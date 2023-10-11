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Жильё в Юнусабадский район, Узбекистан

квартиры
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637 объектов найдено
Квартира в Ташкент, Узбекистан
Квартира
Ташкент, Узбекистан
Площадь 30 м²
Этаж 1/4
Продаётся 1 комнатная квартира на Юнусабадском районе 4-квартал,1 этаж, новостройка, 2 лини…
580,69 млн сум
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Этаж 5/5
#941  Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) недорого. Выгодный…
819,08 млн сум
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Этаж 8/11
Юнус-Абадский район, м. Минор Продаётся новая евро квартира в элитном ЖК «Мухташам» - комнат…
2,69 млрд сум
Квартира 2 комнаты с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 3/5
Юнусабадский район,13 квартал,ориентир :кафе Анжир Продается квартира в панельном доме -2в3/…
770,18 млн сум
Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 41 м²
Этаж 4/9
Юнусабадский район,ЖК Shinam Блок А Общая квадратура 41.52м2 9 этажей+мансарда 4 этаж 1 комн…
623,48 млн сум
Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 52 м²
Этаж 5/9
Юнусабадский район,ЖК Shinam Блок А Продается квартира 1\5\9 53 м2 9 этажей+мансарда 1 комна…
794,63 млн сум
Квартира 3 комнаты с мебелью, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с мебелью, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 68 м²
Этаж 4/4
Срочно!!! Продается квартира! Юнус-Абадский район Ц5 3/4/4 кирпич комнаты раздельные с/у…
1,34 млрд сум
Квартира 1 комната с мебелью, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната с мебелью, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 42 м²
Этаж 2/5
Юнусабадский район,15 квартал,ориентир :Хавас маркет, автобусная конечная Продается квартир…
709,05 млн сум
Квартира 1 комната с мебелью, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната с мебелью, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/5
Отличное месторасположение! Юнусабадский район,13 квартал ,ориентир :ресторан Самара Продае…
794,63 млн сум
Квартира 2 комнаты с мебелью, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с мебелью, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 58 м²
Этаж 9/10
Продается квартира! Юнус-Абадский район, Ц-5 Жилой комплекс ЖК Kazakhstan Комнат: 2 Эта…
1,96 млрд сум
Квартира 4 комнаты с мебелью, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты с мебелью, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 83 м²
Этаж 2/4
Идеальное месторасположение! Юнусабадский район,13 квартал,ориентир :ресторан Самара Продае…
1,71 млрд сум
Квартира 2 комнаты с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 58 м²
Этаж 7/9
Юнус-Абад 12 квартал Ориентир кафе Уч бакалок 2х комнатная 7й этаж 9 этажный дом Улучшенн…
702,94 млн сум
Дом 4 комнаты с мебелью, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Дом 4 комнаты с мебелью, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Дом, где Вы ощутите тепло и уют. Юнусабадский р-н., ор-р Бадамзар (телевышка) Селитебная зо…
4,46 млрд сум
Квартира 2 комнаты с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Этаж 4/4
Юнусабадский район,6 квартал ,ориентир :Американское посольство Продается квартира в панель…
782,40 млн сум
Квартира 3 комнаты с мебелью, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с мебелью, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 85 м²
Этаж 1/4
Топовая локация!Не упустите!!! Юнусабадский район,Ц-4,ориентир :перекресток Мустакиллик Прод…
1,56 млрд сум
Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/9
Юнусабадский район ,ЖК Shinam Блок А Общая квадратура - 35,39м2 9 этажей+ мансарда 3 этаж …
537,90 млн сум
Квартира 4 комнаты с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 90 м²
Этаж 1/5
Юнусабадский район,19 квартал,ориентир:Дом малютки Продается квартира в панельном доме улучш…
1,41 млрд сум
Дом 5 комнат с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Продается дом! Юнусабадский район, Хасанбай. 3 - этажа вместе с подвалом. Площадь участка …
4,71 млрд сум
Квартира 3 комнаты с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 72 м²
Этаж 9/9
Юнусабадский район,13 квартал ,ориентир :ресторан Самара Продается квартира в панельном доме…
819,08 млн сум
Квартира 3 комнаты с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 72 м²
Этаж 9/9
Юнусабадский район,13 квартал ,ориентир :ресторан Самара Продается квартира в панельном доме…
831,30 млн сум
Квартира 1 комната с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 35 м²
Этаж 2/4
Все меняется к лучшему ! Юнусабадский район,2 квартал Продается квартира в кирпичном доме га…
525,68 млн сум
Квартира 2 комнаты с мебелью, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с мебелью, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 58 м²
Этаж 1/9
Юнус-Абадский р-н, Ц6 Продается уютная и чистая квартира с закрытой парковкой и очень ухоже…
1,63 млрд сум
Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 55 м²
Этаж 6/10
Продается квартира в новостройке! Юнусабадский район, ул.Абдулла Кодири. 1/6/10 Новостро…
941,33 млн сум
Квартира 5 комнат с мебелью, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 5 комнат с мебелью, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 113 м²
Этаж 3/5
Отличная локация! Юнусабадский район,10 квартал Продается квартира в панельном доме -5/3/5 -…
1,71 млрд сум
Квартира 2 комнаты с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 38 м²
Этаж 2/4
Простое решение непростой задачи Юнусабадский район,12 квартал Продается квартира в панельн…
635,70 млн сум
Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 40 м²
Этаж 5/5
Хорошее месторасположение Юнусабадский район,9 квартал. ориентир :Сетора бывшее кафе Продае…
574,58 млн сум
Дом 6 комнат с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 6
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Продаются 2 Евро Коробки! Адрес: Юнусабадский район Ориентир: Бодомзор Мечеть 6 ком | 3 э…
3,06 млрд сум
Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 83 м²
Этаж 1/5
1,16 млрд сум
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 68 м²
Этаж 3/4
849,64 млн сум
Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 97 м²
Этаж 5/5
1,59 млрд сум

Параметры недвижимости в Юнусабадский район, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная