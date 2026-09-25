Чиланзар давно считается одним из самых удобных районов Ташкента для жизни. Здесь сочетаются развитая инфраструктура, хорошая транспортная доступность и большой выбор недвижимости — от старого фонда до современных жилых комплексов. Район стабильно остается в числе самых ликвидных на рынке: квартиры здесь проще продать, сдать в аренду или купить для долгосрочного проживания.

Покупателей привлекает не только расположение. В Чиланзарском районе сосредоточено большое количество школ, рынков, парков, торговых центров и станций метро. Для многих это район с уже сформированной городской средой, где не нужно ждать появления инфраструктуры несколько лет, как в новых массивах.

Средняя стоимость недвижимости в Чиланзаре выше, чем в отдаленных районах Ташкента, но заметно зависит от квартала, состояния дома и близости к метро. В среднем цена за квадратный метр здесь составляет около $1 200–1 800.

Цены на недвижимость в Чиланзаре

Рынок Чиланзара неоднородный. Разница в стоимости между кварталами может быть существенной даже внутри одного массива.

Средняя цена за 1 кв. м:

от $1 000–1 250 — старый фонд без капитального ремонта;

от $1 300–1 600 — квартиры возле метро и крупных дорог;

до $1 800–2 200 — новые ЖК и дома после полной реконструкции.

Наиболее высокий спрос сохраняется на жилье рядом со станциями метро «Чиланзар», «Мирзо Улугбек» и «Новза». Такие объекты быстрее продаются и реже теряют стоимость даже при снижении активности рынка.

Почему недвижимость в Чиланзаре продолжает дорожать

Главная причина роста цен — ограниченное количество свободной земли внутри района. Новых участков под строительство становится меньше, а спрос остается стабильно высоким.

На рынок также влияют:

близость к центру Ташкента;

развитая транспортная сеть;

высокий спрос на аренду;

активная реконструкция старого жилого фонда;

рост цен в центральных районах города.

Чиланзарский район остается одним из самых узнаваемых районов Ташкента. Для многих покупателей это снижает риск при покупке: район давно сформирован, понятен по инфраструктуре и показывает устойчивый спрос даже в периоды колебаний рынка.