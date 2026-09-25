Чиланзар давно считается одним из самых удобных районов Ташкента для жизни. Здесь сочетаются развитая инфраструктура, хорошая транспортная доступность и большой выбор недвижимости — от старого фонда до современных жилых комплексов. Район стабильно остается в числе самых ликвидных на рынке: квартиры здесь проще продать, сдать в аренду или купить для долгосрочного проживания.
Покупателей привлекает не только расположение. В Чиланзарском районе сосредоточено большое количество школ, рынков, парков, торговых центров и станций метро. Для многих это район с уже сформированной городской средой, где не нужно ждать появления инфраструктуры несколько лет, как в новых массивах.
Средняя стоимость недвижимости в Чиланзаре выше, чем в отдаленных районах Ташкента, но заметно зависит от квартала, состояния дома и близости к метро. В среднем цена за квадратный метр здесь составляет около $1 200–1 800.
Цены на недвижимость в Чиланзаре
Рынок Чиланзара неоднородный. Разница в стоимости между кварталами может быть существенной даже внутри одного массива.
Средняя цена за 1 кв. м:
- от $1 000–1 250 — старый фонд без капитального ремонта;
- от $1 300–1 600 — квартиры возле метро и крупных дорог;
- до $1 800–2 200 — новые ЖК и дома после полной реконструкции.
Наиболее высокий спрос сохраняется на жилье рядом со станциями метро «Чиланзар», «Мирзо Улугбек» и «Новза». Такие объекты быстрее продаются и реже теряют стоимость даже при снижении активности рынка.
Почему недвижимость в Чиланзаре продолжает дорожать
Главная причина роста цен — ограниченное количество свободной земли внутри района. Новых участков под строительство становится меньше, а спрос остается стабильно высоким.
На рынок также влияют:
- близость к центру Ташкента;
- развитая транспортная сеть;
- высокий спрос на аренду;
- активная реконструкция старого жилого фонда;
- рост цен в центральных районах города.
Чиланзарский район остается одним из самых узнаваемых районов Ташкента. Для многих покупателей это снижает риск при покупке: район давно сформирован, понятен по инфраструктуре и показывает устойчивый спрос даже в периоды колебаний рынка.