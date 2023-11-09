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Жильё в Шайхантахурский район, Узбекистан

квартиры
1714
дома
65
809 объектов найдено
Квартира 4 комнаты с мебелью, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты с мебелью, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 72 м²
Этаж 6/9
#ДружбаНародов #3комнатная 3/6/9 панель комнаты раздельные с/уз раздельный ремонт евро ме…
1,35 млрд сум
Квартира 4 комнаты с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 83 м²
Этаж 1/4
#Себзар #4комнатная 4/1/4 панель комнаты раздельные с/уз совмещенный ремонт средний кухонн…
1,62 млрд сум
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Этаж 2/4
#Ракат #2комнатная 2/2/4 кирпич #77серия комнаты раздельные с/уз раздельный без ремонта …
1,02 млрд сум
Квартира 2 комнаты с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 56 м²
Этаж 2/4
#Ц12 #2комнатная 2/2/4 кирпич комнаты смежные с/уз совмещённый ремонт хороший мебель тех…
1,05 млрд сум
Квартира 3 комнаты с мебелью, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с мебелью, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 86 м²
Этаж 1/9
#Караташ #3комнатная 3в4/1/9 панель комнаты раздельные с/уз раздельный ремонт евро мебель…
1,24 млрд сум
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 36 м²
Этаж 3/4
#Ц13 #1Комнатная 1/3/4 кирпич с/уз совмещ кухон гарнитур ремонт сред балк 1*6 не торец …
701,63 млн сум
Квартира 3 комнаты с балконом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 72 м²
Этаж 8/9
#Ц15 #3Комнатная 3/8/9 панель комнат раздел с/уз раздел без меб без ремонта балк 1*7 н…
997,05 млн сум
Квартира 2 комнаты с балконом, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 61 м²
Этаж 5/5
#Себзар #2Комнатная 2/3/5 панель комнат раздел с/уз раздел без меб остается кондиционе…
886,27 млн сум
Квартира 4 комнаты с балконом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты с балконом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 92 м²
Этаж 4/4
#Ц14 #4Комнатная 4в5/4/4 кирпич комнаты раздельные 2 с/уз ремонт хороший кухон гарнитур …
1,48 млрд сум
Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 42 м²
Этаж 4/4
#Ц13 1/4/4 кирпич с/уз совмещ без меб без ремонта балк 2*6 торец общ плошад 42кв.м о…
615,46 млн сум
Квартира 1 комната с балконом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната с балконом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 38 м²
Этаж 1/5
#Себзар #1Комнатная 1в2/1/5 панель с/уз раздел без меб кондиционер ремонт сред балк 2…
689,32 млн сум
Квартира 2 комнаты с балконом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Этаж 7/9
#Караташ #2Комнатная 2/7/9 панель общ кор комнат раздел с/уз раздел без меб без тех б…
837,03 млн сум
Квартира 2 комнаты с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Этаж 7/9
#Гунча 2/7/9 панель комнат раздел с/уз раздел меб тех ремонт сред балк есть торец об…
800,10 млн сум
Квартира 2 комнаты с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 58 м²
Этаж 2/4
#Гунча 2/2/4 панель комнат раздел с/уз раздел кухон гарнитур ремонт сред балк 1*7 тор…
910,89 млн сум
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 81 м²
Этаж 4/4
#Ц14 #3Комнатная 3в4/4/4 кирпич комнат раздел с/уз совмещ меб тех частично ремонта евро…
1,30 млрд сум
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Этаж 9/9
#ДрНар #2Комнатная 2/9/9 панель общ кор комнат раздел с/уз раздел меб тех частично ре…
997,05 млн сум
Квартира 3 комнаты с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 70 м²
Этаж 3/5
#Гунча 3/3/5 кирпич комнат раздел с/уз раздел без меб ремонт сред балк 2*6 не торец …
997,05 млн сум
Квартира 3 комнаты с мебелью, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с мебелью, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 72 м²
Этаж 4/9
#Себзар 3/4/9 панель комнат раздел с/уз совмещ встроен меб ремонт хороший балк 1*7 не …
1,17 млрд сум
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 40 м²
Этаж 3/4
#Гунча 1/3/4 керамзит с/уз совмещ без меб ремонт сред балк 1*7 торец общ плошад 40кв.…
652,39 млн сум
Квартира 3 комнаты с мебелью, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с мебелью, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 72 м²
Этаж 7/9
#ДрНар 3/7/9 панель комнат раздел с/уз совмещ мебель техника ремонт евро балк 1*7 не …
1,49 млрд сум
Квартира 2 комнаты с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Этаж 7/9
#Караташ 2/7/9 панель общ кор комнат раздел с/уз раздел без меб без тех без ремонт б…
837,03 млн сум
Квартира 3 комнаты с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 78 м²
Этаж 3/9
#ДрНар 3/3/9 панель комнат раздел с/уз раздел без меб ремонт евро балк 2*3 не торец …
1,35 млрд сум
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с бытовой техникой в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с бытовой техникой
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 58 м²
Этаж 1/5
#Себзар #2Комнатная 2/1/5 керамзит комнат раздел с/уз раздел меб тех ремонт хорош балк…
1,05 млрд сум
Квартира 3 комнаты с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 72 м²
Этаж 4/4
#Ц2 3/4/4 кирпич комнат раздел с/уз раздел без меб ремонт сред балк 2*6 не торец общ…
1,29 млрд сум
Квартира 5 комнат с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 5 комнат с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 96 м²
Этаж 1/5
#Себзар 5/1/5 панель комнат раздел с/уз совмещ кухон гарнитур ремонт евро балк 2*6 не…
1,74 млрд сум
Квартира 2 комнаты с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Этаж 7/9
#Караташ 2/7/9 панель общ кор комнат раздел с/уз раздел без меб без тех без ремонт б…
837,03 млн сум
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 120 м²
Этаж 3/10
ПРОДАЕТСЯ 3/3/10 НОВОСТРОЙКА на Лабзак ор: рест. Сазанчик (Шайхантахурский район) Комнат: …
1,85 млрд сум
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 61 м²
Этаж 3/5
#Себзар 2/3/5 панель комнат раздел с/уз раздел без меб остается кондиционер ремонт сре…
886,27 млн сум
Квартира 2 комнаты с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Этаж 7/9
#Себзар 2/7/9 панель общ кор комнат раздел с/уз раздел с меб тех без ремонта балк 1*7…
726,25 млн сум
Квартира 2 комнаты с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Этаж 7/9
#Гунча 2/7/9 панель комнат раздел с/уз раздел меб тех ремонт сред балк есть торец об…
800,10 млн сум

Параметры недвижимости в Шайхантахурский район, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная