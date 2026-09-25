Сергелийский район Ташкента остается одним из самых доступных направлений для покупки недвижимости в городе. Район активно развивается: появляются новые жилые комплексы, расширяется инфраструктура, а транспортная доступность заметно улучшилась после открытия станций метро. Именно поэтому Сергели часто рассматривают покупатели, которым важно сочетание цены, удобного сообщения с другими районами и большого выбора жилья.

Средняя стоимость недвижимости в Сергели зависит от типа здания, состояния и удаленности от метро. В среднем квадратный метр жилья здесь стоит около $1 100–1 400, хотя в старом фонде можно найти варианты дешевле, а в новых ЖК цены обычно выше.

Цены на недвижимость в Сергели

Рынок района остается неоднородным: стоимость жилья сильно зависит от конкретного массива, качества дома и этапа строительства.

Цена за 1 кв. м в Сергели в среднем составляет:

от $750–900 — старые дома без современного ремонта;

от $1 000–1 250 — ликвидные квартиры возле инфраструктуры;

до $1 400–1 500 — новые ЖК с благоустроенной территорией и современными планировками.

Почему недвижимость в Сергели продолжает дорожать

Основной фактор роста — развитие инфраструктуры района. Метро значительно повысило привлекательность Сергели для покупателей, которые ежедневно ездят в другие части Ташкента.

Дополнительно на рынок влияют:

активное строительство новых ЖК;

рост населения района;

развитие коммерческой инфраструктуры;

ограниченное количество доступного жилья в более центральных районах города.

При этом Сергелийский район все еще остается одним из районов, где можно найти сравнительно доступную недвижимость по меркам Ташкента.