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Жилой комплекс Yangi Hayot

Ташкент, Узбекистан
от
13,60 млн сум
;
8
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Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Янгихаётский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2024
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    16

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Огороженная территория

О комплексе

Продажа новых квартир в Жилом Комплексе "Yangi Hayot", находящихся вблизи станции метро "3 – 4 бекат"

Данные квартиры Вы можете приобрести прямо сейчас или в рассрочку 30 % , 50% , предоплате на 20 месяцев.

В здании 16 этажей, выбирайте, покупайте и живите.

В каждой квартире:                                                                                                                  А так же:

- Стальные двери                                                                                                                   - Качественные лифты

- Современные пластиковые окна                                                                                        - Зеленый двор

- Потолки высотой 3 м                                                                                                          - Современная детская площадка

- Теплый пол коридор ,сан-узел                                                                                           - Развитая инфраструктура

-Побелка стен                                                                                                                         - Подземная автопарковка

- Межкомнатные перегородки

Опубликовано: 20.05.2024
Обновлено: 20.05.2024

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан
Инфраструктура рядом
Детский сад 1 500 м
Школа 1 500 м
Аэропорт 500 м
Метро 500 м

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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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