Сергелийский район Ташкента остается одним из самых доступных направлений для покупки недвижимости в городе. Район активно развивается: появляются новые жилые комплексы, расширяется инфраструктура, а транспортная доступность заметно улучшилась после открытия станций метро. Именно поэтому Сергели часто рассматривают покупатели, которым важно сочетание цены, удобного сообщения с другими районами и большого выбора жилья.
Средняя стоимость недвижимости в Сергели зависит от типа здания, состояния и удаленности от метро. В среднем квадратный метр жилья здесь стоит около $1 100–1 400, хотя в старом фонде можно найти варианты дешевле, а в новых ЖК цены обычно выше.
Цены на недвижимость в Сергели
Рынок района остается неоднородным: стоимость жилья сильно зависит от конкретного массива, качества дома и этапа строительства.
Цена за 1 кв. м в Сергели в среднем составляет:
- от $750–900 — старые дома без современного ремонта;
- от $1 000–1 250 — ликвидные квартиры возле инфраструктуры;
- до $1 400–1 500 — новые ЖК с благоустроенной территорией и современными планировками.
Почему недвижимость в Сергели продолжает дорожать
Основной фактор роста — развитие инфраструктуры района. Метро значительно повысило привлекательность Сергели для покупателей, которые ежедневно ездят в другие части Ташкента.
Дополнительно на рынок влияют:
- активное строительство новых ЖК;
- рост населения района;
- развитие коммерческой инфраструктуры;
- ограниченное количество доступного жилья в более центральных районах города.
При этом Сергелийский район все еще остается одним из районов, где можно найти сравнительно доступную недвижимость по меркам Ташкента.