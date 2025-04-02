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Жильё в Мирабадском районе, Узбекистан

квартиры
833
дома
79
912 объектов найдено
Пентхаус 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
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Пентхаус 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 296 м²
Этаж 7/7
Penthouse коробка Пентхаус Мирабадский район ориентир посольство РФ, Напротив Капитал бан…
$399,000
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 6/9
Продаётся квартира в центр ор-р 145-шк,  ресторан Эфенди.  Жк Infiniti.  Квартира в средн…
$80,000
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Ким Пётр риэлтор . +99890 9530204
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 6/9
ЦУМ, Ц-7 Мирабадский район, ор-р 110 Школа Комнат: 2 Этаж: 6 Этажность дома: 9 Общая площа…
$133,000
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MRS Real Estate Agent
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Дом 8 комнат в Ташкент, Узбекистан
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Дом 8 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Ассаламу Алейкум, "SALAM.realty" и Тимур Ибрагимович представляют: Продаётся эксклюзивный Е…
$1,000,000
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Агентство
SALAM.realty - Агентство недвижимости
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Дом в Ташкент, Узбекистан
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Дом
Ташкент, Узбекистан
Площадь 340 м²
Количество этажей 1
USD 39705 Цена указана за 1 сотку земли Ориентир: Саракулька 135.000 $ торг уместен  В …
$39,705
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Агентство
REITATW
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 4/4
СРОЧНО!! 🏡🏢квартира -3/4/4 📐квадратура-65м2 📝 кол комнаты-3/4/4 🛠ремонт хороший,…
$77,000
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SV Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 54 м²
Этаж 4/5
Продаю свою квартиру. Адрес: Миробод тумани, Таллимаржон кўчаси, Ориентир: Фурқат боғи, Коре…
$61,000
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SV Real Estate
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Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 3/5
1/3/5 26м2  Электроаппарат .кирпич.без ремонта
$40,000
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SV Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 68 м²
Этаж 3/9
Продается своя евротрешка, светлая, теплая, уютная, с мебелью и техникой. Удобная локация, д…
$93,000
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SV Real Estate
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Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Этаж 2/5
🏠4-х комнатная квартира: Вторичка • Район: Мирабадский • Тип: Французский тип • Ремонт:…
$126,000
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SV Real Estate
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Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Мирабадский район, парк Фуркат, дом 3,4сот,5 комнат.100 м2 жилая.
$252,000
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SV Real Estate
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Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 4/5
В самом сердце Мирабадского района, рядом с уютным парком Фуркат, продается квартира, котора…
$37,000
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SV Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 80 м²
Этаж 2/4
Сдаётся своя 3 х комнатная квартира со всеми удобствами, так же есть своя парковка
$85,000
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SV Real Estate
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Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 3/4
Продается 1 комнатная квартира в хорошем районе. С балконом. Не торцевая квартира, что говор…
$39,500
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SV Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/5
Фитрат 3/1/5 77 серии,торец подвал под всей квартирой, придомовая территория, стоянка для ав…
$87,000
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Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 3/4
Электроаппарат 1 ком 3/4 эт., кирпич. общая 30 м.кв. стеклопакеты, зимой тепло, продается со…
$39,000
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/4
3/1/4 Электроаппарат, парк Фуркат. Кирпич. С/У совмещен. Мебель частично остается. 70м2
$70,000
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 2/4
3/2/4 .Саракулька,возле американской школы.с ремонтом и мебелью. 65м 2. В шаговой доступност…
$81,000
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Квартира 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Квартира 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Этаж 1/8
Продаётся квартира Дуплекс Яккасарайском районе ЖК Парисиен 1 этаж 8 этажка 4 ком (холл…
$185,000
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REITATW
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 2/9
✅#Продажа #Мирабад #3комнатная 3/2/9 Ориентир: ЗАГС мирабадского района , Электроаппарат …
$76,000
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Агентство
SV Real Estate
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Дом 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Бизнес Количество комнат: 4 Общая площадь: 200 м² Жилая площадь: 135…
$130,000
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Частный продавец
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 130 м²
Этаж 8/9
Здравствуйте уважаемые друзья! Вашему вниманию представляется 3 комн. квартира (СПЕЦПЛАН/БА…
$174,900
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Агентство
Goodland Агентство Недвижимости
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 2/15
O'Z MAKON - второй проект в формате O'Z. Это уникальный проект в формате mixed-use. Здесь бу…
$119,944
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Застройщик
Golden House
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 67 м²
Этаж 4/4
#Ц7 2/4/4 кирпич #2комнатная комнаты раздельные с/уз совмещенный меб техника ремонт средни…
$93,000
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Агентство
Happy Home
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 2/9
#Ойбек 2/2/9 панель общий коридор комнаты раздельные с/уз совмещённый кухонный гарнитур…
$85,000
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Агентство
Happy Home
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Этаж 6/7
#Космонавты #2комнатные 2в3/6/7 кирпич Спец план комнаты раздельные с/уз раздельный ремон…
$125,000
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Агентство
Happy Home
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Дом 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается домик в Сергилинском районе (Спутник )
$132,000
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Zamonaviy Uylar
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 2/9
#Ойбек #2комнатная 2/2/9 панель общий коридор комнаты раздельные с/уз раздельный ремонт …
$88,000
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Happy Home
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Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 5/5
1/5/5 Балкон 3*1,5 Парк Фуркат.Корейский центр. 30м2
$40,000
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SV Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 4/5
ТарасаШевченко / Мирабадский 2х комнатная переделаная в 3х/4 этаж/5 - кирпич Комнаты разд…
$110,000
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Happy Home
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Параметры недвижимости в Мирабадском районе, Узбекистан

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная