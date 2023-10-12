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Жильё в Учтепинский район, Узбекистан

квартиры
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433 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Этаж 1/4
Продажа квартиры Район - Чиланзар-11 Ориентир - Шер кафе Комнат - 2 Этаж - 1 Этажность - 4 …
716,39 млн сум
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 48 м²
Этаж 4/4
Продажа квартиры Район - Чиланзар - 11 Ориентир - Шер кафе Комнат - 2 Этаж - 4 Этажность -…
707,83 млн сум
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Этаж 4/4
Продажа квартиры возможна ИПОТЕКА Район - Чиланзар - 11 Ориентир - Аль-Хорезми Комнат - 2 Э…
724,94 млн сум
Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 34 м²
Этаж 2/4
Продаётся квартира Чилонзор 24, 1/2/4, ориентир Ширин перекресток , общая площадь 34 кв.м., …
580,69 млн сум
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с бытовой техникой в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с бытовой техникой
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 48 м²
Этаж 3/4
Продается квартира Чиланзар 21 2/3/4 ориентир горячая вода . торец утеплённый Общ пл 48м2 …
660,15 млн сум
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с бытовой техникой в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с бытовой техникой
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 3/4
Продажи квартиры Зеркалка Район- чиланзар-14 Квартал ориентир-Дока-хлеб Комната-2 Этаж-3 Э…
776,29 млн сум
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Этаж 2/4
Продажа квартиры возможна Ипотека Район - Чиланзар - 21 Ориентир - Заправка Комнат - 3 Этаж…
849,64 млн сум
Квартира 2 комнаты с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 3/4
Продажа квартиры Район - Чиланзар - 14 Ориентир - Афруз Комнат - 2 Этаж - 3 Этажность - 4 …
722,50 млн сум
Квартира 1 комната с балконом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната с балконом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 42 м²
Этаж 5/5
Продажа квартиры Московская планировка Район - Чиланзар - 25 Ориентир - Алмаз Комнат - 1 Эт…
550,13 млн сум
Квартира 2 комнаты с балконом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 48 м²
Этаж 4/5
Чилонзор 11 2/4/5 , ориентир напротив Андалуса, общая площадь 48 кв.м., комнаты раздельные ,…
709,05 млн сум
Дом 3 комнаты с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Дом 3 комнаты с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается участок. Яшнабадский район Ор-р рисовый мост 1.2 сотки Площадь - 90 кв.м С рем…
1,10 млрд сум
Квартира 1 комната с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 22 м²
Этаж 7/9
Продам квартиру. Чиланзар улица Бунёдкор 1/7/9 Бывшее общежитие Площадь - 22 кв.м Состояни…
293,40 млн сум
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 68 м²
Этаж 1/9
Возможна Ипотека Продается квартира Чиланзар 11 2*3/1/9 ориентир Спорт комплекс Общ пл 62 …
929,10 млн сум
Квартира 2 комнаты с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 48 м²
Этаж 1/4
Продается квартира. Чиланзар 19 Ориентир Воцап 2/1/4 Балкон 1.5×3 Под евро ремонт Смежно - …
751,84 млн сум
Квартира 2 комнаты с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 48 м²
Этаж 3/4
Продается квартира. Чиланзар 24 квартал гиждуван #2комнатная 2.3.4 Панель Площадь - 48 кв…
666,26 млн сум
Квартира 3 комнаты с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 68 м²
Этаж 2/4
Продается квартира. Чиланзар 6 квартал Ориентир: Мирзо Улугбек метро. 4/2/4 Площадь - 68…
1,22 млрд сум
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 5/5
Продаётся квартира На Чиланзаре 11 Квартал 2 комнатная 5 этаж 5 этажного дома Панельный дом …
690,71 млн сум
Квартира 4 комнаты с балконом, с мебелью, с бытовой техникой в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты с балконом, с мебелью, с бытовой техникой
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 93 м²
Этаж 4/4
Продаётся квартира Чиланзар 13 квартал Ориентир (Бывший Атлант) Комнат-4 Этаж-4 Этажность…
1,14 млрд сум
Квартира 3 комнаты с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 72 м²
Этаж 2/9
Продается квартира. Чиланзар 13 квартал Ор-р книжный 3/2/9 Франция Балкон 1х7 С чи…
1,00 млрд сум
Квартира 2 комнаты с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 48 м²
Этаж 1/4
Продается квартира. Чиланзар 19 квартал. Ор-р Батолион 2в3/1/4 Балкон 1.5х6 Средний рем…
721,28 млн сум
Квартира 1 комната с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 38 м²
Этаж 1/4
Продаётся квартира Чиланзар 13 квартал 1 комнатная переделаная в 2 1 этаж 4 этажного до…
566,02 млн сум
Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 33 м²
Этаж 4/4
Продается 1 комнатная Чиланзар 21 кв ор-р Паспортный стол 1/4/4 33кв.м Ремонт чистый Балкон…
525,68 млн сум
Квартира 2 комнаты с балконом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 3/5
Продаётся квартира Чиланзар 26 2/3/5 Балкон 2*6 Общая площадь 50 кв.м Кирпич, среднее сос…
672,38 млн сум
Квартира 2 комнаты с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 48 м²
Этаж 3/5
Продаётся квартира Чиланзар 11 квартал 2 комнатная 3 этаж 5 этажного дома Панельный дом Сану…
709,05 млн сум
Квартира 2 комнаты с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 58 м²
Этаж 8/9
Чиланзар 12 квартал фархадский #2комнатная 2.8.9 монолит 58кв.м раздельная балкон 1*7 не…
819,08 млн сум
Квартира 2 комнаты с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Этаж 3/4
Продается Квартира Яшнабадский район Ориентир: Тузель 1 40 Лет Комнаты: 2 Этаж: 3 Этажность:…
757,95 млн сум
Квартира 2 комнаты с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 3/4
Продается 2х комнатная квартира Чиланзар 20-й Квартал на 3 этаже 4х этажного кирпичного дома…
819,08 млн сум
Квартира 2 комнаты с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 3/4
Продается квартира. Чиланзар 21 квартал Ор-р Медиа парк. 2в3/3/4 Балкон - 1.5х3 Площад…
776,29 млн сум
Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с бытовой техникой в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с бытовой техникой
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 50 м²
Этаж 10/10
Продаётся квартира Новостройка Чиланзар 24 квартал 1 комнатная Балкон 1.5/3 Площадь 50 КВ М …
623,48 млн сум
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 96 м²
Этаж 1/4
Продаётся квартира 22 квартал Чиланзар Улучшенная планировка 3 комнатная переделаная в 4 1 э…
1,50 млрд сум

Параметры недвижимости в Учтепинский район, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная