Современный новый городок, состоящий из 12-16-этажных домов, строится на улице Янги Шоштепа Юнарик, Сергелийского района. Общее количество квартир – 1000. Первый этаж комплекса отведен под коммерческие помещения. На 17 этаже 16-ти этажного дома расположены террасы пентхаусов с прекрасным видом на город Ташкент. Планируется построить детскую площадку, спортивные площадки, тренажеры для взрослых, а также автостоянки во дворе. В целях обеспечения высокого уровня комфорта жителей комплекса каждый подъезд оборудован 1 грузовым лифтом + 1 пассажирским лифтом, отвечающим современным стандартам безопасности и качества. ЖК «Yangi qo’shnilar» будет сдан в эксплуатацию в 4 квартале 2023 года.
Мы всегда смотрим вперед, совершенствуемся и определенно развиваемся.