и пр.; — комната для просвцещения в доме, предназначенная только для жильцов; — двухуровневый подземный паркинг для ваших и гостевых машин, зарядка для электроавтомобилей, отдельная велопарковка; Имеетсся рассрочка и ипотека. ___ Мы — RED — эксперты по недвижимости. Помогаем выбрать и выгодно купить квартиры, лофты и пентхаусы в Ташкенте. Работаем без комиссии и переплат — для клиентов наши услуги абсолютно бесплатны. Продаём только то, что купили бы сами. Работаем только с надёжными компаниями-застройщиками. Поможем подобрать наиболее оптимальную под ваш запрос недвижимость. Сэкономим ваше время и силы. Адрес нашего офиса: ул. Мирабад, 2/1, MIRABAD PLAZA, 2 этаж, 1 кабинет Ориентир: GRAND MIR HOTEL ___ Позвоните по номеру — наши эксперты проконсультируют вас и предложат оптимальный вариант.  
Агентство
RED
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Агентство
RED
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Многоквартирный жилой дом ЖК “Fayz-baraka“
Многоквартирный жилой дом ЖК “Fayz-baraka“
Бухара, Узбекистан
Цена по запросу
ЖК  “Fayz-baraka“  ЖК строится по последним технологиям строительства. Мы на стадии завершения строительства нашего ЖК. Мы предлагаем вам приобрести квартира в нашем жилом комплексе.  О жилом комплексе:  Удобная локация , качественно построенный дом Благополучный район Доступность транспорта и дорог; Финансовая надежность застройщика; Разумный срок строительства. Дом строится в современном стиле, около дороги. Продаются квартиры быстро и дешево коробка. И ещё в рассрочку на 1 год. Дом состоит из 8 этажей, в доме имеется 2 лифта Продаются квартиры: Во всех этажах: 1 комнатная- 42кв.м, 56кв.м, 66кв.м 2х комнатная - 66кв.м, 75кв.м, 84кв.м, 84.5кв.м, 3х комнатная - 113кв.м, 129кв.м, 129.5кв.м Купите комфортную квартиру в новостройке пока не поздно, не пожалеете. Квартиры будут сданы в следующем состояние: 1. Межкомнатные перегородки 2. Входная дверь 3. Фасадные окна 4. Счётчики ( газ, электричество, хол. воды) 5. Бесплатная парковка 6. Огражденная детская площадка для детей 7. Современный Итальянский пассажирский лифт.
Застройщик
NEW BUKHARA
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Застройщик
NEW BUKHARA
Языки общения
Русский
Многоквартирный жилой дом ЖК ЯНГИБОҒ
Многоквартирный жилой дом ЖК ЯНГИБОҒ
Янгиюль, Узбекистан
Цена по запросу
ЯНГИБОҒ – это новый жилой комплекс, спроектированный для комфортного и современного стиля жизни. Жилой комплекс кофморт-класса имеет девять 5-этажных корпусов, расположенных в городе Янгиюль.  В жилом комплексе есть все для удобства жильцов: домофон, супермаркет, детский сад и парковка. Безусловным преимуществом являются хорошо оборудованные внутренние дворики, которые оснащены детскими площадками, зонами для прогулок и отдыха на свежем воздухе. Инфраструктура Комплекс расположен в престижном районе столицы. Благодаря отдаленному расположению от центральной дороги не будет слышно шума от проезжающих машин. Застройщик предоставляет 2х и 3х-комнатные квартиры, которые можно приобрести в рассрочку и не только. Не упустите возможность обзавестись собственным жильем по привлекательной цене! Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы узнать больше и ознакомиться с нашими доступными квартирами.
Застройщик
ORIENT INVEST ENGINEER
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Застройщик
ORIENT INVEST ENGINEER
Языки общения
Русский