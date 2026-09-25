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Жилье в Шайхантахурском районе, Узбекистан

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531 объект найдено
Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 11/27
•••ЖК NRG U-Tower••• 2/11/27 ЭЛИТНЫЙ КОМПЛЕКС (ор-р Дружба Народов) Вид Ташкент Сity Общ…
$254 000
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OOO "TORA TOWER"
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Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
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Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Sotaman : 2-qatorda, 9 sotixda ., yaxlit g'ishtli uy (5 xona, oshxona, shiftlari 3,5 m). Bas…
$604 996
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Zamira Real Estate
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Квартира 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Эксклюзивная квартира с историей — 260 м² пространства и комфорта в Шайхантахурском районе …
$240 000
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Частный продавец
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BPNBPN
Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 7/9
ПРОДАЁТСЯ 4-КОМ | ЖК BRITISH HOUSE| ОКТЕПА СОХИЛ БЎЙИ Адрес: Чиланзарский район, ул. Лутф…
$169 000
НДС
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West End Consulting
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 72 м²
Этаж 11/27
НОВОСТРОЙКА 2/11/27 Комплекс NRG U TOWER ор-р: Дружба народов Шайхантахурский район Вид на Т…
$253 665
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EVRO HOUSE
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 72 м²
Этаж 23/27
НОВОСТРОЙКА 2/23/27 Комплекс NRG U TOWER ор-р: Дружба народов Шайхантахурский район Вид на Т…
$258 658
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EVRO HOUSE
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Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 93 м²
Этаж 2/5
4/2/5 Ганга! Массив Жангох! Четырехкомнатная квартира на втором этаже торец! Цена - 130.000…
$129 829
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Dilshod Real Estate
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Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 150 м²
Этаж 14/16
Murad Building"Кислород 4/14/16 ор-р "Magic City" Общая площадь: 150м2 Двухсторонняя плани-…
$793 951
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EVRO HOUSE
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 68 м²
Этаж 4/8
ЖК MINOR River 2/4/8 Ор-р: минор мечеть (Шайхантахурский район) Общая пощадь: 68м3 Состоян…
$132 825
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EVRO HOUSE
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Этаж 5/5
Массив Караташ  3\5\5  Дом панельный  Общая площадь 82 м2  Тел 90 960 22 00     П
$83 000
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OOO "TORA TOWER"
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 4/4
#Шайхантахур #Урда - Ор-р детский сад № 327 - 2/4/4 48,50м2 - Кирпич - комнаты раздельно -…
$87 000
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Baht Residence
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 4/4
#Шайхантахур #Лабзак #Высокопотолочка - Ор-р Университет Amity - 2в6/4/4 180м2  - Кирпич -…
$105 000
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Baht Residence
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 5/7
#СДарваза #Новостройка - Ор-р 46 поликлиника - 2/5/7 60m2 - Кирпич - комнаты раздельно …
$83 000
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Baht Residence
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
▫️Продается премиальная дизайнерская квартира в клубном доме ЖК «NRG U-Tower» Район: Шай…
$530 000
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HOT LOTs by Irina Markova
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 1/4
#Шайхантахур #Вторичка #Гульхани - Ор-р Канал Актепа - 2в3/1/4 54м2 - Кирпич - комнаты …
$88 000
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Baht Residence
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Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 68 м²
Этаж 6/9
#Шайхантахур #Жангох #3комнатная - Ор-р Абай Корзинка - 3/6/9  68.70м2 - Панель - комнаты р…
$99 000
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Baht Residence
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 43 м²
Этаж 1/12
#Шайхантахур #Новостройка #СДарвоза - Ор-р ор-р : 46 семейная поликника - 2/1/12 43 по ф…
$73 000
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Baht Residence
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 59 м²
Этаж 9/9
#Шайхантахур #Ц15 #Жангох - Ор-р посольство Казахстана - 2/9/9 59,81м2 - Панель - комнаты…
$73 000
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Baht Residence
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 1/5
Продаётся 2-комнатная квартира на 1 этаже Уютная 2-комнатная квартира расположена в хорош…
$62 500
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OTABEK REAL ESTATE
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 15/27
ПРОДАЖА ПРЕМИАЛЬНОЙ КВАРТИРЫ ЖК NRG U-Tower 2-комнатная квартира 15 этаж Площадь: 52,27 м² О…
$210 000
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Ravshan Valiullin
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 11/20
#Шайхантахур #ЖКAnhorRezidence #Новостройка - Ор-р - Посольство Германии - 3/11/20    65…
$156 000
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Baht Residence
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 54 м²
Этаж 7/9
#Шайхантахур #Новостройка #Ц15 - Ор-р София - 2/7/9 54м2 - Кирпич - комнаты раздельно …
$125 000
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Baht Residence
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 43 м²
Этаж 7/9
Продажа квартиры в Шайхантаурском районе Квартира расположена в хорошо развитой части Шай…
$60 000
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OTABEK REAL ESTATE
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 100 м²
Этаж 10/12
#Шайхантахур #Новостройка #ЖКBMGroup - Ор-ир ТЦ Самарканд Дарваза - 3/10/12 100м2 - Мон…
$152 000
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Baht Residence
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 5/9
ЖК Koh Ota Шайхонтахурский район Ориентир - Мечеть Кох Ота,Лабзак перекресток Комнат - 2…
$112 000
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Baht Residence
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 73 м²
Этаж 20/23
Шайхантахурский район ЖК Nest One  3/20/23 Площадь:  73   м2  Состояние: Дизайнерский ремон…
Цена по запросу
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CENTRAL REALTY
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 4/4
#Шайхантахур #Себзар - Ор-р Поликлиника - 2/4/4 55м2 - Дом кирпичный - Два балкона в с…
$68 500
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Baht Residence
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 73 м²
Этаж 17/27
2 хонали таййор ремон хамса жихози билан сотилади
$254 000
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Ravshan Valiullin
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 8/27
ПРОДАЕТСЯ 2/8/27 НОВОСТРОЙКА ЖК NRG U-Tower на: Дружба Народов Шайхантахурский район Вид на…
$234 999
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CENTRAL REALTY
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Этаж 9/9
Продаю квартиру. Дом уже готов,соседи многие заселились. Около Панельного . от дороги Ферган…
$37 000
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Vector Estate
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Параметры недвижимости в Шайхантахурском районе, Узбекистан

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная