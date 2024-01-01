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ЖК Modern Sergeli

Уртачирчикский район, Узбекистан
Цена по запросу
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5
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О комплексе

O2 Development - это надежный застройщик, который уже более четырех лет успешно работает на рынке недвижимости. За это время "O2 Development" заслужила репутацию инновационного и профессионального разработчика, ориентированного на создание комфортных и экологически устойчивых жилых пространств.

Наша компания стремится к вдохновению и инновациям в мире недвижимости. Наша цель - не просто строить здания, а создавать среду, в которой наши клиенты могут реализовывать свои мечты и жить полной жизнью. Мы постоянно исследуем новые технологии и лучшие практики в сфере строительства, чтобы обеспечивать выдающееся качество и надежность.

Мы гордимся тем, что с каждым нашим проектом мы делаем мир немного лучше и комфортнее для наших клиентов. Мы создаем места, где счастье и гармония становятся реальностью.

"O2 Development" - это не просто разработчик недвижимости. Мы - это ваш партнер в создании будущего, ваш надежный путеводитель в мире комфорта и инноваций. Офис продаж. г.Ташкент, Сергелийский район, улица Янги Сергели Ориентир: Авторынок. График работы: с 9:00 - 20:00 (Пн-Пт) с 9:00 - 18:00

Местонахождение новостройки
Уртачирчикский район, Узбекистан
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Цена по запросу
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ЖК Modern Sergeli
Уртачирчикский район, Узбекистан
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Застройщик: SHODLIK GRAND BUILDINGS
Живите полной жизнью в современном и безопасном жилом комплексе SHODLIK GRAND HOUSE. Этот 12-этажный ЖК, построенный застройщиком «SHODLIK GRAND BUILDINGS», расположен в городе Андижане и предлагает на выбор 7 уникальных планировок. Двухкомнатные и трехкомнатные квартиры в этом комплексе очень просторные, площадь самой маленькой квартиры составляет 58 квадратных метров. Особенно примечательны двухкомнатные квартиры с холлом, которые можно использовать как гостиные, и получатся 2 полноценные раздельные комнаты для детей и родителей. Внутренняя территория ограждена и ведется круглосуточное видеонаблюдение. В уютном дворе есть фонтан, детская площадка и удобный паркинг. Особенности жилого комплекса: 12-этажный + пентхаус В здании завершен блок A, блок B будет завершен во 2-м квартале 2023 года Цена квартиры за 1 м2 6.500.000 Кадастровый документ готов Есть дома , которые можно оформить по субсидии. У нас есть специальное предложение Беспроцентная рассрочка на срок от 24 до 36 месяцев Площадь квартиры: 2-х комнатные квартиры от 58,10 м2 до 72,2 М2 3-х комнатные квартиры от 85,00 м2 до 118 М2
Жилой комплекс ЖК Янгиабад резиденс
Жилой комплекс ЖК Янгиабад резиденс
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: Millennium House
Комплекс находится в Яшнабадском районе, рядом со станцией метро Янгиабад. Состоит из 3 домов 1 корпус 4 подъездов остальные по 3. 10-этажные дома. Первые этажи отданы под коммерческие помещения, формируя внутреннюю инфраструктуру ЖК. В шаговой доступности находятся ТЦ Compass, Korzinka, базары, школы, детские садики, больницы и остановки общественного транспорта. Площадь комплекса: 11 300 кв.м. Тип дома: кирпич Высота потолков: 3м. Система отопления: центральное.   На этаже расположится 18 квартир, в корпусе - 180. На выбор имеются 1,2 и 3 комнатные квартиры от 29.2 до 62 кв.м. 1 комн: 29,2 кв.м. 2 комн:  53,2-60,3 кв.м. 3 ком: 55,3- 62 кв.м. 115 парковочных мест  и 6 мест для электрокаров  есть надземная и подземная парковка Условия оплаты 30% предоплата остаток в рассрочку на 18 месяца. Квартиры сдаются с черновой отделкой: межком перегородки из кирпича  Черновая стяжка пола окна  входная дверь    Срок окончания строительства 4 квартал 2024 года.
Жилой комплекс ЖК "Shoshkent"
Жилой комплекс ЖК "Shoshkent"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: O'zbegim Development
Новый жилой комплекс "Shoshkent" предлагает современные квартиры для тех, кто хочет жить в центре города. Общая площадь комплекса составляет 20 000 м². Для экстерьера 14 - этажных домов использовались белые тона и толстые колонны. 4 сейсмостойких дома имеют монолитный тип. В целях обеспечения безопасности жителей на территории установлены современные камеры наблюдения. Охранник контролирует двор, чтобы посторонние не могли проникнуть в комплекс. На верхнем этаже домов есть элегантная терраса, поэтому вам не придется ехать куда - нибудь еще для семейного отдыха. Инфраструктура ЖК "Shoshkent" Для строительства комплекса был выбран район Яккасарай, который предоставляет жителям огромные удобства. В нескольких минутах ходьбы от дома находится метро Новза. Кроме того, в непосредственной близости находятся школа, детский сад, салон красоты и медицинский центр. Наличие детской площадки во дворе очень радует родителей. Дома окружены декоративными деревьями. Очень важно, чтобы в комплексе была парковка для для транспортов. Подземные и надземные парковки организованы так, чтобы ваш автомобиль был чистым и безопасным. Квартиры ЖК "Shoshkent" Есть выбор двухкомнатных, трехкомнатных и четырехкомнатных квартир, чтобы вы могли выбрать подходящую площадь для своей семьи. Их площадь составляет от 54 м² до 113 м². Все квартиры в виде черновой отделки, чтобы покупатели могли отремонтировать свою новую квартиру по собственному дизайну.