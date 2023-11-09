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Realting.uz
Бектимирский район
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Жильё в Бектимирский район, Узбекистан
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16 объектов найдено
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Дом 4 комнаты с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
4
4 м²
1
999957040 Чирчик - Тошкент вилоят Урта чирчик тумани - Ориентир: Шоликоре около Фудситй - Ма…
1,03 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
2
53 м²
1/2
#1135 СРОЧНАЯ ПРОДАЖА! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent)…
369,28 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
2
45 м²
4/4
#1129 СРОЧНАЯ ПРОДАЖА! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent)…
480,06 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
2
58 м²
3/4
#1124 СРОЧНАЯ ПРОДАЖА! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent)…
640,08 млн сум
Рекомендовать
Квартира
Ташкент, Узбекистан
59 м²
3/4
предлагаю к вашему вниманию рассмотреть обьект который находится в Бектемирском районе на у…
713,94 млн сум
Рекомендовать
Квартира
Ташкент, Узбекистан
79 м²
3/4
Продаётся 3х комнатная квартира на 3 этаже. Ориентир : Бектемирское РОВД. Рядом имеются маг…
775,48 млн сум
Рекомендовать
Квартира
Ташкент, Узбекистан
79 м²
2/4
Продаётся 3х комнатная квартира на 2 этаже. Ориентир : Бектемирское РОВД. Рядом имеются маг…
601,78 млн сум
Рекомендовать
Квартира
Ташкент, Узбекистан
96 м²
2/9
Продается отличная квартира на массиве Водник в направление центральной поликлиники. Удобна…
786,94 млн сум
Рекомендовать
Квартира
Ташкент, Узбекистан
44 м²
8/9
Продается квартира 1 комнатная на 8 этаже остояние коробка имеются межкомнатные перегородки…
541,61 млн сум
Рекомендовать
Квартира
Ташкент, Узбекистан
43 м²
8/9
Продается квартира на переуступку в состоянии коробка , 43 квадратных метра , на восьмом эт…
541,61 млн сум
Рекомендовать
Квартира
Ташкент, Узбекистан
72 м²
8/9
Продается 2 комнтаная квартира на 8 этаже в состоянии коробка кадастр будет выдан до конца …
886,27 млн сум
Рекомендовать
Квартира
Ташкент, Узбекистан
63 м²
2/2
Продается квартира на Бектемирском районе, 3х комнатная на 2 этаже 2х этажного дома, в квар…
590,84 млн сум
Рекомендовать
Квартира
Ташкент, Узбекистан
65 м²
2/2
Продаётся 3х комнатная квартира, переделанная в 4х (кухню вынесли на лоджию, на месте кухни…
677,01 млн сум
Рекомендовать
Квартира
Ташкент, Узбекистан
66 м²
3/4
Продается просторная квартира со свежим ремонтом. В квартире сделали дополнительно еще одн…
729,08 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с мебелью, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
2
2
71 м²
3/8
Паркентский ЖК «Вита Строй» ✔️ 2/3/8 ✔️ 71м2 ✔️ Идеально под аренду ✔️ Просторные комн…
1,17 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
3
73 м²
7/9
Паркентский Жк Век 3в4/7/9 Ориентир Корзинка Авиатор Меблирована Площадь 73м2…
1,29 млрд сум
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Бектимирский район, Узбекистан
с видом на море
с видом на горы
недорогая
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