Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Мирзо-Улугбекский район
  3. Жилая

Жилье в Мирзо-Улугбекском районе, Узбекистан

;
квартиры
1807
дома
446
2 253 объекта найдено
Квартира в Ташкент, Узбекистан
Premium Premium
Квартира
Ташкент, Узбекистан
Продам действующий ресторанный комплекс 400 м² на 6 сотках на 1 линии. Продуманная посадка н…
$801 150
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Zamira Real Estate
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Premium Premium
Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 91 м²
Этаж 3/4
Продам просторную 4-комнатную квартиру на идеальном 3-м этаже 4-этажного дома. Престижная ло…
$159 999
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Zamira Real Estate
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Premium Premium
Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 135 м²
Этаж 2/4
Продам просторную 4-комнатную квартиру на идеальном 2-м этаже 4-этажного дома. Престижная л…
$179 999
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Zamira Real Estate
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
BPNBPN
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Premium Premium
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 78 м²
Этаж 4/4
Срочно продается 3/4/4 в Мирза Улугбекском районе на Карасу1 недалеко от Дуне Общий 78квад…
$85 000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Guzal Real Estate
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Premium Premium
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 5/14
ПРОДАЁТСЯ 2-комнатная квартира в ЖК «O'z Mahal» Застройщик: «Golden House» ​Район: Мирзо…
$113 000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Eugene Real Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Premium Premium
Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 133 м²
Этаж 7/10
ПРОДАЁТСЯ ПРЕМИАЛЬНАЯ 4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА ЖК «LONDON» Новомосковская ул. Мирзо-Улугбекс…
$389 832
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Nora Blond
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Premium Premium
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 43 м²
Этаж 1/5
Продажа квартиры на паркентском 1в2 43 кВ метров за подробный информацией звоните или пишите
$57 156
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Dilshod Real Estate
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Дом 8 комнат в Ташкент, Узбекистан
Premium Premium
Дом 8 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 20 м²
Количество этажей 2
Поселок Улугбек Кибрайский район Рядом с речкой Дачный участок 20 соток На участке 3 до…
$449 406
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Dilshod Real Estate
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Premium Premium
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 57 м²
Этаж 3/5
2в3/3/5 Карасу-3 54,6 м.кВ Двухкомнатная переделанная в трёх ,третий этаж Пятиэтажный дом! П…
$75 400
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Dilshod Real Estate
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Premium Premium
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 9/12
Продается квартира ЖК Ассалом Боглар Golden House 2-комнатная студия Общая площадь 39,91 …
$65 115
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Nora Blond
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Premium Premium
Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 91 м²
Этаж 3/4
Продам просторную 4-комнатную квартиру на идеальном 3-м этаже 4-этажного дома. Престижная ло…
$159 999
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Zamira Real Estate
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Premium Premium
Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 135 м²
Этаж 2/4
Продам просторную 4-комнатную квартиру на идеальном 2-м этаже 4-этажного дома. Престижная л…
$179 999
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Zamira Real Estate
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Premium Premium
Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 118 м²
Этаж 2/10
продается 4 комнатная квартиа этаж-2 из 10 ориентир Буюк ипак йули м. новостройка, 118 кв.…
$226 401
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Nora Blond
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Premium Premium
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 6/9
🏡 Продаётся 3-комнатная квартира в ЖК Parkent Avenue Квартира расположена в Мирзо-Улугбек…
$110 000
НДС
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
ANJEL BENJAMIN REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Premium Premium
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 7/8
🔑 Продаётся 2-комнатная квартира в новостройке на Паркентском Квартира расположена на 7 э…
$96 000
НДС
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
ANJEL BENJAMIN REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Дом 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Premium Premium
Дом 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 368 м²
Количество этажей 2
Срочно Продаю готовый евродом | Дурмень Кибрай р-н, ориентир: Дурмень, Янги Узбекистон Ко…
$340 000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
West End Consulting
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Premium Premium
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 75 м²
Этаж 5/9
3/5/9 Буюк Ипак Йули Быв Автосалон Самый центр города Ташкент 72кв м Квартира полностью…
$99 868
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Dilshod Real Estate
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Premium Premium
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 8/8
3/8/8 Ул Паркентская Жилой Комплекс Ориентир Мега фитнес Новый трехуровневый мост ТЦ Ави…
$89 881
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Dilshod Real Estate
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
TOP TOP
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 10/14
ПРОДАЁТСЯ 2-комнатная квартира в ЖК «O'z Mahal» Застройщик: «Golden House» ​Район: Мирзо…
$125 000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Eugene Real Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
TOP TOP
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 4/4
Ищете квартиру, которая станет выгодным вложением? Обратите внимание на этот вариант! Прода…
$53 000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Estate Home UZ
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
TOP TOP
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 141 м²
Этаж 12/16
Срочно продаётся квартира 141 м² в ЖК Flagman от BI Group — дешевле застройщика Продаётся…
$260 000
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский
Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 115 м²
Этаж 7/10
ЭЛИТНЫЙ КОМПЛЕКС ДАРХАН АВЕНЮ 4/7/10 Закрытый охран.двор Асака ул.парк Тельмана ОБЩАЯ пл…
$329 565
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
EVRO HOUSE
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 9/10
НОВОСТРОЙКА! 2/9/10 Компле Tiara Residence Ориент: ИНХА ; IT Парк Мирзо-Улугбекский РН ОБЩ…
$126 832
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
EVRO HOUSE
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 2/4
Мирзо улугбек Максим горький Ориентир МВС напротив Кирпич Вторичка 2/2/4 Общая площадь…
$95 000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Megarieltor
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 86 м²
Этаж 3/9
Продажа квартиры в самом центре города Ташкент в жилом комплексе рядом с акай Сити семейный…
$169 776
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Dilshod Real Estate
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Ориентир: Чайхона Салом Продаётся шикарный Евро Дом 3 уровня 3,5 сотки 5 Комнат 600 м…
$999 998
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
REITATW
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 83 м²
Этаж 9/10
НОВОСТРОЙКА! 3/9/10 ЖК NIKITINA Residence Ор-р: Ул. Циалковского (Мирзо-Улугбекский рн ОБЩА…
$118 843
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
EVRO HOUSE
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 10/10
Новостройка 2/10/10 Паркентский "Макро Циалковского "Дукат Закрытый охран.двор Полностью…
$76 898
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
EVRO HOUSE
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Квартира в Ташкент, Узбекистан
Квартира
Ташкент, Узбекистан
Продам стиральную машину фирмы Samsung Eco Bubble 6 кг в рабочем состоянии
$93
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Dilshod Real Estate
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 5/9
ВТОРИЧКА! (Ц-1) 2/5/9 Ориент: Кафе Бибигон Галерейная планировка Мирзо-Улугбекский район …
$107 858
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
EVRO HOUSE
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку

Параметры недвижимости в Мирзо-Улугбекском районе, Узбекистан

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная