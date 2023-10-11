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Жильё в Алмазарский район, Узбекистан

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254 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 48 м²
Этаж 4/4
Про дом: Своя детская площадка. Хорошие тихие соседи. Благоустроенная территория ДОКУМ…
641,81 млн сум
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Этаж 4/4
745,73 млн сум
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 5 м²
Этаж 2/4
евроремонт балкон 2×6, кухня переделана в 3-ю комнату, комнаты раздельные, ванна и т…
733,50 млн сум
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 57 м²
Этаж 1/4
Своя детская площадка. Хорошие тихие соседи. Благоустроенная территория. Спокойная улица…
806,85 млн сум
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 68 м²
Этаж 1/5
Своя детская площадка. Хорошие тихие соседи. Благоустроенная территория. Спокойная улица…
880,20 млн сум
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Этаж 9/9
Своя детская площадка. Хорошие тихие соседи. Благоустроенная территория. Спокойная улица…
806,85 млн сум
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 41 м²
Этаж 3/4
Своя детская площадка. Хорошие тихие соседи. Благоустроенная территория. Спокойная улица…
623,48 млн сум
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 74 м²
Этаж 2/5
Своя детская площадка. Хорошие тихие соседи. Благоустроенная территория. Спокойная улица…
892,43 млн сум
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 70 м²
Этаж 4/5
Своя детская площадка. Хорошие тихие соседи. Благоустроенная территория. Спокойная улица…
941,33 млн сум
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Этаж 4/5
Своя детская площадка. Хорошие тихие соседи. Благоустроенная территория. Спокойная улица…
757,95 млн сум
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 57 м²
Этаж 1/4
хороший район, с подвалом и место с парковкой, 2х комнатная переделена на 3х комнатную,
782,40 млн сум
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 36 м²
Этаж 1/4
бывшая обьшежитая, переделенна под квартирой, кухня общая на двоих
427,88 млн сум
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Этаж 9/9
Больница, поликлиника, Детская площадка, Детский сад, Остановки, Развлекательные заведения,…
806,85 млн сум
Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 325 м²
Этаж 9/10
9 и 10 этаж совмещали и получилось как пентхаус
3,18 млрд сум
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 74 м²
Этаж 4/9
Своя детская площадка. Хорошие тихие соседи. Благоустроенная территория. Спокойная улица…
1,12 млрд сум
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 66 м²
Этаж 1/2
Есть лоджия 2 на 6. Можно в ипотеку. Мебель и техника обсуждается. Зал и спальня смежные, е…
855,75 млн сум
Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 53 м²
Этаж 7/13
новостройка на Алмазар сити рядом есть Больница, поликлиника, Детская площадка, Детский сад…
904,65 млн сум
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 64 м²
Этаж 9/9
До мечети Хастимом 500 метров, до рынка Чорсу 1 км, до Юнусабадского района 4 км, до Ташкен…
794,63 млн сум
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 80 м²
Этаж 4/9
Себзар ориентир MAKRO RIVERA, напротив школы 119 Новый Евро ремонт Зал 5х4+ Балкон - 4х1 …
1,22 млрд сум
Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 84 м²
Этаж 4/4
рядом есть магазины, школы, садики, кафе рестораны, стоянка,метро
1,71 млрд сум
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 7 м²
Этаж 4/9
1,07 млрд сум
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 90 м²
Этаж 9/9
рядом дорожные передвижение, удобная локация, можно найти рядом кафе рестораны, магазины, б…
1,14 млрд сум
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 70 м²
Этаж 1/5
рядом есть мечеть, школы, детские садики, кафе рестораны, сумермаркеты, магазины, развлекат…
1,30 млрд сум
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 120 м²
Этаж 7/9
открытий вид на аллею, рядом имеется магазины, школы, детские садики, кафе рестораны, парко…
1,64 млрд сум
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 80 м²
Этаж 4/9
#895 Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) недорого. Выгодный …
1,22 млрд сум
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Этаж 7/9
Продаётся квартира Можно под ИПОТЕКУ Ц-14 Себзар 2/7/9 Французская планировка Комнаты разде…
916,88 млн сум
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 38 м²
Этаж 1/2
Карасарай 1 этаж высоко потолочный 2/1/2 Срочно продаётся 2х комнатная квартира! Уютная и св…
464,55 млн сум
Дом 5 комнат с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Тел: 908077060 ЕВРОДОМИК. Рабочий городок Ремонт: Новая Коробка Фасад готов Махалля элит…
2,02 млрд сум
Квартира в Ташкент, Узбекистан
Квартира
Ташкент, Узбекистан
Площадь 117 м²
Этаж 7/7
Продается шикарная большая квартира в Алмазарском районе. На улице Сагбон. Кирпичный банков…
1,28 млрд сум
Квартира в Ташкент, Узбекистан
Квартира
Ташкент, Узбекистан
Площадь 137 м²
Этаж 8/12
Успейте приобрести квартиру в Новостройке. Комплекс расположен в очень удобной локации. В…
1,83 млрд сум

Параметры недвижимости в Алмазарский район, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная