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Жилье в Яккасарайский район, Узбекистан

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1 141 объект найдено
Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 3/5
••• массив КУШБЕГИ••• 1 комнатная на 3 этаже 5-ти этажного дома балкон 2х3 общая площадь…
$56 500
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OOO "TORA TOWER"
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Дом 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
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Дом 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 864 м²
Количество этажей 2
В самом сердце легендарной махалли Ракатбоши (ориентир — Катакомба) открыта продажа дома, ко…
$1,50 млн
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Zamira Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 42/47
🏙️ 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА | PIRAMIT TOWER   ✨ 42 этаж из 47 📐 63 м² 🏗️ Состояние: …
$170 000
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SquareLab innovative property solutions
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BPNBPN
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 63 м²
Этаж 42/47
Продажа квартиры в центре города Ташкент в элитном небоскрёбе 63 квадратных метра коробка за…
$169 776
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Dilshod Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 42/47
Квартира расположена на 42-м этаже PIRAMIT TOWER. Площадь — 63 м², из окон открывается вид …
$180 000
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OTABEK REAL ESTATE
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Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 100 м²
Этаж 8/8
Продажа квартира студия пентхаус Яккасарайский район. ID L003 ID: L003 Продажа квартира пе…
$255 000
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КупиДом
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Пентхаус 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Пентхаус 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 7/7
Общая информацияПо-настоящему уникальный для Ташкента формат: пентхаус на верхнем этаже с пр…
$267 000
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Dilshod Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 72 м²
Этаж 16/47
Продажа премиальной квартиры в ЖК NRG U Tower 2-х комнатная квартира 16-й этаж 47-этажного …
$325 576
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Nora Blond
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 2/4
ПРОДАЁТСЯ 2-комнатная квартира на улице Бобура ​Район: Яккасарайский Ориентир: ТРЦ "Next…
$103 500
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Eugene Real Estate
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Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 90 м²
Этаж 10/12
НОВОСТРОЙКА! 4/10/12 Жилой Комплекс ”Navruz Ориенти: Гостиница Азия (Яккасарайский РАЙОН) О…
$171 773
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EVRO HOUSE
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 4/5
ВТОРИЧКА! 2/4/5 Ул Шота Руставели Ориентир: ”ОКЕАН (Яккасарайский РН Общая Площадь: 50…
$95 000
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EVRO HOUSE
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 4/6
Новостройка 2/4/6 Ор-р: BMW мойка/зинаида кафе (Яккасарайский район) Общая площадь: 55м2 Со…
$104 861
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EVRO HOUSE
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 2/9
НОВОСТРОЙКА 2/2/9 Комплекс "Истанбул" А.Каххара/Заводская ор.Яккасарай туйхона ОБЩАЯ площ…
$124 000
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EVRO HOUSE
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Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 107 м²
Этаж 4/10
Новостройка! 4/4/10 Комплекс ”МАДРИД” Ор-р: Улица Мукими Яккасарайский район ОБЩАЯ Площадь:…
$245 000
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EVRO HOUSE
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Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 100 м²
Этаж 5/9
НОВОСТРОЙКА! 4/5/9 Комплекс “Nukus Avenue Нукусская ул ор-р Глинка Общая площадь: 100м2 Со…
$236 687
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EVRO HOUSE
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 57 м²
Этаж 4/4
Высокопотолочка 2/4/4 Ор-р: парк Бабура (Яккасарайский район) ОБЩАЯ площадь: 57 Состояние:…
$92 877
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EVRO HOUSE
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 58 м²
Этаж 23/52
Piramit Tower 2/23/52 Панорамный вид ор-р Текстильный мост Яккасарайский район Общая пло…
$264 650
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EVRO HOUSE
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 10/12
ПРОДАЕТСЯ НОВОСТРОЙКА Ж/К Навруз Ор-р: Ул Шота Руставели (Яккасарайский район) Комнаты: …
$112 430
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CENTRAL REALTY
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Дом 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
#Яккасарай #МЯккасарай - Ор-р Мечеть - Соток - 2,7 - Фасад - 9м - Этажность - 2 - Площадь ст…
$380 385
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Baht Residence
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 73 м²
Этаж 4/10
РУССКИЙ   Продается новая 2-комнатная квартира в ЖК Yakkasaroy City Mall на улице Шота…
$145 000
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Larisa Home Property
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 83 м²
Этаж 4/9
ПРОДАЕТСЯ 3/4/9 НОВОСТРОЙКА ЖК "Истамбул СИТИ" на: Заводская Яккасарайский район Ор.р:Мойк…
$160 000
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CENTRAL REALTY
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Этаж 7/8
ПРОДАЕТСЯ НОВОСТРОЙКА ЖК Luminar House на: Шота Руставели Яккасарайский район Ор.р: Текст…
$125 180
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CENTRAL REALTY
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Дом 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 850 м²
Количество этажей 2
#Яккасарай #МБогСарай - Ор-р Медицинский центр Doktor Shahnoza Fayz - Фасад - 25м - Соток -…
$1,80 млн
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Baht Residence
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Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 100 м²
Этаж 3/9
Продаётся просторная и светлая 4-комнатная квартира в яккасарайском районе ориентиры РУВД як…
$153 000
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Vector Estate
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 8/12
ПРОДАЕТСЯ 2/8/12 НОВОСТРОЙКА Ж/К Nukus Avenue Ор-р: Глинка Улица Нукусская (Яккасарайский…
$120 461
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CENTRAL REALTY
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 110 м²
Этаж 4/10
НОВОСТРОЙКА 3/4/10 Комплекс "МИЛАНО" Яккасарайский район Застрой. "Dream House Кадастр; ДО…
$258 999
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CENTRAL REALTY
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 80 м²
Этаж 3/9
Собственник Продаётся своя квартира 3х комнатная 3 этаж (КОРОЛЕВСКИЙ) 9ти этажного дома. НЕ…
$114 500
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Larisa Home Property
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Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 110 м²
Этаж 9/10
Продается квартира Яккасарайский район ЖК Соларис Дуплекс Комнат : 4 Этаж : 9/10 Этажнос…
$188 800
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Ravshan Valiullin
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Дом 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 41 м²
Количество этажей 1
Yakkasaroy tumanida hovli sotiladi sentirda qiziqanla tel qlila bekorcila bezota qmasn
$320 000
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Larisa Home Property
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 53 м²
Этаж 13/17
ПРОДАЕТСЯ УЮТНАЯ КВАРТИРА В ЖК BLACK TOWER Яккасарайский район, Ориентир: 8-й роддом, ул. Гл…
$99 000
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West End Consulting
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Параметры недвижимости в Яккасарайский район, Узбекистан

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная