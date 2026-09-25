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Недвижимость в Яншабадском районе, Ташкент

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квартиры
1821
дома
179
2 000 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 111 м²
Этаж 4/7
4/4/7 Парк Ашхабад!Ул.Махтумкули Кирпичный дом , комнаты раздельные! Балкон 4м на 1,30м. Пло…
$156 793
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Dilshod Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 9/9
Продажа квартира 2-комнатная Яшнабадский район. ID L00009 ID: L00009 Продажа квартира 2-…
$66 000
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КупиДом
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Этаж 3/9
Новостройка 2/3/9 45м² Яшнабадский район ЖК NRG BI SADO ориентир Тапоич Мост Комнат: 2 Эт…
$115 204
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Nora Blond
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BPNBPN
Квартира в Ташкент, Узбекистан
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Квартира
Ташкент, Узбекистан
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 9/5
НОВОСТРОЙКА 2/9/9 Яшнабадский РАЙОН) Комплекс Assalom sohil Застрой: Golden House Обща…
$67 000
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EVRO HOUSE
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Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
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Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
Продается коттедж 2 сот . Яшнабадский район.ул.джаркурганская. Кирпичный.2 этажа,теплый п…
$116 000
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SV Real Estate
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Коттедж 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Коттедж 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Продается коттедж на м Чкалова .151 школа  1.3 сотки 2 этажный 4 комнат  новый ремонт …
$92 000
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SV Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 6/9
Квартира 3ком/6/9 75 кв. парк Эльбек Авторский ремонт Локация: парк Эльбек м.Ташкент 3 к…
$165 000
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Частный продавец
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Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 111 м²
Этаж 3/7
НОВОСТРОЙКА! 4/3/7 На улице Махтумкули Яшнабадский РАЙОН ОБЩАЯ Площадь: 111м2 Состояние: Ев…
$254 664
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EVRO HOUSE
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Этаж 7/14
Квартира 3ком/7/14 66 кв. ЖК Infinity авторский ремонт Локация: ЖК Infinity, парк Эльбек,…
$280 000
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Частный продавец
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 64 м²
Этаж 1/3
3/1/3 Сергели! Метро Узгариш!или Чаштепа! 76 -мактаб рупарасида! Трёхкомнатная квартира на…
$52 431
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Dilshod Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 3/9
НОВОСТРОЙКА! 2/3/9 Компл. BI Sado Business ор-р: Корзинка авиатор (Яшнабадский район) ОБЩА…
$104 861
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EVRO HOUSE
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 3/9
НОВОСТРОЙКА! 2/3/9 Компл. BI Sado Business ор-р: Корзинка авиатор (Яшнабадский район) …
$105 000
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Megarieltor
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Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 10/12
НОВОСТРОЙКА 1/10/12 Яшнабадский РАЙОН) Комплекс Assalom sohil Застрой: Golden House Общая …
$59 921
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EVRO HOUSE
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 3/9
НОВОСТРОЙКА! 2/3/9 Компл. BI Sado Business ор-р: Корзинка авиатор (Яшнабадский район) ОБЩА…
$104 861
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EVRO HOUSE
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 43 м²
Этаж 6/9
СВОЯ НОВОСТРОЙКА! 2/6/9 Компл. BI Sado Comfort ор-р: Корзинка авиатор (Яшнабадский район) О…
$94 875
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Агентство
EVRO HOUSE
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Квартира в Ташкент, Узбекистан
Квартира
Ташкент, Узбекистан
Площадь 48 м²
Этаж 3/9
НОВОСТРОЙКА! 2/3/9 Компл. BI Sado Business ор-р: Корзинка авиатор (Яшнабадский район) …
$105 000
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Агентство
Megarieltor
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Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 9/9
ПРОДАЁТСЯ 1-комнатная квартира в ЖК «Assalom Sohil». ​Застройщик: компания Golden House …
$55 000
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Агентство
Eugene Real Estate
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Квартира в Ташкент, Узбекистан
Квартира
Ташкент, Узбекистан
ЯШНАБАДСКИЙ район Улица Мумтоз 1/2/2 Кирпичный дом Балкон 2х6 Площадь 44 Состояние тре…
$59 500
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Агентство
OOO "TORA TOWER"
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Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 67 м²
Этаж 4/4
Продажа квартиры в яшнаобадском районе 3 переделана в 4 балкон 2 на 6 за более подробной инф…
$70 500
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Агентство
Dilshod Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 77 м²
Этаж 8/15
$103 667
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Застройщик
DREAMLAND DEVELOPMENT
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Особняк 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Особняк 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Продаётся современный одноэтажный дом — новый ремонт, техника, и атмосфера “заходи и живи” …
Цена по запросу
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Агентство
Vector Estate
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 77 м²
Этаж 11/16
$99 343
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Застройщик
DREAMLAND DEVELOPMENT
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Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 145 м²
Этаж 2/7
Продаётся квартира 4х евро квартира Новза Golden House 20В дом 2 этаж Панорамны окны. Евро…
$600 000
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Агентство
Ravshan Valiullin
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 76 м²
Этаж 4/12
$101 190
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Застройщик
DREAMLAND DEVELOPMENT
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 77 м²
Этаж 12/16
$98 036
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Застройщик
DREAMLAND DEVELOPMENT
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Дом 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 360 м²
Количество этажей 2
Если не отвечу, я Вам перезвоню. Посредникам просьба не беспокоить
$125 000
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Агентство
TIAN Real Estate
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Дом 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Если не отвечу, я Вам перезвоню. А лучше всего напишите в телеграмм и отправьте скриншот за…
$325 000
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Агентство
TIAN Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 4/4
Квартира от собственника,  2-х переделана в 3-х , 55 кв.м. Требует ремонт. Из плюсов: стоят …
$61 000
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Частный продавец
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Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 13/12
$63 220
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Застройщик
DREAMLAND DEVELOPMENT
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 73 м²
Этаж 13/16
$94 333
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Застройщик
DREAMLAND DEVELOPMENT
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Параметры недвижимости в Яшнабадском районе, Узбекистан

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная

Для инвесторов и покупателей Яшнабадский район привлекателен прежде всего балансом цены и инфраструктурной готовности. В отличие от других периферийных зон, здесь не нужно ждать появления школ или поликлиник — они уже функционируют, а транспортная сеть за последние три года получила мощный импульс благодаря надземной линии метро и новым дорожным развязкам.

Ключевые преимущества района

Интерес к недвижимости в Яшнабаде обоснован несколькими прагматичными факторами:

  • Транспортная доступность. Наличие станций метро и прямой выход на ключевые магистрали (ул. Махтумкули, Фергана Йули) позволяют добраться до центра за 15 минут.
  • Диапазон цен. Стоимость квадратного метра здесь ниже, чем в других районах, при сопоставимом качестве современных жилых комплексов.
  • Готовая социальная база. Район укомплектован детскими садами, школами и рынками, что делает его удобным для семейного проживания сразу после переезда.
  • Инвестиционный рост. Капитализация объектов вдоль линии метро и парковых зон (парк «Ашхабад», набережные) стабильно опережает средние показатели по городу.

Яшнабад — это рациональный выбор для тех, кто ценит время и ищет недвижимость с понятным сценарием роста стоимости в ближайшие 3-5 лет.