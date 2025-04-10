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Жильё в Янгиташкентский район, Узбекистан

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18 объектов найдено
Дом 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
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Дом 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продаётся дом 6комнат со средним ремонтом. Участок 12 соток прямоугольный.  Тереториально на…
$200,000
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Ким Пётр риэлтор . +99890 9530204
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 56 м²
Этаж 1/4
Продается 2х комнатная квартира. Сделан свежий Евроремонт. Ориентир: Мирабадский район, …
$64,000
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SV Real Estate
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Дом 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Продается Дом Ориентир Пин Кен Хва 5- соток 2 - комнаты Прямоугольный Цена - 5 300 уе Телефон
$5,300
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OOO "TORA TOWER"
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Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 1 400 м²
Количество этажей 1
#ховли #бектемир #участок Бектемир туманида ховли сотилади. Му́лжал: "Водник" Автосалон. Ум…
$300,000
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Агентство
UCOM
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Русский
Дом 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Продается Дом Ориентир Пин Кен Хва. 5- соток 2 - комнаты Прямоугольный Цена - 5 400 уе за с…
$5,400
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OOO "TORA TOWER"
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Дом 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Продается Дом Ориентир Пин Кен Хва 10 соток . Участок разделенный . 2 участка по - 5- соток…
$5,000
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Агентство
OOO "TORA TOWER"
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 600 м²
Этаж 1/1
Срочно прадажа участок 3 сотх бектемирски файзли хонадон Сотилади евроремонт Навастройка хо…
$120,000
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Агентство
Fly Homes
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Квартира 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Квартира 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 177 м²
Этаж 1/7
Район: #Мирабад Улица: Хамал ЖК: "Greenwich" Британский квартал Застройщик: Golden House Кла…
$220,000
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Агентство
SALAM.realty - Агентство недвижимости
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Русский, Oʻzbekcha
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Дом 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Количество этажей 1
Продается Дом Ориентир Пин Кен Хва 5- соток 2 комнаты Цена за сотку - 5 400 уе Телефон
$5,400
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Агентство
OOO "TORA TOWER"
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 71 м²
Этаж 3/4
Квартира от собственника! 3-х комнатная 71кв.м 77-серия Не торец,Без ремонта Орентир Америка…
$76,000
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Агентство
SV Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 84 м²
Этаж 2/2
Продается Своя 3/2/2 квартира.С Ремонтом.полисадник + подвал. Всё сделано заходи живи.мираба…
$85,000
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Агентство
SV Real Estate
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Дом 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Продается Ориентир Бектимир пост. Ориентир Пин Кен Хва. Относится к Янги Хайетскому району. …
$5,500
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Агентство
OOO "TORA TOWER"
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Дом 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Ховли Сотилади Тошкент шахар Бектемир райони 2,5 соток 4 хона Теплый пол, Янги евро ремонт. …
$115,000
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Агентство
Агенство недвижимости 7777
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Русский
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 80 м²
Этаж 5/5
СРОЧНАЯ ПРОДАЖА!!! Район: Бектемирский Куйлюк Ориентир: Общество слепых Комнат: 3 Этаж: 5…
$72,000
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Агентство
ComFort
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Русский
Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 3/9
Продаю квартиру в Яшнабадском районе. Ориентир: Электроапарат. Узбум. Новостройка ,Салом Со…
$43,500
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Агентство
Rustam Realtor Estate
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Русский
Дом 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Количество этажей 1
Продается Дом Ориентир Пин Кен Хва 5- соток 2 - комнаты Прямоугольный Цена - 5 400 уе за сот…
$5,400
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Агентство
OOO "TORA TOWER"
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Дом 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 3 м²
Количество этажей 1
999957040 - Бектемир Тумани Мусаффо махалла - Майдони: 2.5 сотих - Хоналар сони: 4 хона + ку…
$99,000
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Агентство
ASR - Агентство недвижимости
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Русский
Дом 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается Участок угловой 18на 9  метров, 1,85 соток. Дом 3 комнаты Общая площадь -80м2 в…
$58,000
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Агентство
OOO "TORA TOWER"
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Параметры недвижимости в Янгиташкентский район, Узбекистан

с гаражом
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