Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Бектимирский район
  3. Жилая

Жилье в Бектимирском районе, Узбекистан

;
квартиры
28
дома
35
63 объекта найдено
Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Premium Premium
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный Коттедж в Бектемирском районе 1,7сотки,5комнат,2санузель
$140 000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Guzal Real Estate
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Дом 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Если не отвечу, я Вам перезвоню. Посредникам просьба не беспокоить
$155 001
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
TIAN Real Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Бектемирский пост, 4 сотки (12234)
$148 000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
TIAN Real Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
BPNBPN
Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Количество этажей 2
Продается  коттедж в Бектемирском районе! Местоположение:  ориентир — новая мечеть,  Жил…
$210 000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
REITATW
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Таунхаус 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Таунхаус 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Количество этажей 2
Продается роскошный таунхаус в Бектемирском районе! Местоположение:  ориентир — новая меч…
$210 000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Дом 8 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 8 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 510 м²
Количество этажей 2
Если не отвечу, я Вам перезвоню. А лучше всего напишите в телеграмм и отправьте скриншот за…
$409 619
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
TIAN Real Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 72 м²
Этаж 8/16
продажа квартиры в жилом комплексе Мусафо маскан бектемирском раене за подробной информацией…
$61 000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Dilshod Real Estate
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Коттедж 8 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 8 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Бектемирский пост, 2 сотки (12133)
$115 000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
TIAN Real Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 98 м²
Этаж 6/9
ЖК NRG YANGI BAXT Бектемирский район Ориентир - Круг Рохат,Озеро Бахт Комнат - 3 Этаж -…
$103 000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Nora Blond
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Квартира 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Квартира 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 150 м²
Этаж 7/9
Продается 6комнатная квартира 7этаж 9этажного дома Рядом школа, детский сад Общий площадь 150
$93 000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Guzal Real Estate
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 3/4
Продается 1/3/4 Новостройка в Бектемирском районе Орентир Пракратура
$52 000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Guzal Real Estate
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продам отличный 4 комнатный дом , расположенный на 2 сотках. Общая площадь дома составляет 1…
$103 031
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Zamira Real Estate
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Хакимият, 3 сотки (13345)
$135 000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
TIAN Real Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 2/11
Квартира отлично подойдёт для тех, кто хочет сделать ремонт полностью под свой вкус. Удобный…
$29 186
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский
Дом 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продам отличный 4 комнатный дом , расположенный на 2 сотках. Общая площадь дома составляет 1…
$103 000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Zamira Real Estate
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 139 м²
Количество этажей 1
Юкори Чирчик, 5,5 соток (12558)
$130 000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
TIAN Real Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 1/5
Продажа квартира 1-комнатная Бектемирский район. ID B00068 ID: B00068 Продажа квартира 1…
$40 000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
КупиДом
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 58 м²
Этаж 4/4
2а3/4/4 Массив Водник 77ая серия 58кв м 53000$ За более подробной информацией звоните или…
$51 000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Dilshod Real Estate
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Продам новый участок в бектемириском районе 1.3 сотки 2 этажный 5 комнат новый ремонт 3 с.у.…
$110 000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
SV Real Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 380 м²
Количество этажей 2
Продается  коттедж в Бектемирском районе! Местоположение:  ориентир — новая мечеть,  Жил…
$210 000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
REITATW
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Коттедж 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Мажнунтол, 4 сотки (12196)
$155 000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
TIAN Real Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Если не отвечу, я Вам перезвоню. Посредникам просьба не беспокоить
$105 000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
TIAN Real Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Коттедж 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Боги Эрам, 3 сотки (11826)
$155 000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
TIAN Real Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Коттедж 8 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 8 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Боги Эрам, 3 соток (12105)
$165 000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
TIAN Real Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 92 м²
Этаж 5/12
ЖК NRG YANGI BAXT Бектемирский район Ориентир - Круг Рохат,Озеро Бахт Комнат - 3 Этаж -…
$100 000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Nora Blond
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 72 м²
Этаж 4/9
Продаётся 3-комнатная квартира в Бектемирском районе Продаётся 3-комнатная квартира на 4-…
$74 000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
OTABEK REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Ийк Ота, 2,2 соток (13053)
$125 000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
TIAN Real Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 1/5
Уютная 2-комнатная квартира с просторными и светлыми комнатами. Помещения удобные для повсе…
$72 000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
OTABEK REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 98 м²
Этаж 6/9
ЖК NRG YANGI BAXT Бектемирский район Ориентир - Круг Рохат,Озеро Бахт Комнат - 3 Этаж -…
$103 148
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
CENTRAL REALTY
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 4/5
#Мирабад #Новостройка #Куйлюк #ЖКKompas - Ор-р ТЦ Компас - 1/4/5 26м2 - Кирпич - комна…
$33 000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Baht Residence
Языки общения
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку

Параметры недвижимости в Бектимирском районе, Узбекистан

с гаражом
с садом
с видом на горы
Недорогая
Элитная