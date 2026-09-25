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Недвижимость в Сергелийском районе, Ташкент

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866 объектов найдено
Дом 9 комнат в Ташкент, Узбекистан
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Дом 9 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 9
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Продам отличный 9 комнатный дом на 4.8 сотках. Фасад 24м * 19.5 м..Общая площадь дома состав…
$429 997
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Zamira Real Estate
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Дом 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
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Дом 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Sotaman : 14 sotix maydonda joylashgan, zamonaviy, yangi qurilgan va mustahkam konstruksiya…
$514 996
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Zamira Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 58 м²
Этаж 3/4
Продажа квартира 3-комнатная Сергелийский район. ID R000118 ID: R000118 Продажа квартира…
$62 000
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BPNBPN
Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 94 м²
Этаж 7/9
ID: V00222 Продажа квартира 4-комнатная Общая площадь: 94 м² Этаж: 7 из 9 Тип здания: па…
$95 000
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 16/16
Продажа квартира 2-комнатная Сергелийский район. ID В0165 ID: В0165 Общая площадь: 55 м² …
$55 000
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 122 м²
Этаж 1/5
#Продажа Янгихаёт район Массив Спутник-18 5-этажный дом (бетон) 1-этаж (торец) 3-комнаты …
$108 866
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HALOL ESTATE Madina Zakirova
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 38 м²
Этаж 6/12
Продажа квартира 2-комнатная Сергелийский район. ID В0170 ID: В0170 Продажа квартира 2-к…
$53 000
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КупиДом
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Квартира 4 комнаты в Кухна Кумарык, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Кухна Кумарык, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 105 м²
Этаж 7/9
СРОЧНО ПРОДАЁТСЯ 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА Продаётся квартира, изначально 4-комнатная, передел…
$98 000
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OTABEK REAL ESTATE
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Дом 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Продам отличный 6 комнатный дом на 2 сотках. Общая площадь 300кв.м. . На 1 этаже расположено…
$275 741
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Zamira Real Estate
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Дом 9 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 9 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 9
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Продам отличный 9 комнатный дом на 4.8 сотках. Фасад 24м * 19.5 м..Общая площадь дома состав…
$429 998
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Zamira Real Estate
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Квартира 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Квартира 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 270 м²
Этаж 1/9
9 этажли домнинг 1 этажида 6 хонали хонадон янги домда сотаман. Умумий майдони - 270кв.м..…
$159 435
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Zamira Real Estate
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Дом 12 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 12 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 12
Площадь 700 м²
Количество этажей 2
Продам отличный дом для большой семьи на 6 сотках и 12 комнат. Общая площадь дома составляет…
$352 589
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Zamira Real Estate
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Дом 4 комнаты в Кухна Кумарык, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Кухна Кумарык, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 420 м²
Количество этажей 1
Тел: 908077060 Сергели. Узгариш идеальный вариант для застройки. Фасад 13/35 Остальное инф…
$90 000
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OOO "TORA TOWER"
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Дом 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
Если не отвечу, я Вам перезвоню. А лучше всего напишите в телеграмм и отправьте скриншот за…
$78 113
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TIAN Real Estate
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Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
2 sotixda 5 xonali zo'r uy sotaman. Umumiy maydoni: 250 kvadrat metr. 1 qavatda : holl , m…
$184 999
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Zamira Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 61 м²
Этаж 3/9
$82 389
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Застройщик
DREAMLAND DEVELOPMENT
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Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 4/8
$61 488
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Застройщик
DREAMLAND DEVELOPMENT
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Дом 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 6 м²
Количество этажей 4
$120 000
НДС
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Частный продавец
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 8/8
$75 833
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Застройщик
DREAMLAND DEVELOPMENT
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 5/9
$76 289
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Застройщик
DREAMLAND DEVELOPMENT
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 4/10
Продаётся 2-комнатная квартира в Сергели-5 Уютная 2-комнатная квартира с хорошим ремонтом…
$61 500
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Агентство
OTABEK REAL ESTATE
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Этаж 1/9
1/1/9 Сергели 5 Метро узгариш 45 кВ м 45000$
$44 731
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Агентство
Dilshod Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 56 м²
Этаж 3/8
$71 864
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Застройщик
DREAMLAND DEVELOPMENT
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 98 м²
Этаж 4/10
Продаётся квартира в новостройке с Авторским ремонтом в центре города Ж/К Мухташам ориентир …
$245 000
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Агентство
Ravshan Valiullin
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Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 8/8
Квартира в строящемся жилом комплексе в Уртачирчикском районе Предлагается квартира в стр…
$18 000
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OTABEK REAL ESTATE
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Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 1/5
Продажа квартира 1-комнатная Сергелийский район. ID 30089 ID: 30089 Продажа квартира 1-к…
$46 000
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КупиДом
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 5/12
Сергелийский район Хонобод Авеню Новостройка 2/8/12 Площадь: 52 м2 Мебель техника Евро ремонт
$52 000
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CENTRAL REALTY
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Дом 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Sotaman : 2,2 sotixli yer maydonida joylashgan ajoyib 4 xonali uy. Umumiy maydoni: 100 kv. m…
$90 054
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Zamira Real Estate
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Дом 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
5,18 sotix maydonda 2 xonali ajoyib uy sotaman . Umumiy maydoni 60 kvadrat metr. Uyda yotoqx…
$45 333
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Zamira Real Estate
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Дом 9 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 9 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 9
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продам отличный дом из 9 комнат на 6 сотках .Общая площадь 300кв.м.. На территории участка …
$273 500
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Zamira Real Estate
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Параметры недвижимости в Сергелийском районе, Узбекистан

с гаражом
с садом
с видом на горы
Недорогая
Элитная

Сергелийский район Ташкента остается одним из самых доступных направлений для покупки недвижимости в городе. Район активно развивается: появляются новые жилые комплексы, расширяется инфраструктура, а транспортная доступность заметно улучшилась после открытия станций метро. Именно поэтому Сергели часто рассматривают покупатели, которым важно сочетание цены, удобного сообщения с другими районами и большого выбора жилья.

Средняя стоимость недвижимости в Сергели зависит от типа здания, состояния и удаленности от метро. В среднем квадратный метр жилья здесь стоит около $1 100–1 400, хотя в старом фонде можно найти варианты дешевле, а в новых ЖК цены обычно выше.

Цены на недвижимость в Сергели

Рынок района остается неоднородным: стоимость жилья сильно зависит от конкретного массива, качества дома и этапа строительства.

Цена за 1 кв. м в Сергели в среднем составляет:

  • от $750–900 — старые дома без современного ремонта;
  • от $1 000–1 250 — ликвидные квартиры возле инфраструктуры;
  • до $1 400–1 500 — новые ЖК с благоустроенной территорией и современными планировками.

Почему недвижимость в Сергели продолжает дорожать

Основной фактор роста — развитие инфраструктуры района. Метро значительно повысило привлекательность Сергели для покупателей, которые ежедневно ездят в другие части Ташкента.

Дополнительно на рынок влияют:

  • активное строительство новых ЖК;
  • рост населения района;
  • развитие коммерческой инфраструктуры;
  • ограниченное количество доступного жилья в более центральных районах города.

При этом Сергелийский район все еще остается одним из районов, где можно найти сравнительно доступную недвижимость по меркам Ташкента.