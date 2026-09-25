Для инвесторов и покупателей Яшнабадский район привлекателен прежде всего балансом цены и инфраструктурной готовности. В отличие от других периферийных зон, здесь не нужно ждать появления школ или поликлиник — они уже функционируют, а транспортная сеть за последние три года получила мощный импульс благодаря надземной линии метро и новым дорожным развязкам.
Ключевые преимущества района
Интерес к недвижимости в Яшнабаде обоснован несколькими прагматичными факторами:
- Транспортная доступность. Наличие станций метро и прямой выход на ключевые магистрали (ул. Махтумкули, Фергана Йули) позволяют добраться до центра за 15 минут.
- Диапазон цен. Стоимость квадратного метра здесь ниже, чем в других районах, при сопоставимом качестве современных жилых комплексов.
- Готовая социальная база. Район укомплектован детскими садами, школами и рынками, что делает его удобным для семейного проживания сразу после переезда.
- Инвестиционный рост. Капитализация объектов вдоль линии метро и парковых зон (парк «Ашхабад», набережные) стабильно опережает средние показатели по городу.
Яшнабад — это рациональный выбор для тех, кто ценит время и ищет недвижимость с понятным сценарием роста стоимости в ближайшие 3-5 лет.