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Жильё в Яшнабадский район, Узбекистан

квартиры
1054
дома
7
996 объектов найдено
Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 32 м²
Этаж 4/4
#756  Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) недорого. Выгодный…
497,35 млн сум
Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 37 м²
Этаж 3/5
#741  Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) недорого. Выгодный…
466,80 млн сум
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 3/4
🏠🏠🏠🏠🏠 ТАРАС Шевченко 3/3/4 (94 школа; ул.Нукусская) Высокопотолочный дом   Пл…
1,80 млрд сум
Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 95 м²
Этаж 1/9
#744  Купить квартиры в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) недорого. Выгодный…
10,20 млн сум
Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 125 м²
Этаж 3/4
#736 Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) недорого. Выгодный …
1,96 млрд сум
Квартира 1 спальня в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 спальня
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/2
Срочно! Быстрая продажа! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) не…
427,70 млн сум
Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 40 м²
Этаж 5/5
#713  Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) недорого. Выгодный…
537,68 млн сум
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 4/9
ЖК Ассалом Сохил 2 ком Продаю 4 этаж Улица Фаргона Узбум 2/4/9 Новостройка Голден Хоус Цен…
843,18 млн сум
Коттедж 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
706 Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) недорого. Выгодный в…
782,08 млн сум
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 80 м²
Этаж 5/5
703 Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) недорого. Выгодный в…
794,30 млн сум
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Этаж 1/2
684 Срочно! Быстрая продажа! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshk…
501,02 млн сум
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с c ремонтом, возможен торг в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с c ремонтом, возможен торг
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/9
Яшнабадский район ул-ца Махтумкули  ЖК New Live Стоимость за 1кв.м : 1 100 у.е 1 этаж пр…
1,01 млрд сум
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 70 м²
Этаж 4/4
3917. Купить квартиру 2/4/4. Дустлик 4. Новостройка Срочно! Быстрая продажа! Купить квар…
794,30 млн сум
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 2/10
НОВОСТРОЙКА 3/2/10 Махтумкули "NEW LIFE" Дорога парк Ашхабад   Площадь: кирпич 8…
1,59 млрд сум
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/5
659,88 млн сум
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 4/5
1,04 млрд сум
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 1/5
1,00 млрд сум
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 6/9
953,16 млн сум
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 4/4
598,78 млн сум
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 2/4
1,04 млрд сум
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 2/5
965,38 млн сум
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Этаж 1/2
#622  Срочно! Быстрая продажа! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Tos…
696,54 млн сум
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 4/4
873,73 млн сум
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 9/9
855,40 млн сум
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 6/9
934,83 млн сум
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 40 м²
Этаж 1/4
#619 Срочно! Быстрая продажа! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Tosh…
491,24 млн сум
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 1/4
904,28 млн сум
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Этаж 2/4
#612 Срочно! Быстрая продажа! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Tosh…
659,88 млн сум
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 46 м²
Этаж 7/7
#613 Срочно! Быстрая продажа! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Tosh…
708,76 млн сум
Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 32 м²
Этаж 4/9
#8769 Срочно! Быстрая продажа! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Tos…
537,68 млн сум

Параметры недвижимости в Яшнабадский район, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная