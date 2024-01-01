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ЖК Yangi Qo'shnilar

Ташкент, Узбекистан
от
8,00 млн сум
;
5
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О комплексе

Современный новый городок, состоящий из 12-16-этажных домов, строится на улице Янги Шоштепа Юнарик, Сергелийского района. Общее количество квартир – 1000. Первый этаж комплекса отведен под коммерческие помещения. На 17 этаже 16-ти этажного дома расположены террасы пентхаусов с прекрасным видом на город Ташкент. Планируется построить детскую площадку, спортивные площадки, тренажеры  для взрослых, а также автостоянки во дворе. В целях обеспечения высокого уровня комфорта жителей комплекса каждый подъезд оборудован 1 грузовым лифтом + 1 пассажирским лифтом, отвечающим современным стандартам безопасности и качества. ЖК «Yangi qo’shnilar» будет сдан в эксплуатацию в 4 квартале 2023 года.

Мы всегда смотрим вперед, совершенствуемся и определенно развиваемся.

Местонахождение новостройки
Ташкент, Узбекистан

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ЖК Yangi Qo'shnilar
Ташкент, Узбекистан
от
8,00 млн сум
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
MINOR TOWERS – ЭТО ВОПЛОЩЕНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В СОВОКУПНОСТИ С ИДЕАЛЬНОЙ НЕДВИЖИМОСТЬЮ В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ ТАШКЕНТА. ЭКО-КОМПЛЕКС ПРЕДЛАГАЕТ БУДУЩИМ ЖИЛЬЦАМ ЖИЛЫЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ ПЛОЩАДИ, ОТВЕЧАЮЩИЕ СОВРЕМЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ И СТАНДАРТАМ. Каждый городской житель хочет работать в центре, а жить на природе. Успевать за динамикой жизни и при этом, сохранять здоровье. Мы решили объединить эти ценности в одном проекте, и создали первый жилой комплекс в стране по концепции Well-Being.
Застройщик
Binar group
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Застройщик
Binar group
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
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Цена по запросу
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Количество этажей 15
Полное описание недвижимости. Новый проект смело бросает вызов времени и, несомненно, займет свое законное место в сердцах людей, которые ценят высокий уровень во всем. Владельцы квартир в Regnum Plaza имеют изысканный вкус, ценят и любят себя и своих близких, а также мудро вкладывают свои деньги в очень надежную и высокодоходную недвижимость, который будет только расти в цене со временем. Команда Murad Buildings всегда тщательно подходит к разработке каждого из своих проектов. Проект Regnum Plaza не стал исключением, который предназначен для того, чтобы предвидеть желания, удивлять взыскательных потребителей элитной недвижимости, и дать каждому члену семьи больше, чем предлагают невысказанные правила бизнес-класса.
Застройщик
Murad Buildings
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Застройщик
Murad Buildings
Языки общения
English, Русский, Español, Français, Italiano
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Жилой комплекс Prime Residence   Клубный дом, состоящий из 9ти этажей на первой линии «Prime residence» - это гармония мегаполиса и природы. Вы насладитесь собственным комфортным ритмом жизни, высоким уровнем приватности и окружением единомышленников.   Инфраструктура Удобная локация позволит жильцам за считанное время добраться до любой точки города. Всё, что необходимо для комфортного проживания находится рядом: Метро, базары, такие торговые точки, как: «Korzinka», «Atlas» «Carrefour», а также парк имени Гафура Гуляма.   Особенности клубного дома Закрытый охраняемый двор, живописный ландшафтный дизайн, роскошные парадные (лобби) с санузлами и парковками для колясок, управляющая компания, состоящая из управлящего, охранников, уборщиц, садовников, электриков и сантехников. Лифт спускающийся до подземной парковки.   Квартирография При выборе планировок, Вы можете рассматривать следующие варианты квартир, состоящие из 1,2,3 и 4х комнат, а так же двухуровневые квартиры с террасой. . Высота потолков 3.10 . Срок рассрочки (до 12 месяцев) . Количество квартир 88 . Этажность 9+терраса . Срок сдачи 03.2024 . Ход строительства (От 09.2022 - До дата 03.2024, ) . Тип дома ( Монолитно-кирпичный ) . Парковка (Подземная ) . Время до метро ( 2 мин пешком) . Отделка (White box) . Балкон (Терраса, Балкон) . Система отопления (Автономное) . Территория (Охраняемая) . Места поблизости (Метро Мирзо Улугбека, Парк Гафура Гуляма, Торговые центры Парус и Атлас и Корзинка 24/7, Мечеть Казрабад) .двухуровневые пентхаусы  
Застройщик
Prime Towers
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Застройщик
Prime Towers
Языки общения
Русский