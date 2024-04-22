Жилой комплекс Yangi Hayot

Продажа новых квартир в Жилом Комплексе "Yangi Hayot", находящихся вблизи станции метро "3 – 4 бекат"
Данные квартиры Вы можете приобрести прямо сейчас или в рассрочку 30 % , 50% , предоплате на 20 месяцев.
В здании 16 этажей, выбирайте, покупайте и живите.
В каждой квартире: А так же:
- Стальные двери - Качественные лифты
- Современные пластиковые окна - Зеленый двор
- Потолки высотой 3 м - Современная детская площадка
- Теплый пол коридор ,сан-узел - Развитая инфраструктура
-Побелка стен - Подземная автопарковка
- Межкомнатные перегородки
|Детский сад
|1 500 м
|Школа
|1 500 м
|Аэропорт
|500 м
|Метро
|500 м